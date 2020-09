Neustadt: Stadt erhält Zuwendungsbescheid aus Bundesprogramm „Engagierte Stadt“

Mainz / Neustadt an der Weinstraße – Am Montag, 14.09.2020 wurde in Mainz die die Kooperationsvereinbarung des Bundesprogramms „Engagierte Stadt“ unterzeichnet. Die Städte Trier, Ingelheim, Koblenz, Neustadt an der Weinstraße, Bitburg und die Verbandsgemeinde Daun erhielten außerdem jeweils einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 10.000 Euro.

Das bundesweite Programm „Engagierte Stadt“ fördere den Aufbau von Netzwerken in unseren Städten und Gemeinden.

Für Neustadt an der Weinstraße nahm Rolf Müller, Leiter des Fachbereichs Bildung, Kultur und Sport den Zuwendungsbescheid entgegen.

Weitere Infos: