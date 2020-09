Fahrradfahrer mit 2,07 Promille

Mutterstadt (ots) – Mit über 2 Promille deutlich betrunken, war am frühen Sonntagabend 13.09.2020 ein Fahrradfahrer, der die Robert-Koch-Straße befuhr. Zwei Zeugen meldeten einen Mann, der mehrmals mit dem Fahrrad stürzte und dadurch leichte Verletzungen erlitt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet; eine Blutprobe wurde entnommen.

Verletzter Radfahrer nach Unfall – Zeugen gesucht

(ots) – Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag 13.09.2020 gegen 16:45 Uhr in der Neustadter Straße ereignete. Wie ein 61-jährige Radfahrer gegenüber den Polizisten angab, sei ein schwarzer PKW äußerst dicht an ihm vorbeigefahren und hätte ihn dabei geschnitten. Bei dem Versuch, auf den Gehweg auszuweichen, stürzte der Mann vom Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Autofahrer habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Bootstrailers mit Jet-Ski

Waldsee (ots) – In der Nacht von Samstag 12.09.2020 auf Sonntag 13.09.2020 entwendeten unbekannte Täter einen Bootstrailer, auf dem ein schwarz/graues Jet-Ski geladen war. Der Trailer war in dieser Zeit in der Rheinauenstraße, auf den Parkplätzen am Marxweiher, abgestellt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 13.09.2020 gegen 23:15 Uhr, ereignete sich in der Herzog-Otto-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.