Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in der Klarenthaler Straße wurden am Montagmorgen mehrere Personen verletzt.

Am Montagmorgen ereignete sich gegen 9:40 Uhr ein folgenreicher Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Klarenthaler Straße / Kurt-Schumacher-Ring. Während eines Abbiegevorgangs stießen zwei Fahrzeuge gegeneinander. In den Fahrzeugen wurden insgesamt vier Personen verletzt, eine davon schwer. Alle Verletzten wurden an der Einsatzstelle notfallmedizinisch versorgt und in Wiesbadener Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass in beiden Fällen von einem Totalschaden ausgegangen werden kann. Neben der notfallmedizinischen Versorgung aller Verletzten stand die Sicherung eines Hybridfahrzeuges im Vordergrund. Die Sicherheitstechnik des Fahrzeuges erkannte ordnungsgemäß den Unfall und schaltete den Antrieb des Fahrzeuges ab. Während der Rettungsmaßnahmen kam es im Bereich des 2. Ringes zu Verkehrsbehinderungen, da im Kreuzungsbereich mehrere Fahrtrichtungen voll gesperrt werden mussten.

Der Einsatz wurde von einem Löschfahrzeug sowie von insgesamt sechs Fahrzeugen des Rettungsdienstes abgearbeitet. Koordiniert wurde der Einsatz durch die Einsatzleitung Rettungsdienst sowie dem Einsatzleitdienst der Feuerwehr Wiesbaden. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang und übernahm die Verkehrssicherung.

Auf dem Weg zur Arbeit ausgeraubt Wiesbaden, Mainzer Straße Freitag, 11.09.2020, 11:30 Uhr

(Fu)Am Freitagvormittag kam es in der Mainzer Straße zu einem Straßenraub. Ein

21-jähriger Mann aus Wiesbaden befand sich am Mittwoch gegen 11:30 Uhr zu Fuß in

der Mainzer Straße, als er von drei unbekannten Täter aufgefordert wurde, sein

Bargeld und sein Mobiltelefon herauszugeben. Die Täter hätten ihr Vorhaben damit

untermauert, indem sie ihm ein Messer vorgehalten hätten. Die Täter flüchteten

dann mit ca. 990 Euro und einem Mobiltelefon in unbekannte Richtung. Bei den

Tätern soll es sich um drei schlanke Männer, alle dunkelhaarig, im Alter

zwischen 18 und 25 Jahren gehandelt haben. Einer der Täter hatte eine auffällige

Frisur. Die Haare waren an der Seite rasiert und oben zu einem Zopf gebunden.

Ein weiterer Täter soll eine auffällige Narbe über dem linken Auge gehabt haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu melden.

Räuberischer Diebstahl auf Tankstelle Wiesbaden, Berliner Straße Samstag, 12.09.2020, 01:50 Uhr

(Fu)Am Samstagfrüh kam es in der Berliner Straße zu einem Raub auf eine

Tankstelle. Drei Täter betraten den Verkaufsraum und lenkten den 20-jährigen

Angestellten aus Mainz zunächst ab. Ein Täter soll eine unbestimmte Anzahl von

Zigarettenpäckchen eingesteckt haben. Der Angestellte versuchte vergeblich,

einen der Täter an der anschließenden Flucht zu hindern. Bei den Tätern soll es

sich um zwei männliche und einer weiblichen Person gehandelt haben. Die zwei

männlichen Täter sollen 160 cm bis 165 cm groß, einer schlank und einer kräftig,

28 bis 30 Jahre alt, gewesen sein. Einer trug eine blaue Jeanshose und war

unmaskiert. Der zweite Täter soll eine schwarze Maske, eine schwarze Jacke und

ein schwarzer Kapuzenpullover getragen haben. Die weibliche Täterin soll 160 cm

groß, schlank und hochgesteckte Haare gehabt haben. Sie trug eine schwarze

Maske, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter (0611) 345-0 zu melden.

Körperverletzung durch Pfefferspray Wiesbaden, Wilhelmstraße Freitag, 11.09.2020, 13:40 Uhr

(Fu)Am Freitagmittag kam es in einem Wiesbadener Restaurant zu einer

Auseinandersetzung. Drei Gäste des Restaurants wurden durch den Einsatz von

Pfefferspray leicht verletzt. Der 30-jährige mutmaßliche Täter konnte ermittelt

werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zeugen nach Körperverletzung gesucht Wiesbaden, Wilhelmstraße, Warmer Damm Sonntag, 13.09.2020, 04:20 Uhr

(Fu)In der Nacht zum Sonntag, kam es in der Wilhelmstraße, Warmer Damm, zu einer

Schlägerei zwischen drei Männer. Zeugenangaben zufolge waren die Männer gegen

04:20 Uhr in Streit geraten. In der Folge hätten zwei 20 Jahre jungen Männer

einen 19-jährigen aus Langen mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen, welcher

dadurch leicht verletzt wurde. Bei den Tätern soll es sich um zwei 20 Jahre alte

Männer, beide ca. 180 cm groß, beide schwarze Haare, gehandelt haben. Ein Täter

trug einen grünen Pullover. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Streit um Hauszufahrt eskaliert Wiesbaden, Lothringer Straße Sonntag, 13.,09.2020, 19:40 Uhr

(Fu)Am Sonntagabend kam es in der Lothringer Straße zunächst zu verbalen

Streitigkeiten, welche in Handgreiflichkeiten mündete. Ein 40 Jahre alter

Wiesbadener parkte seinen Pkw vor einer Hauseinfahrt in der Lothringer Straße.

Ein 59-Jähriger Anwohner bat den Autofahrer seinen Pkw doch an einer anderen

Stelle zu parken. Letztendlich soll der Pkw-Fahrer den Anwohner mit der Faust

ins Gesicht geschlagen haben. Gleichwohl soll der 59- jährige Wiesbadener

versucht haben, den Autofahrer zu schlagen. Gegen beide wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eröffnet. Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu

setzen.

Mehrere geparkte Fahrzeuge aufgebrochen, Wiesbaden, 11.09.2020 bis 13.09.2020

(ho)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hatten es Unbekannte auf die

Wertsachen in mehreren geparkten Pkw abgesehen. Im Zeitraum zwischen

Freitagvormittag und Sonntagabend wurde eine schwarzer Opel Corsa in der

Höchster Straße in Wiesbaden-Biebrich gewaltsam geöffnet. Die Täter schlugen die

Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten verschiedene Gegenstände aus dem

Handschuhfach. Anschließend flüchteten sie. In der Nacht von Samstag auf Sonntag

wurden in der Abraham-Lincoln-Straße Wertgegenstände aus einem geparkten Fiat

gestohlen. In diesem Fall ist noch unklar wie die Täter in den Fahrzeuginnenraum

gelangen konnten. Von Samstagabend bis Sonntagnachmittag war ein Opel auf einem

Parkplatz in der Castellumstraße in Kastel abgestellt. Unbekannte schlugen in

diesem Fall die Seitenscheiben des Fahrzeuges ein und bauten anschließend das

Radio aus. Der Schaden beträgt in diesem Fall mehrere Hundert Euro. Hinweise zu

den Fahrzeugeinbrüchen nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Körperverletzung, Fahren ohne Führerschein, Falsche Angaben zur Person Wiesbaden, Nauroder Straße 12.09.2020, 20:00 Uhr

(Fu)Am Samstagabend kam es in der Nauroder Straße zu einer handfesten

Auseinandersetzung in einer Gaststätte. Gegen 20:00 Uhr gerieten zwei

Wiesbadener im Alter von 33 und 42 Jahren aneinander. Der 42 Jahre alte

Angreifer schlug seinen Kontrahenten zu Boden und verletzte diesen leicht. Nach

der Tat flüchtete der Täter mit seinem Pkw vom Tatort. Ermittlungen ergaben,

dass der Schläger nicht im Besitz eines Führerscheins war. Auf der Dienstelle

gab er auch falsche Personendaten an. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen

Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Falsche Handwerker unterwegs – Seniorin bestohlen, Wiesbaden, 11.09.2020, 14.15 Uhr,

(pl)Am Freitag war in Wiesbaden ein falscher Handwerker unterwegs, welcher es

auf die Wertsachen einer Seniorin abgesehen hatten. Gegen 14.15 Uhr erschien ein

angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke an der Haustür der Geschädigten und gab

an, die Sicherungen im Haus überprüfen zu müssen. Die Geschädigte ließ den

angeblichen Handwerker daraufhin in ihre Wohnung und musste später den Diebstahl

ihrer Geldbörse feststellen. Die Seniorin beschrieb den Täter als ca. 40 Jahre

alt, etwa 1,85 Meter groß, muskulös, mit blonden, kurzen Haaren und einem

rötlichen Dreitagebart. Getragen habe er ein T-Shirt und eine lange, dreckige

Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

16-Jährige unsittlich berührt, Wiesbaden, Murnaustraße, 12.09.2020, 21.30 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde eine 16-Jährige auf der Grünfläche vor dem Schlachthof

mutmaßlich von einem 17-Jährigen unsittlich berührt. Die Geschädigte hielt sich

gegen 21.30 Uhr auf der gut besuchten Wiese auf, als sie von dem 17-Jährigen,

welcher in einer Gruppe unterwegs war, durch unsittliche Berührungen belästigt

worden sein soll. Die 16-Jährige konnte sich eigenen Angaben zufolge jedoch aus

der Situation befreien und den Sicherheitsdienst verständigen. Mögliche Zeugen

des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Roter Mazda gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Lützowstraße, 10.09.2020, 12.00 Uhr bis 11.09.2020, 16.45 Uhr,

(pl)Bereits in der vergangenen Woche haben Autodiebe zwischen Donnerstagmittag

und Freitagnachmittag in Biebrich einen roten Mazda CX-5 gestohlen. Der Pkw mit

dem amtlichen Kennzeichen WI-IP 719 war in der Lützowstraße abgestellt. Hinweise

zur Tat oder zum Verbleib des Autos nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Verkehrssicherheitswoche „ROADPOL – Safety Days“

(pl)Diese Woche findet die europaweite Aktion „ROADPOL – Safety Days“ statt.

Während der Aktionswoche findet am Mittwoch, den 16. September 2020, das

europaweite Verkehrsprojekt EDWARD statt. EDWARD steht für „European Day Without

A Road Death“, den europäischen Tag ohne Verkehrstote. Ziel dieser Aktion ist

es, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. 1.

Machen Sie mit und geben Sie ihr Verkehrssicherheitsversprechen ab. Damit

versprechen Sie, dass Sie sich im Straßenverkehr besonders aufmerksam verhalten

werden, nicht nur am 16. September, sondern zu jeder Zeit, denn jeder

Verkehrstote ist einer zu viel. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.roadpolsafetydays.eu.

Rheingau-Taunus-Kreis

Person bei Verkehrsunfall getötet

Bad Schwalbach (ots)

Am Montagmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel eine Person getötet. Gegen 12.00 Uhr fuhr ein Ford Escort mit hoher Geschwindigkeit den Rheinweg aus Richtung Mittelheim kommend. In Höhe der Straße „Am Lindenplatz“ prallte der Pkw offenbar ungebremst gegen eine dort befindliche Mauer. Das Fahrzeug geriet sofort in Flammen. Der/die Fahrer/in erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Festnahme nach Diebstahl aus Garage, Geisenheim, Bahnstraße, Samstag, 05.09.2020 bis Dienstag, 08.09.2020

(mhe)Vergangene Woche gelang es der Polizei in Rüdesheim, nach einem

vorangegangenen Diebstahl aus einer Garage, einen Täter festzunehmen. Einem

33-jährigen Mann wurden bereits zwischen Samstagabend und Sonntagmittag letzter

Woche diverse Werkzeuge aus seiner Garage in der Bahnstraße entwendet. Diese

fand der Bestohlene auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder. In Absprache

mit der Polizei wurde ein Verkaufstreffen arrangiert, bei dem dann die

Handschellen klickten. Ein 16-jähriger Geisenheimer versuchte, ersten

Erkenntnissen zufolge, dem Bestohlenen seine eigene Elektrosäge zu verkaufen.

Unter tatkräftiger Unterstützung von zivilen Polizisten konnte der Jugendliche

festgenommen werden. Im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten

Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut bei ihm aufgefunden werden. Ihn erwartet

ein Strafverfahren.

Streiterei unter Autofahrern, Rüdesheim, Bleichstraße, Parkplatz der Rheinhalle, Sonntag, 13.09.2020, gegen 13.50 Uhr

(mhe)Am Sonntagnachmittag kam es in Rüdesheim nach einem Streit unter zwei

Autofahrern zu einer Bedrohung. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden geriet

gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz der Rheinhalle in Rüdesheim mit dem Fahrer

eines BMW über dessen Fahrverhalten in Streit. Im Laufe dieser

Auseinandersetzung zog der BMW-Fahrer einen schusswaffenähnlichen Gegenstand aus

der Fahrertür und bedrohte damit den 21-Jährigen. Danach flüchtete der Mann vom

Tatort. Der 21-Jährige wurde nicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll es

sich bei dem Täter um einen etwa 1, 75 m großen, 25 – 30-jährigen Mann mit

kurzen, blonden Haaren gehandelt haben, der mit einem schwarzen BMW mit

Kennzeichen HU (Hanau) in Richtung Wiesbaden flüchtete. Zeugen werden gebeten,

sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer 06123- 9112-0 in

Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung unter mehreren Personen, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Samstag, 12.09.2020, gegen 02.30 Uhr

(mhe)In der Nacht zum Samstag kam es in der Aarstraße in

Taunusstein-Bleidenstadt zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen.

Gegen 02.30 Uhr gerieten mehrere Männer vor der dortigen Bäckerei in einen

handfesten Streit. Hierbei wurden einige Personen leicht verletzt. Eine

hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Verletzungen der

Beteiligten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei eventuelle Zeugen, die

Angaben zu dem Tathergang machen können, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach

unter der Rufnummer 06124-7078-140 in Verbindung zu setzen.

Führerschein nach Unfall sichergestellt, Taunusstein, Bundesstraße 275, Freitag, 11.09.2020, gegen 00.10 Uhr

(mhe)Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag verursachte eine mutmaßlich

alkoholisierte Autofahrerin in Taunusstein einen Verkehrsunfall. Die 26-jährige

Fahrerin eines blauen Mitsubishi befuhr die Bundesstraße 275 zwischen Idstein

und Taunusstein-Neuhof. Im Waldgebiet, etwa 500 Meter vor Neuhof, verlor sie die

Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug

sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nur leicht

verletzt. Die Beamten konnten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der

Frau feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von über zwei Promille. Der Führerschein der Autofahrerin wurde sichergestellt.

An dem Mitsubishi entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Sachbeschädigungen in Wehen – Zeugen gesucht!, Taunusstein – Wehen, Am Heiligenhaus und Bergstraße, Mittwoch, 09.09.2020, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 10.09.2020, 06.00 Uhr

(mhe)Ein Unbekannter hat vergangene Woche in Taunusstein-Wehen zwei Grundstücke

unberechtigt betreten, Sachen zerstört und einen Sachschaden in Höhe von

mehreren Hundert Euro verursacht. Ein bislang unbekannter Mann betrat Mitte

letzter Woche in Taunusstein-Wehen unberechtigt zwei Grundstücke in der

Bergstraße und der Straße „Am Heiligenhaus“ und verwüstete das Eigentum der

Inhaber. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte bei beiden Taten derselbe Täter

vorgegangen sein. Dieser wurde von Zeugen als männlich, 35- 40 Jahre alt, 1,85

Meter groß und schmal beschrieben. Er trug ein dunkles Shirt und einen bunten

Rundschal und führte einen Beutel mit sich. Beide Arme des Täters sollen

tätowiert gewesen sein. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Täter machen können

oder weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei

in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-7078-140 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw, Bad Schwalbach – Fischbach, Kreisstraße 669, Freitag, 11.09.2020, 14.00 Uhr

(mhe)Am Freitagnachmittag kam es im Bereich Bad Schwalbach-Fischbach zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 22-jähriger Radfahrer

befuhr die Kreisstraße 669 von Bad Schwalbach in Richtung Fischbach. Im

abschüssigen und kurvigen Bereich, kurz vor Fischbach, geriet der Radfahrer

ersten Erkenntnissen zu Folge leicht auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem

entgegenkommenden Pkw einer Wiesbadenerin zusammen. Der Radfahrer wurde bei dem

Unfall verletzt, durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort erstversorgt

und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrrad entwendet, Eltville-Hattenheim, „Auweg“, Donnerstag, 10.09.2020, 23.00 Uhr bis Freitag, 11.09.2020, 08.00 Uhr

(mhe)In der Nacht zum Freitag entwendeten Unbekannte in Eltville-Hattenheim ein

Fahrrad. Unbekannte Täter knackten zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr und Freitag,

08.00 Uhr im „Auweg“, im Bereich der Campinganlage, ein Vorhängeschloss und

entwendeten danach das graue Mountainbike der Marke „Scott“ im Wert von 1.500

Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der

Rufnummer 06123-9090-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Pkw gescheitert, Niedernhausen, Schäfersberg, Freitag, 11.09.2020, 17.00 Uhr bis Samstag, 12.09.2020, 08.30 Uhr

(mhe)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen versuchten Unbekannte in

Niedernhausen in einen Pkw einzubrechen. Der weiße Peugeot war zwischen Freitag,

17.00 Uhr und Samstag, 08.30 Uhr in der Straße „Schäfersberg“ abgestellt, als

unbekannte Täter versuchten, das Fahrzeug aufzuhebeln. Es wurde nichts

entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert

Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer

06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.

Omnibus bei Unfallflucht beschädigt, Idstein, „Am Bahnhof“, Samstag, 12.09.2020, 09.15 Uhr bis 09.45 Uhr

(mhe)Am Samstagmorgen wurde in Idstein ein geparkter Omnibus von einem

unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Bus, der in der Straße „Am

Bahnhof“ stand, wurde zwischen 09.15 Uhr und 09.45 Uhr vermutlich im

Vorbeifahren gestreift. Hierbei entstand ein Sachschaden im vorderen linken

Bereich des Busses in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher

flüchtete von der Unfallstelle. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.