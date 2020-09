Streitigkeiten mit Busfahrer enden in der Gewahrsamszelle

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 13.09.2020, 23:15 Uhr, wartete ein 65-Jähriger an einer Haltestelle in der Von-Kieffer-Straße auf den Linienbus. Der Busfahrer übersah den Mann und wollte an der Haltestelle vorbeifahren. Daraufhin lief der 65-Jährige dem Bus hinterher und schlug mit seiner Strandmatte gegen den Bus, um den Fahrer auf sich aufmerksam zu machen. Der Fahrer hielt daraufhin an und wollte den Fahrgast einsteigen lassen. Weil dieser aber keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen wollte, kam es zum Streit und der Busfahrer verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten ließ sich der 65-Jährige nicht beruhigen, ignorierte die Beamten und wollte ohne Maske einsteigen. Auch nach mehrfacher Aufforderung hielt sich der Mann nicht an die Anweisungen, zog keine Maske an und wollte weiter in den Bus einsteigen. Daraufhin wurde er von den Beamten am Oberkörper gepackt und aus dem Bus gezogen. Er ließ sich weiterhin nicht beruhigen und hielt drohend einen Holzschemel in der Hand, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Da er sich weiter nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der 65-Jährige und auch die Polizeibeamten blieben unverletzt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte.

Betrunkenes Vater-Sohn-Gespann

Ludwigshafen (ots) – Zwei aufmerksame Zeugen meldeten am 13.09.2020 gegen 10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Sie schilderten, dass sie soeben beobachtet hätten, wie ein älterer Fahrer in der Valentin-Bauer-Straße aus seinem Auto ausstieg und seinem jüngeren Beifahrer das Steuer überließ. Dieser habe im Anschluss rückwärts einparken wollen und sei dabei gegen ein anderes Auto gefahren. Statt sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.200 Euro zu kümmern, sei der Mann einfach davongefahren. Der ältere Herr sei derweil zu Fuß geflüchtet.

Da sich die beiden Zeugen das Kennzeichen gemerkt hatten, konnte der Unfallverursacher nur kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Volkerstraße angetroffen werden. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es sich bei den beiden Männern um einen 35-Jährigen und dessen 62-jährigen Vater handelt. Beide fielen durch starken Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Jüngeren einen Wert von 2,17 Promille und beim Älteren einen Wert von 2,00 Promille.

Beide müssen nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der 35-Jährige muss sich außerdem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Unfallflucht – 3 jugendliche Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 14.09.2020 um 12:15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße (Höhe Ludwigsplatz) zu einer Unfallflucht. Drei Jugendliche beobachteten, wie ein Mann mit seinem Auto beim Ausparken einen geparkten weißen Smart eines 53-Jährigen beschädigte und flüchtete. Als der Smartfahrer zu seinem Auto zurückkam, informierten ihn die Jugendlichen darüber. Am Smart entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um eine graue Mercedes A-Klasse gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun die drei Jugendlichen, die den Unfall beobachtet haben, als Zeugen. Deren Personalien stehen nicht fest. Sie sollen sich im Bereich eines dortigen Cafés aufgehalten haben. Die Jugendlichen und auch andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall auf B9 mit schwer verletztem LKW-Fahrer

Ludwigshafen (ots) – Auf der B9 aus Frankenthal kommend auf Höhe der Auffahrt auf die B9 Richtung Worms (Abfahrt Nachtweide) kam es Montag 14.09.2020 gegen 15:11 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei LKWs. Einer der beiden Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Es besteht keine Lebensgefahr.

Bis auf weiteres kommt es zu Verkehrsbehinderungen, da für die Unfallaufnahme und Bergung der LKWS eine Spur gesperrt werden muss. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots) – An der Haltestelle Mundenheim Nord in der Saarlandstraße (Karolina-Burger-Straße) kam es am 14.09.2020, gegen 15:29 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

79-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 13.09.2020, 11:45 Uhr, kam es an der Einmündung Hochfeldstraße / Buchenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt der Frau missachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam.

Die Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro.

Kellerbrand in der Nachtigalstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Nachtigalstraße kam es am Sonntagmittag 13.09.2020 gegen 13 Uhr im Keller einer Doppelhaushälfte aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand einer Akkuverteilerstation. Im Keller entstand ein sichtbarer Sachschaden, der derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Darüber hinaus kam es zu keinen Gebäudeschäden. Es wurde niemand verletzt.

Meldung der Feuerwehr Ludwigshafen:

(ots)-(MM) – Am Sonntag 13.09.2020 um 14:07 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Kellerbrand in die Nachtigalstraße im Stadtteil Gartenstadt gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des zweigeschossigen Wohngebäudes feststellbar.

Die Bewohner bemerkten den Brand und konnten das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Es gab es keine Verletzten.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, jedoch waren durch die starke Rauchentwicklung umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Technischen Werke Ludwigshafen.