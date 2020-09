Alkohol macht streitsüchtig

Hainfeld (ots) – Zwei Männer frönten am Samstagabend 12.09.2020 in der Völkerstraße dem Alkohol. Dabei kam es zu Diskussionen, in deren Verlauf der 53-jährige Beschuldigten seinen 20 Jahre jüngeren Kontrahenten am Hals packte und würgte. Durch das Zupacken erlitt dieser leichte Verletzungen.

Noch bevor die hinzugerufene Polizei eintraf, floh der 53-Jährige. Der 37-Jährige, dessen Alko-Test 1,59 Promille Atemalkohol ergab, erstattete gegen seinen Kumpanen Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Ruhestörungen – Jede Menge Krach am vergangenen Wochenende

Edenkoben (ots) – Aufgrund sommerlichen Temperaturen mussten durch die Polizeiinspektion Edenkoben am vergangenen Wochenende 12 Ruhestörungen abgearbeitet werden. Alleine in der Nacht zum Sonntag 13.09.2020 musste bei 9 Einsätzen die Nachtruhe hergestellt werden, weil sich die Bevölkerung nicht an die LärmschutzVO hielt.

Überwiegend laute Musik und Partylärm waren für die Ruhestörungen in Kirrweiler, Edenkoben und Gleisweiler ursächlich.

In Roschbach wurde eine Party im Freien wegen der Lautstärke untersagt. Kurzerhand wurde diese dann in eine angrenzende Scheune verlegt.

Eine Lokalität in Maikammer musste noch gegen 02.58 Uhr (13.09.2020) aufgesucht werden, weil man überlaute Musik abspielte.

In allen Fällen wurden die für Ruhestörungen zuständigen Ordnungsämter in Kenntnis gesetzt.

Einbruch in Pkw

Offenbach/Queich (ots) – Am Montagmorgen 14.09.2020 zwischen 09:15 und 09:45 Uhr schlugen unbekannte Täter die Beifahrerfensterscheibe eines Pkw ein, welcher am Waldrand im Bereich der Tennisplätze in Offenbach parkte. Die Täter entwendeten die im Fußraum der Beifahrerseite befindliche Umhängetasche, in welcher sich Bargeld, Dokumente und eine Brille befanden.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 2.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.