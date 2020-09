Versuchter Raub auf Hauptfriedhof – Opfer ins Gesicht geschlagen – Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Nord (ots) – Ein bislang unbekannter Jugendlicher versuchte am Sonntagabend 13.09.2020 einen 25-Jährigen aus Kassel auf dem Kasseler Hauptfriedhof zu überfallen. Als das Opfer nicht wie gefordert die Wertsachen herausgab, schlug der Jugendliche seinem Gegenüber mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Erst als ein Zeuge den Täter ansprach, ließ er von dem 25-Jährigen ab und flüchtete gemeinsam mit 2 Begleitern vom Tatort.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten nun um Hinweise auf den Räuber oder seine beiden Begleiter im gleichen Alter.

Der versuchte Raub hatte sich gegen 19:30 Uhr auf einer Bank am äußersten Rand des Friedhofsgeländes an der Heckershäuser Straße/Höhe der Ziegenhainer Straße ereignet. Dort hatte sich der 25-Jährige aufgehalten und war von dem Täter angesprochen worden, während sich dessen Begleiter im Hintergrund aufhielten.

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte gemeinsam mit den beiden anderen Männern über einen Ausgang des Friedhofs auf die Heckershäuser Straße und weiter in die Ziegenhainer Straße. Der Zeuge hatte die Flüchtenden noch ein Stück verfolgen können, bevor er sie schließlich aus den Augen verlor. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zur Festnahme des Täters.

Das Opfer erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen in Form einer Gesichtsprellung und einer Platzwunde an der Unterlippe, die später ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 15 bis 17 Jahre, etwa 1,75 Meter groß, helle Hautfarbe, stämmige Figur, kurze blonde oder hellbraune Haare, rundliches Gesicht, trug einen roten Trainingsanzug mit weißen Elementen, sprach Deutsch mit leichtem Akzent.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter oder seine beiden gleichaltrigen Begleiter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Waffen und Betäubungsmittel gefunden

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Mehrere Messer, eine Wurfaxt sowie Betäubungsmittel hat die Bundespolizei bei einem 25-Jährigen gefunden. Der Mann war den Beamten am Samstag 12.09.2020 gegen 02 Uhr, am Hauptbahnhof in Kassel aufgefallen. Der gebürtige Hofgeismarer war dort im Bereich der Abstellgleise unterwegs.

Bei einer ersten Durchsuchung entdeckten die Polizisten Marihuana und Amphetamine. Als die Beamten in der Dienststelle der Bundespolizei Kassel, einen Blick in den mitgeführten Rucksack warfen, staunten sie nicht schlecht. 7 Messer und 1 Wurfaxt kamen dort zum Vorschein.

Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an die Landespolizei Hessen übergeben. Der 25-Jährige konnte die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Sachbeschädigung am Haltepunkt Harleshausen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel-Harleshausen (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am Bahnsteig 2 des Haltepunktes Harleshausen einen Spiegel zerstört. Der Spiegel dient den Lokführern zur besseren Übersicht des Bahnsteiges. Dieser wurde vermutlich mittels einer Flamme zerstört. Eine genaue Schadenshöhe konnte nicht ermittelt werden.

Am Sonntag 13.09.2020 hatte eine Streife der Bundespolizei Kassel den Vandalismus gegen 10 Uhr entdeckt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise, auch zu anderen Fällen von Vandalismus im Bereich von Bahnanlagen, sind erbeten bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de.

Brachiales Vorgehen – Unbekannte klauen kompletten Geldautomaten

Kassel-Waldau (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag 13.09.2020 im Kasseler Stadtteil Waldau einen kompletten Geldautomaten entwendet. Mindestens 5 Männer waren an der brachialen Tat beteiligt. Die Diebe luden das Gerät anschließend in einen Pkw und flüchteten mit der Beute vom Tatort.

Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ihr Fahrzeug, zu dem bislang keine weitere Beschreibung vorliegt, geben können.

Der Diebstahl des Geldautomaten ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1:30 Uhr in dem Automatenraum einer Bank an der Heinrich-Hertz-Straße, Ecke Marie-Curie-Straße. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu erkennen, dass fünf vermummte Täter mit Werkzeug und brachialer Gewalt den Geldautomaten aus der Bodenverankerung brachen und anschließend mit einer Sackkarre ins Freie schafften. Dort luden sie ihn einen Pkw und flüchteten mit dem Wagen vom Parkplatz in Richtung Marie-Curie-Straße. Ob die fünf Täter noch andere Fahrzeuge für die Flucht benutzten, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf den weiteren Fluchtweg liegen momentan nicht vor.

Die Ermittlungen in diesem Fall führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie suchen nach Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in Tatortnähe möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Sachbeschädigung nach spontanem Aufzug in der Gottschalkstraße – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord – Unbekannte haben am Samstagabend 12.09.2020 insgesamt drei Gebäude in der Gottschalkstraße mit Graffitis besprüht. Laut Zeugenangaben soll es während eines spontanen Aufzuges zu den Sachbeschädigungen gekommen sein. Aufgrund der aufgesprühten Botschaften mit politischem Inhalt und dem mutmaßlichen Zusammenhang zu der Spontanaktion ermittelt nun die Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen.

Der spontane Aufzug in der Gottschalkstraße wurde der Polizei am Samstagabend gegen 22:45 Uhr gemeldet. Mehrere Dutzend Personen sollen dort lautstark durch die Straße gezogen sein, wobei einige auch Bengalos in der Hand hielten. Bei Eintreffen der Polizei waren die Personen bereits geflüchtet und konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Wie sich später herausstellte, war es währenddessen zu den Schmierereien in silberner, schwarzer und roter Farbe an drei Hausfassaden und einem Garagentor in der Gottschalkstraße gekommen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

