Streit wegen Ruhestörung – 2 Verletzte durch Schüsse

Frankfurt/Nieder-Erlenbach (ots)-(ne) – Am Freitagabend 11.09.2020 hatte eine Vierergruppe junger Männer, die in einem Auto unterwegs war, zwei 16-jährige Mädchen in der Nähe eines Supermarktes angesprochen. Gegen 23:30 Uhr fühlte sich ein 31-jähriger Anwohner durch das zunehmend lauter werdende Gespräch gestört und mahnte alle Beteiligten zur Ruhe. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen einem der jungen Männer und dem Anwohner.

Im Zuge dessen holte der junge Mann eine Schreckschusswaffe aus dem Auto und schoss in Richtung des 31-Jährigen. Der Anwohner erlitt dabei oberflächliche Verletzungen am Oberkörper.

Auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden, kamen weitere Zeugen hinzu. Ein 19-jähriger Zeuge wollte regulierend eingreifen und wurde von dem Schützen ebenfalls durch einen Schuss ins Gesicht leicht verletzt.

Am Ende fuhren die 4 jungen Männer mit dem Auto davon. Dabei soll es sich um einen Oldtimer mit Friedberger Kennzeichen handeln. Die beiden Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Tatablauf und zu den vier unbekannten Männern dauern an.

Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung mit Messer

Frankfurt-Griesheim (ots)-(wie) – Am Sonntag 13.09.2020 kam es gegen 22:30 Uhr in der Erzberger Straße vor einem Kiosk zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 Männern, in deren Verlauf ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde.

Der 21-Jährige befand sich mit einem befreundeten 33-Jährigen an dem Kiosk. Beide gerieten zunächst verbal mit einem alkoholisierten 31-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Verlauf des Streits schlug der 31-Jährige zunächst den 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, zog dann ein Messer und verletzte den 21-Jährigen damit im Bereich des Oberschenkels.

Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter in ein nahegelegenes Wohnheim. Die hinzugerufenen Polizeibeamten lokalisierten sein Zimmer und nahmen ihn kurz darauf fest. Die Tatwaffe stellten sie sicher. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort ärztlich versorgt.

Gegen den 31-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Verkehrskontrolle – “Roadpol-Safety Days”

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(wie) – Am Mittwoch 16.09.2020 findet ein Verkehrskontrolltag im Rahmen des Programms “Roadpol-Safety Days” an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet statt.

Die “Roadpol-Safety Days” finden in der Zeit vom 14.09.-22.09.2020 statt, also zeitgleich zur Mobility Week der Europäischen Kommission. Ziel der “Safety Days” ist es, dass die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle durch Aufklärung und Prävention gesenkt wird und zwar auf NULL.

Verschiedene präventive Maßnahmen werden an der Kontrollstelle an der Eckenheimer Landstraße auf Höhe des Hauptfriedhofs durchgeführt und die Verkehrsteilnehmer entsprechend aufgeklärt.

Die Maßnahmen beziehen sich unter anderem auf Handynutzung und Ablenkung durch Kopfhörer.

Frankfurt: Pkw-Aufbrüche

Frankfurt-Nieder-Eschbach/Riedberg (ots)-(fue) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag 12.09.2020 auf Sonntag 13.09.2020 insgesamt 18 Pkw auf. An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Es ist unklar, wie die Fahrzeuge geöffnet wurden.

Es handelt sich dabei um Autos verschiedener Hersteller, wie Opel, Renault, VW, Skoda, BMW, Audi, Peugeot und Mercedes. Entwendet wurden Airbags, Bargeld und sonstige Gegenstände. Geparkt standen die Kraftfahrzeuge in der Leo-Tolstoj-Straße, Auf dem Ried, Niedereschbacher Stadtweg,

Deuil-La-Barre-Straße, Günter-Vogt-Ring, Urseler Weg und in einer Tiefgarage in der

Konrad-Zuse-Straße.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

