Mann verletzt Ex-Frau, nötigt und bedroht diese

Speyer (ots) – 13.09.2020, 18:00 Uhr – In polizeilichen Gewahrsam kam ein 45-jähriger Mann aus Rödersheim-Gronau am Sonntagabend, nachdem er seine Ex-Partnerin verletzte und diese bedrohte. Aufgrund eines bereits zurückliegenden körperlichen Übergriff war es dem Beschuldigten per Gewaltschutzverfügung untersagt, den Kontakt zu der Geschädigten erneut herzustellen. Dennoch suchte er diese am Sonntagabend auf und setzte sich gegen ihren Willen in deren Fahrzeug. Dort sprach er im Verlauf des anschließenden Streitgesprächs Bedrohungen gegen sie aus, packte sie mit einer Hand am Hals und würgt die Ex-Partnerin kurzzeitig.

Die Frau konnte sich von dem Beschuldigten losreisen und aus dem Fahrzeug flüchten. Anwohner wurden aufgrund der Lautstärke auf die Streitenden aufmerksam und signalisierten dem Beschuldigten, die Polizei zu verständigen. Daraufhin entfernte sich der 45-Jährige.

Nach zunächst erfolgloser Fahndung erschien der Mann im Verlauf des Abends in Begleitung eines Bekannten bei der Polizei. Er wurde dort zur Verhinderung weiterer Straftaten für die Nacht dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun strafrechtlich wegen Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung.

Mit Luftdruckpistole auf Nachbarfenster geschossen – Anzeigen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung

Speyer (ots) – 11.09.2020, 18-22:00 Uhr – Am Freitagabend hielten sich 3 Jugendliche zu Besuch bei einem 19-Jährigen in dessen Wohnung Am Anger auf. Ein 19-Jähriger Besucher führte dabei eine Druckluftpistole mit sich, die er den anderen auch zeigte. Als er die Pistole im Verlauf des Abends unbeaufsichtigt ließ, nahm einer seiner Freunde, ein 20-jährige Speyerer, diese an sich und traf bei anschließenden Schießübungen ein Badfenster eines benachbarten Wohnhauses.

Dieses wurde hierdurch beschädigt.

Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 19-jährigen Eigentümer der Waffe ein. Dieser hatte die Pistole zuvor in seinem Fahrzeug unsachgemäß transportiert.

Die Druckluftpistole wurde vor Ort von der Polizei sichergestellt.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus und Keller

Speyer (ots) – Im Zeitraum 12.09.-13.09.2020 versuchten unbekannte Täter, sich über die Hauseingangstür Zutritt in ein Mehrparteienhaus in der Remmlingstraße zu verschaffen. Dies misslang, jedoch konnten an der Tür entsprechende Hebelspuren festgestellt werden.

Weiterhin wurde im Zeitraum 11.09.-12.09.2020 in einem Wohnblock im Fliederweg in einen Kellerraum eingebrochen. Hier gelang es, durch Aufhebeln eines Schlossriegels in den Kellerraum zu gelangen. Entwendet wurde aus diesem jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Getönte Fahrzeugscheiben führen zu Owi-Anzeige

Speyer (ots) – 13.09.2020, 10:40 Uhr – Am Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei in der Steingasse einen Mercedes aufgrund seiner offensichtlich getönten/folierten vorderen Seitenscheiben.

Da der 52-jährige Fahrer aus Römerberg für die aufgeklebten Folien keine Genehmigung vorweisen konnte, wurde gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Die Folien selbst wurde noch vor Ort durch den Betroffenen entfernt.