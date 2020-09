Groß-Gerau

Flasche an Kopf geworfen und getreten – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 32-jähriger Mann wurde am Samstagabend 12.09.2020 gegen 20.45 Uhr, am Tizianplatz aus einer Gruppe von 5 bis 8 Personen heraus mit einer gefüllten Kunstoffflasche beworfen und am Kopf getroffen. Er fiel daraufhin zu Boden und verlor offenbar auch kurz das Bewusstsein. Anschließend soll der 32-Jährige nach Angaben von Zeugen zudem am Boden liegend nochmals getreten worden sein.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei einem der Tatverdächtigen könnte es sich nach derzeitigem Kenntnissstand um einen 37-jährigen Mann aus Mörfelden-Walldorf handeln. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf haben den Fall übernommen und bitten weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Rüsselsheim (ots) – Passanten fiel in der Nacht zum Sonntag 13.09.2020 gegen 4.45 Uhr, in der Robert-Bunsen-Straße ein 69-jähriger Mann auf, der am Kopf blutete. Er lehnte jede Hilfe ab und ging in seine naheliegende Wohnung. Die alarmierten Polizsiten bemerkten anschließend noch weitere Verletzungen an seinem Rücken, die durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden sein könnten.

Gestohlen wurde dem Verletzten offenbar nichts. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Ermittlungen der Polizei dürfte sich der Vorfall vor einem Friseurgeschäft im Einkaufszentrum Dicker Busch II zugetragen haben.

Die Beamten der Polizeistation Rüsselsheim ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

58 “Sachen” zuviel auf dem Tacho

Groß-Gerau (ots) – Einen 24-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagmittag 13.09.2020 auf der Bundesstraße 42.

Der Wagenlenker passierte zuvor einen Streckenabschnitt, auf dem maximal 70 km/h erlaubt sind, mit 128 Stundenkilometern. Den 24-Jährigen erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 240 Euro Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Zwei Autoaufbrüche in Tiefgarage

Kelsterbach (ots) – Zwei in einer Tiefgarage im Mainblick abgestellte Renault und Opel, gerieten in der Nacht zum Montag (14.09.) in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten schlugen jeweils Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten aus einem der Autos lediglich eine Brille. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Einbrecher von Bewohner überrascht

Groß-Gerau (ots) – Ein Wohnhaus in der Mainzer Landstraße geriet am Samstag 12.09.2020 gegen 10.25 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hierbei stießen sie offenbar zu ihrer Überraschung auf den Bewohner des Hauses und traten daraufhin sofort den Rückzug an. Gestohlen wurde nichts.

Das kriminelle Duo flüchtete anschließend in die Donaustraße, wo sie in ein Auto stiegen und davonfuhren. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugen um einen schwarzen Honda mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Flüchtigen waren dunkel gekleidet und trugen Mundschutz.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Seniorin mit “Zetteltrick” bestohlen

Rüsselsheim (ots) – Zwei Frauen verschafften sich am Samstagvormittag (12.09.), gegen 11.00 Uhr, unter dem Vorwand eine Notiz für die Nachbarin hinterlassen zu wollen, Zugang zur Wohnung einer über 80 Jahre alten Frau in der Lenbachstraße.

Während eine der Kriminellen die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte ihre Komplizin ein Zimmer und erbeutete hierbei Bargeld und Schmuck im Wert von über 3000 Euro. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst, als das Duo schon geflüchtet war.

Eine der Flüchtigen ist 25 bis 30 Jahre alt, schlank und gepflegt. Sie war auffällig mit rotem Lippenstift und Nagellack geschminkt, trug dunkle Kleidung und sprach mit osteurpäischem Akzent. Ihre Begleiterin ist 50 bis 55 Jahre alt, korpulent und hatte ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden.

Die Frau hat ein auffällig rundes Gesicht und trug einen braunen Mantel.

Auch sie sprach mit osteurpäischem Akzent.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Darmstadt

Mit 192 Stundenkilometern über die B 3

Darmstadt (ots) – Einen Autofahrer aus Heppenheim, stoppten Beamte der Polizeistation Pfungstadt am Freitagabend 11.09.2020 im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 3, zwischen Darmstadt und Eberstadt.

Der Mercedesfahrer war zuvor mit 192 “Sachen” unterwegs. Erlaubt sind auf der Strecke maximal 100 km/h. Den Heppenheimer erwarten nun 2 Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Einbruch in Supermarkt – Umfang der Beute abschließend noch nicht bekannt – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein Supermarkt am Mathildenplatz ist in der Nacht zum Sonntag 12.-13.9.2020 in das Visier von Kriminellen geraten. Zeugen hatten am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr die Polizei informiert, nachdem ihnen die zerstörten Scheiben des Geschäfts aufgefallen waren. Mit einem Stein hatten die ungebetenen Besucher mutmaßlich die Schaufensterscheibe zerstört und sich dann im Verkaufsraum auf die Suche nach Beute begeben.

Ob und in welchem Umfang die Einbrecher fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt.

Der durch die Zerstörung der Fensterscheibe verursachte Schaden wird aktuell auf

mindestens 1.300 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den Tätern entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Straßenraub – Trio schlägt auf 52-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Schaafheim (ots) – Ein 52-jähriger Mann wurde am Samstag 12.09.2020 auf seinem Weg entlang einer Gartenkolonie, von einem osteuropäisch aussehenden Trio zu Boden geschlagen und beraubt. Nach ersten Ermittlungen hatte das Trio den 52-Jährigen gegen 01.30 Uhr in der Adelungstraße abgepasst, angesprochen und sofort mit Schlägen attackiert. Anschliessen nahmen die 3 Männer das Handy des Schaafheimers an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zur Personenbeschreibung der Flüchtenden liegen derzeit keine detaillierten Angaben vor.

Es soll sich um 3 Männer etwa 20-30 Jahre alte Männer mit einem osteuropäischen

Erscheinungsbild handeln.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht dringend Zeugen, denen möglicherweise vor oder nach der Tat, verdächtige Personen oder Personengruppen im Bereich der Gartenkolonie aufgefallen sind.

Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit des Kommissariats 35 gegeben und werden alle sachdienlichen Hinweise zu dem Raub entgegengenommen.

Motorradkontrollen der Polizei – Ordnungshüter ziehen zu laute Maschine aus dem Verkehr

Seeheim-Jugenheim/Mühltal (ots) – Am Freitagnachmittag 11.09.2020 in der Zeit zwischen 15.30 und 18.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Pfungstadt, unterstützt von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei insgesamt 85 Motorradfahrer. Kontrolliert wurde auf der Landesstraße 3098 bei Ober-Beerbach/Richtung Schmal-Beerbach, sowie auf der Bundesstraße 426/Höhe “Felsnase”.

Die allermeisten Motorradfreunde mussten nicht beanstandet werden.

In 7 Fällen stellten die Polizisten kleinere Mängel fest.

Für einen 37-jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Groß-Gerau endete die Fahrt allerdings an der Kontrollstelle. An der Maschine wurde der DB-Killer ausgebaut, weshalb der Auspuff zu laut war.

Zudem wurden Mängel an der Rennverkleidung, der Bremse, an der Lenkung sowie der Beleuchtung festgestellt. Die Maschine wurde abgeschleppt und wird nun von einem amtlichen Sachverständigen genauer unter die Lupe genommen.

Den 37-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie unter anderem die Kosten für die Abschleppung und das Gutachten.

Laster um 70 Prozent überladen

Weiterstadt (ots) – Einen Kleinlaster stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagabend 11.09.2020 auf der A 5. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass das mit Gerüstteilen beladene Fahrzeug deutlich zu schwer war.

Der 21-jähriger Fahrer aus Osteuropa wurde anschließend von der Polizei zum Wiegen gelotst. Es stellte sich heraus, dass der Lastwagen mit 6,1 Tonnen um mehr als 70 Prozent überladen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem ergab sich bei der Überprüfung der Personalien des 21-Jährigen der Verdacht, dass er sich illegal in der Bundesrepublik aufhält.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Dem Mann droht nun ein empfindliches Bußgeld.

Flucht vor Polizei schnell beendet

Mühltal, Nieder-Beerbach (ots) – Am Sonntagnachmittag 13.09.2020 kurz nach 17:30 Uhr wurde hiesiger Leitstelle mitgeteilt, dass der Täter einer Häuslichen Gewalt wieder zum Haus und seiner Lebensgefährtin zurückgekehrt sei und herumschreien würde. Die zugrundeliegende Tat hatte sich am Sonntag gegen Mittag ereignet. Bei der polizeilichen Aufnahme hatte er sich bereits entfernt.

Als die Streife nun ankam, fuhr ihr der von vorangegangenen Einsätzen bekannte Täter mit seinem PKW entgegen und bog ab, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Dort traf er allerdings auf die zweite Streife. Deren Anhaltezeichen in der Hintergasse missachtete er und fuhr trotz Platzmangels seitlich am stehenden Streifenwagen vorbei. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen über die gesamte Fahrzeugseite ein deutlicher Schaden.

Seine weitere Flucht konnte kurz darauf erneut in der Ludwig-Bauer-Straße, mit blockieren der Fahrbahn durch die andere Streife, gestoppt werden. Der Täter wurde festgenommen. Ihn erwartet nun neben der Anzeige wegen Häuslicher Gewalt auch noch eine weitere wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Kreis Bergstraße

Chipslaster überschlägt sich auf A 67 – Rechter Fahrstreifen gesperrt

Einhausen (ots) – Ein Kleinlaster hat sich am Montagmorgen (14.09.), gegen 8.45 Uhr, auf der A 67, zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim überschlagen und landete anschließend in der Böschung.

Der Lastwagen hatte Lebensmittel geladen, darunter auch Chips und anderes Knabberzeug.

Im Berufsverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen in Richtung Frankfurt.

Der Fahrer des Kleinlasters wurde leicht verletzt.

Die Sperrung des rechten Fahrstreifens muss wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten bis in die Abendstunden gesperrt bleiben.

Siebenjähriger Fußgänger angefahren – Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Am Mittwoch (09.09.) gegen 12:20 Uhr wurde in der Oberschultheiß-Schremser-Straße ein siebenjähriger Junge auf dem Bürgersteig von einem männlichen Fahrradfahrer angefahren.

Der Unfall ereignete sich in Höhe des Fußgängerüberweges gegenüber der Schillerschule.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge im Gesicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem bislang unbekannten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Kriminelle erbeuten Münzgeld – Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Lorsch (ots) – Unter Einwirkung von Gewalt gelangten Unbekannte am Freitagmittag (11.9.), im Zeitraum zwischen 15.45 und 19 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Hieraus entwendeten sie ein Behältnis mit mehreren Hundert Euro an Münzgeld. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

Nicht nur Motorräder entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots) – Neben zwei entwendeten Motorrädern, erbeuteten Kriminelle im Zeitraum zwischen Freitagabend (11.9.) und Samstagmorgen (12.9.) in der St.-Wendelin-Straße weitere Gegenstände aus einem Schuppen.

Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Grundstück und machten sich ersten Erkenntnissen zu Folge an den Krädern zu schaffen. Das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen HP-TK 49 ist Schwarz und von dem Hersteller Ducati. An dem zweiten Krad, der Marke Suzuki, war zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen HP-VH 76 angebracht.

Nicht nur die Kräder rückten in das Visier der Kriminellen, auch einen Kompressor und eine Leiter aus dem daneben befindlichen Schuppen machten sich die Unbekannten zur Beute. Wie sie ihre Beute unerkannt wegschaffen konnten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt:

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Motorräder und der anderen Gegenstände geben?

Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06252/7060 zu erreichen.

Kellerräume im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Neustädter Straße rückten im Tatzeitraum zwischen Samstag- (12.9.) und Sonntagnachmittag (13.9.) in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten gelangten vermutlich über den Garten in das Mehrfamilienhaus. Aus den Räumen im Keller erbeuteten sie unter anderem mehrere Arbeitsmaschinen, Bierkästen und einen Rucksack. Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06206/94400 zu melden.

Odenwaldkreis

Einbruch in Gartenhütte – Wer kann Hinweise geben?

Breuberg (ots) – Eine Gartenhütte in der Wertheimer Straße suchten Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (13.9.) auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt ins Innere der Hütte. Im Anschluss zerschlugen sie die Scheiben eines Schranks und durchwühlten diesen nach möglicher Beute.

Hieraus entwendeten sie zwei Wasserpfeifen und flüchteten unerkannt.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Weitere Beobachtungen und Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/9410 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen