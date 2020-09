Karlsruhe: Stadtwerke informieren am landesweiten Aktionstag am 19. September 2020 auf dem Marktplatz

Karlsruhe – Bereits schon zum 14. Mal dreht sich bei den Energiewendetagen, die traditionell am dritten Samstag im September in ganz Baden-Württemberg stattfinden, alles rund um die Themen erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz und Klimaschutz. Die Stadtwerke Karlsruhe gehören, unter Einhaltung der Corona-Auflagen, auch in diesem Jahr zu den Akteuren der Energiewendetage. Am Samstag, 19. September 2020, findet der hiesige Aktionstag von 11 bis 18 Uhr auf dem Karlsruher Marktplatz rund um die Pyramide statt.

Als Energiepartner der Region möchten die Stadtwerke mit dieser und ähnlichen Veranstaltungen dafür zu sorgen, Energiethemen in Karlsruhe lebendig zu machen, den Dialog zu fördern, zum Mitmachen zu motivieren und so die Energiewende weiter voranzutreiben. Seit vielen Jahren setzen sich die Stadtwerke für Umwelt- und Klimaschutz ein und handeln im Bewusstsein ihrer besonderen Verantwortung als Energieversorger vor Ort mit nachhaltigen und klimaschonenden Initiativen. „Es ist erklärtes Ziel und Herzensangelegenheit unseres Unternehmens, das uns Mögliche zu tun, den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu sichern“, betont Geschäftsführer Michael Homann. „Wir sind hier in der Fächerstadt verwurzelt und leisten unseren Beitrag als Lebenspartner für die Karlsruher Bürgerinnen und Bürger.“

Die Stadtwerke informieren vor Ort über ihre „grünen“ Produkte NaturStrom und NaturGas sowie ihre vielen Fördermöglichkeiten für den Einsatz erneuerbarer Energien und effizienter Technik. Zentrales Thema ist die Elektromobilität. Während sich die Besucher über aktuelle Trends und Förderprogramme informieren, dürfen die kleinen Gäste die Kinderverkehrsschule besuchen und ihren Kinderführerschein für Elektroscooter machen. Ebenfalls für Spaß sorgen eine Carrera-Bahn und eine Kletterwand. Zur gesunden Erfrischung lädt der E-Smoothie-Truck ein, der köstliche und frisch gemixte Smoothies

anbietet.

Das Event findet selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen statt; gegenseitige Rücksichtnahme und Vorsicht haben oberste Priorität.