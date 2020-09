Verkehrsunfall zwischen Neustadt und Wasenberg – Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Wasenberg/L 3263 (ots) – Im Begegnungsverkehr berührten sich am Donnerstagnachmittag 03.09.2020 die Außenspiegel zweier Fahrzeuge auf der Landesstraße 3263 in Nähe der Kreisgrenze. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem dunklen Pkw und einem weiteren Autofahrer als Zeugen.

Ein 44-Jähriger war um 16.20 Uhr mit seinem Renault Megane in Richtung Wasenberg unterwegs. Seinen Angaben zufolge kam ihm der dunkle Wagen, eventuell ein SUV, über die Straßenmitte fahrend entgegen und zwang ihn zu einem Ausweichmanöver nach rechts. Trotzdem berührten sich anschließend die beiden Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr danach in Richtung Neustadt weiter.

Ein Autofahrer, der sich hinter diesem Fahrzeug befand, muss den Unfall beobachtet haben. Er wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Der Schaden an dem Renault beläuft sich auf 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428-93050, entgegen.

Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Spangenberg (ots) – 11.09.2020, 11:00 Uhr bis 22:55 Uhr – In ein Wohnhaus in der Straße “Am Herrenland” brachen unbekannte Täter in Verlauf des vergangenen Freitags 11.09.2020 ein. Ob etwas gestohlen wurde ist zurzeit nicht bekannt. Die Täter kletterten an der Vorderseite des Wohnhauses auf einen Balkon und brachen die dortige Terrassentür auf. Sie betraten anschließend die Wohnung und durchsuchten Schränke in mehreren Zimmern.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

