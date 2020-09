Polizei Eschwege

Exhibitionist belästigt Frau in Cantusbahn

Bundespolizeiinspektion Kassel

Neu-Eichenberg (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am Samstag 05.09.2020 gegen 9 Uhr, eine 23-Jährige. Sie war mit dem Zug auf dem Weg von Fulda nach Göttingen. Der noch unbekannte Mann nahm ihr schräg gegenüber Platz. Er entblößte sein Geschlechtsteil und fing an zu masturbieren.

Die junge Frau sprach ihn daraufhin an. Der Mann stoppte sein Vorhaben und verließ den Sitzbereich. Anschließend erstattete die 23-Jährige Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Den Täter beschrieb sie wie folgt:

Ca. 30 Jahre, männlich, etwa 180 cm groß, rundes Gesicht, etwas dicklich, dunkle Haare (schwarz oder dunkel braun). Bekleidet war er mit einem weinroten T-Shirt, einer blauen Arbeitshose und schwarzer Jacke. Er hatte einen Laptop in einem braunen Einband dabei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr.0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Brand

Eschwege (ots) – Um 12:32 Uhr wurde Montag 14.09.2020 eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Straße “Weite Gasse” in Ringgau-Grandenborn genmeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Röhrda, Grandenborn und Datterode konnte kein offenes Feuer entdeckt werden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es in dem Heizungskeller im Umfeld eines alten Elektroherdes zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Bei dem Löschversuch durch die Bewohner erlitten eine 82- und eine 58-jährige Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung, worauf beide mit dem Rettungswagen in das Klinikum Werra-Meißner gebracht wurden.

Die genaue Brandursache bedarf noch der Ermittlungen. Von einer technischen Ursache ist nach jetzigen Erkenntnisstand auszugehen. Sachschaden: ca. 5.000 EUR.

Versuchter Einbruch in Tankstelle

(ots) – In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Einbrecher in das Tankstellengebäude im “Brühl” in Eschwege einzubrechen. Mittels eines Gullydeckels wurde versucht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang, da die Verglasung dem “Angriff” standhielt, dabei jedoch stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung durch Graffiti

(ots) – Zwischen dem 11.09.20, 15:30 Uhr und dem 14.09.20, 09:00 Uhr wurde die Hauswand der Eschweger Schloßmühle in der Straße “Am Mühlgraben” mit schwarzer Farbe besprüht. Ebenso wurde der Parkbereich vor der Schloßmühle besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 1.500 EUR angegeben. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Unfall im Begegnungsverkehr

Ca. 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag, um 17:14 Uhr, auf der alten B 7 (jetzt: L 3334) zwischen Bischhausen und Waldkappel ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel in Richtung Waldkappel und geriet dabei mit ihrem Fahrzeug über den Mittelstreifen hinaus auf die Gegenfahrbahn.

Eine entgegenkommende 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Kassel konnte noch rechtzeitig ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Beide Fahrzeuge streiften sich jedoch entlang der jeweiligen Fahrerseite. Verletzt wurde niemand durch den Zusammenstoß, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wildunfall

Um 22:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die B 7 von Kassel kommend in Richtung Eschwege. Kurz vor dem Ortseingang von Waldkappel-Bischhausen kam es

zum Zusammenstoß mit einem Tier, das sich anschließend entfernte.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 18:01 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Traktor die B 27 und beabsichtigte in Höhe des Hundeplatzes von Wichmannshausen nach links abzubiegen. Der nachfolgende 75-jährige Pkw-Fahrer aus Mühlhausen übersah den Blinker und setzte zum Überholen des Traktors an, der in diesem Moment abbog.

Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 3.500 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Sonntagmorgen, um 08:40 Uhr, eine 34-jährige Pkw-Fahrerin

aus Witzenhausen, die auf der L 3389 zwischen Roßbach und Dohrenbach unterwegs war.

Sachschaden: 500 EUR.

Diebstahl aus Gartenlaube

Zwischen dem 06.09.20 und dem 12.09.20, 19:00 Uhr wurde im Laubenweg in Witzenhausen in der dortigen Kleingartenanlage vom Gelände einer Parzelle eine graue 5 Liter-Gasflasche entwendet.

Dazu schraubten unbekannte Täter die Scharniere einer Holzkiste ab, um den Diebstahl ausführen zu können. Schaden: 50 EUR.

