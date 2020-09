Friedberg: Die Polizei-News

BAB 5: Schwerer Unfall im Berufsverkehr

Friedberg/BAB 5 (ots) – Am Montagmorgen 14.09.2020 kam es auf der A 5 zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen eine Person leicht, eine andere schwer verletzt wurde. Gegen 7.43 Uhr war ein Baustellenfahrzeug (Asphaltkocher) in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe des Rastplatzes Spießwald staute sich der Verkehr zu dieser Zeit. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte der 42 Jahre alte Fahrer dies nicht rechtzeitig, sodass er auf das Heck eines auf der rechten Fahrspur stehenden Tanklastzuges auffuhr. Der Tankaufbau war nicht gefüllt.

Dabei wurde der aus Eschborn stammende 42-Jährige im Führerhaus eingeklemmt. Nachdem Rettungskräfte den schwerverletzten Mann befreit hatten, brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer des Tanklasters, ein 39-Jähriger aus Witten, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gefahren, konnte dieses zwischenzeitlich jedoch wieder verlassen.

Durch die Wucht des Aufpralls war der Lastzug gegen das Heck eines vor ihm stehenden LKW geschoben worden. An diesem entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt bereits fortsetzen.

Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge werden im weiteren Verlauf durch Fachfirmen abgeschleppt. Aufgrund der noch andauernden Aufräumarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Frankfurt weiter voll gesperrt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Hunderttausend Euro.

Büdingen: Bauzaun überklettert

Von einem Firmengelände in der Bahnhofstraße in Büdingen haben Unbekannte eine Wildkamera sowie mehrere gefüllte Getränkekisten gestohlen. Die Langfinger hatten zwischen Mittwoch, (09. September), 18.30 Uhr und Sonntag einen Bauzaun überklettert und waren so auf das Gelände gelangt.

Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Büdingen: Vandalismus auf Schulgelände

Mehrere Fensterscheiben des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums haben Vandalen am vergangenen Wochenende beschädigt. Zwischen Freitag, 21.30 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr hatten die Unbekannten wohl mit einem Stein das Scheibenglas eingeschlagen und so einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Friedberg: Unfallflucht

An einem in der Gebrüder-Lang-Straße parkenden VW Tiguan hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende einigen Schaden verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht.

Zwischen Freitag, 13 Uhr und Samstag, 11 Uhr war ein anderer Kraftfahrzeugführer gegen das Heck

des Volkswagen gestoßen und dieses so beschädigt.

Hinweise erbitten die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei unter Tel. 06031/6010.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen