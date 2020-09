Rosenthal: Jakobsweg-Wanderung am 26. September 2020

Rosenthal – Der abwechslungsreiche Weg führt über die Burg Stauf und Ramsen an den Eiswoog. Zurück nach Rosenthal geht es über eine etwas andere Route durch den Ramsener Wald. Unterwegs werden Ihnen unsere Gästeführer viele interessante Infos zum Pfälzerwald, zur Burg Stauf u.a. geben. Zudem gibt es herrliche Ausblicke und mehr….

Start: Sonntag, 26.09.2020, 11 Uhr, am Kloster Rosenthal

Länge: ca. 16,5 km, Rückkehr gegen 18 Uhr

Anschl. Pfälzisch-Spanisches Jakobsweg-Menü der Eisenberger Landfrauen am Hirtenhaus in Rosenthal

Wanderführer: Gästeführer der VG Eisenberg

Preis: 25 € pro Person (incl. Menü u. örtl. Pilgerpass; Getränke zu moderaten Preisen)

Anmeldung und Infos: Tourist-Information Eisenberg, Tel. 06351/407440, t.hutzenlaub@vg-eisenberg.de

Anmeldefrist: bis 17.09.2020

Die Wanderung findet nur statt, wenn sich mind. 10 Personen anmelden.