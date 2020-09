Geparktes Auto beschädigt-unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Am Donnerstag, den 10.09.20 gegen 17:00, parkte ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld seinen roten Opel Adam in der Marburger Straße in Alsfeld, in Höhe der Hausnummer 47.

Als er am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 200 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Lauterbach – Am 12. September, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad den Vulkanradweg von Rixfeld herkommend in Richtung Lauterbach. Zur gleichen Zeit befuhr ein 75-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes Benz B 200 die Straße „Eisenbach“, von Eisenbach herkommend und wollte in Richtung Bundesstraße weiterfahren. Am Ende des Vulkanradweges fuhr der 83-jährige Fahrradfahrer auf die Straße „Eisenbach“, ohne an der Haltelinie anzuhalten, ein und prallte gegen den rechten hinteren Kotflügel des Mercedes. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Es entstand Sachschaden von 3.850 EUR.

Auffahrunfall

Angersbach – Am 13. September, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Landenhäuser Straße und wollte nach links auf die Rudloser Straße einbiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 73-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi A 3 auf. Bei dem Unfall verletzte sich der 40-jährige leicht. Es entstand Sachschaden von 4.000 EUR.

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen

Landenhausen – Am 13. September, gegen 20:15 Uhr, hatte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer seinen BMW X 70 in der Bergstraße gegenüber der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand. Als er mit seinem Fahrzeug wieder losfahren wollte, beschleunigte er seinen Wagen so sehr, dass die Reifen durchdrehten. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen den Fiat 223 eines 52-jährigen Pkw-Fahrers, welcher auf der anderen Fahrbahnseite am Fahrbahnrand geparkt war. Der 44-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch ermittelt werden. Bei dem Unfall blieb der 44-Jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 5.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten / Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Ein Kradfahrer (23 J.) aus Rotenburg befuhr mit seiner Suzuki am 13.09.20, 14.36 Uhr die K 50 aus Richtung Rotenburg-Erkshausen kommend in Richtung Cornberg. (Durch die zuständige Straßenmeisterei wurden in diesem Bereich der Fahrbahnbelag ausgebessert und Splitt aufgetragen, Hinweisschilder waren vorhanden). Im Bereich dieser Gefahrenstelle kam der Fahrer ins Schleudern, stürzte und fiel vom Krad. Der 23-jährige Fahrer wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.300 Euro.

Rotenburg- Am 13.09.20, 14.30 Uhr befuhr ein Kradfahrer (51 J.) aus Hessisch-Lichtenau mit seiner Harley-Davidson ebenfalls die K 50 auch aus Richtung Rotenburg-Erkshausen kommend in Richtung Cornberg. Auch hier kam der Fahrer in der Gefahrenstelle ins Schleudern, stürzte, fiel auch vom Krad und verletzte sich leicht. Anschließend fuhr das Krad führerlos in den Graben und wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Rotenburg- Am 10.09.20 in der Zeit von 13.00 bis 16.15 Uhr parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren grauen Audi A4 rückwärts auf dem großen Parkplatz in der Heinz-Meise-Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte links neben dem Pkw geparkt. Offensichtlich beim Aus- bzw. Einfahren beschädigte der unbekannte Verursacher den Audi an der Stoßstange vorne rechts. Der verursachte Schaden beträgt circa 1.300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Verkehrsunfall auf der Landstraße 3159 bei Kirchheim

KIRCHHEIM. Am Sonntag (13.09.), gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Kirchheim, mit seinem Opel Corsa, die Landstraße 3159 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Reckerode. Infolge einer Unachtsamkeit kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Leitpfosten um, schleuderte im Graben herum und blieb mit der rechten Fahrzeugseite quer auf der Fahrbahn liegen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6.150 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell/Pilgerzell – Unbekannte brachen am Samstagmorgen (12.09.), zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße „Oberliede" ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck unbekannten Werts.

Mofa-Roller gestohlen

Eichenzell/Kerzell – Aus einer Garage in der Fatimastraße stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (11.09.) und Samstagmittag (12.09.) einen schwarzen Mofa-Roller mit dem amtlichen Kennzeichen HAF-818/20. Das Fahrzeug der Marke Znen hatte einen Wert von 1.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Kalbach – In der Nacht auf Montag (14.09.) versuchten Unbekannte gegen Mitternacht in der Gewerbestraße in einen Getränkemarkt einzubrechen. Bei ihrem Versuch lösten die Täter Alarm aus und flüchteten. Sie hinterließen 300 Euro Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Zeuge beobachtet Täter

Bad Hersfeld – Am Freitag (11.09.), gegen 22:10 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wollweberstraße einzubrechen. Bei der Tatausführung wurde ein Täter durch einen Zeugen beobachtet und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Der Zeuge konnte folgende Personenbeschreibung gegenüber der Polizei angeben: Männlich, etwa 17 Jahre alt, circa 180 cm groß, südländische Erscheinung, korpulente Figur und schwarze Haare. Bekleidet war der Täter mit einem dunkelgrünen Pullover und einer schwarzen Hose.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld – Am Sonntag (13.09.), gegen 07:50 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Merßeberg“ einzubrechen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und wollten sich so Zutritt in das Haus verschaffen. Durch den Lärm wurden jedoch Nachbarn auf die Tat aufmerksam und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Einbruch in Apotheke

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Freitag (11.09.) brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Dreherstraße ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Dieses durchsuchten sie und stahlen mehrere kosmetische und medizinische Artikel. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Seitenschiebe eingeschlagen

Friedewald – Zwischen Freitag (11.09.) und Samstag (12.09.) schlugen Unbekannte die rechte hintere Seitenscheibe an einem grauen VW Golf ein. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug in der Herfaer Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Werkstatt

Neuenstein / Aua – Auf eine Werkstatt in der Freiherr-vom-Stein-Straße hatten es Unbekannte abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und stahlen mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Sägemaschine sowie eine Schleifmaschine. Der genaue Tatzeitpunkt kann aktuell noch nicht bestimmt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld – Am Samstag (12.09.), zwischen 15:00 Uhr und 15:25 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Skoda „Octavia“ in der Straße „Am Markt“. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die hintere linke Tür. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Scheune und Wohnwagen

Bad Hersfeld / Asbach – Zwischen Sonntag (16.08.) und Sonntag (13.09.) brachen Unbekannte in eine Scheune in der Weihersgartenstraße ein. Ein sich in der Scheune befindlicher Wohnwagen wurde ebenfalls durch die Täter aufgebrochen und beschädigt. Ob die Täter etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0.

Kennzeichendiebstahl

Wildeck / Bosserode – Am Freitag (11.09.), zwischen 14:20 Uhr und 17:20 Uhr, stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-CS 721 von einem schwarzen Kia „Ceed“. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Straße „Grüner Weg“ auf dem Parkplatz des Friedhofs abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Scheibe eingeschlagen

Nentershausen / Bauhaus – Zwischen Freitag (11.09.) und Samstag (12.09.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem gelben Fiat „Panda“, welcher in der Straße „Triesch“ abgestellt war. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Seitenscheibe ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0.

Einbruch in Wohnung

Vogelsbergkreis

Ulrichstein/Bobenhausen – Unbekannte brachen zwischen dem 4. und 13. September in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses im Höferweg ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen elektronische Geräte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0.

Unfall auf der BAB 7

Fulda

Am Montag (14.09.), gegen 03:00 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Verl mit seinem Lkw-Gespann die A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Aufgrund eines Schadens am linken Vorderreifen der Zugmaschine verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam etwa 3 Kilometer nach dem Autobahndreieck Fulda nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte die Fahrzeugkombination über 100 m der dortigen Schutzplanke. Der Anhänger kippte infolge dessen um und blockierte beide Fahr- sowie den Standstreifen. Die Zugmaschine kam im Flutgraben neben der Fahrbahn zum Halten, es wurde niemand verletzt. Der Lkw war mit insgesamt 23 Tonnen Aluminiumprofilen beladen.

Die Autobahn musste für viereinhalb Stunden voll gesperrt werden, ab 07:30 Uhr wird der Verkehr über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgte durch die zuständige Autobahnmeisterei ab dem Autobahndreieck Fulda. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 130.000 Euro.

13.09.2020 1. Zeugen gesucht – Verkehrsunfallflucht, 700,- Euro Fremdschaden

Ein 60-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen schwarzen BMW X1, in der Zeit vom Donnerstag, dem 10.09.2020, 17.00 Uhr bis Freitag, dem 11.09.2020, 16.30 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkplatz der Adenauerstr 7 in Fulda.

Als der 60-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte musste er feststellen, dass dieser im Bereich der hinteren Stoßstange einen Schaden aufwies. Der bislang unbekannte Verursacher / Verursacherin verließ die Unfallstelle ohne Ihren Pflichten als Unfallbeteiligter/-beteiligte nachzukommen.

An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von 700,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen / 10 000 Euro Sachschaden

Drei leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 12.09.2020, gg. 15.20 Uhr in der Gemarkung Großenlüder, B 254, in Höhe Ausfahrt Großenlüder-West (L3141).

Ein 18-jähriger junger Mann aus Hosenfeld befuhr mit seinem PKW, einem 1er BMW, die B 254 aus Fahrtrichtung Müs kommend in Fahrtrichtung Großenlüder. In Höhe der Ausfahrt Großenlüder West bog der 18-Jährige von der B 254 kommend nach links auf die L3141 ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Daimler Sprinter. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Insassen beider beteiligter Fahrzeuge hatten Glück im Unglück. Der 18-jährige Unfallverursacher und seine 17-jährige Beifahrerin, aus Großenlüder stammend, und der Fahrer des Daimler Sprinter, ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Kitzingen, wurden nur leichtverletzt und alle vorsorglich in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall erheblich beschädigt und mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Verkehrsunfallflucht auf dem Modellfliegerparkplatz auf der Wasserkuppe

Am 13.09.2020 wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer in der Zeit von 09:10h bis 14:15h ein auf dem Modellfliegerparkplatz auf der Wasserkuppe geparkter schwarzer Ford Tourneo am Heck beschädigt.

Der Unfallverusacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 in Verbindung zu setzen.