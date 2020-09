Der Zuspruch für das Spielen in einem Online Casino ist in den letzten Jahren in Deutschland stark gewachsen.

Dies führte auch zu einem rapiden Ausbau des Angebots, das auf verschiedenen Webseiten zur Verfügung steht. Neue Spieler haben wahrlich die Qual der Wahl, was den Ort ihrer Registrierung angeht. In diesem Artikel wollen wir aus dem Grund drei interessante Anbieter unter die Lupe nehmen, die es in letzter Zeit zu besonderer Bekanntheit gebracht haben.

Das Wunderino

Besonders in Deutschland ist das Wunderino inzwischen sehr bekannt. Dies liegt nicht zuletzt an der seltenen Lizenz aus Schleswig-Holstein, die der Anbieter vorweisen kann. Auch aus diesem Grund ist das Unternehmen in Sachen Werbung sehr aktiv. In Kombination mit einem großen Spielangebot ist es in den letzten Jahren gelungen, viele neue Spieler zu gewinnen.

Natürlich müssen die Nutzer dabei nicht auf den obligatorischen Bonus für die erste Einzahlung verzichten. In dem Fall ist es möglich, direkt eine Verdopplung auf die erste Einzahlung zu bekommen. Schon dies ist ein echter Pluspunkt, der für die Anmeldung auf dieser bekannten Seite spricht. In Kontakt mit Betrugsfällen ist der Anbieter ebenfalls noch nicht gekommen.

Sunmaker Casino

Ein Anbieter, der neue Kunden besonders reich beschenkt, ist Sunmaker. Hier bietet sich die Gelegenheit, schon direkt nach der Registrierung einen ersten No Depositen Bonus zu erhalten. So gibt es jede Menge gratis Guthaben nach einer Einzahlung von nur einem einzigen symbolischen Euro. Darüber hinaus bietet sich die Chance, in den Genuss von einigen Freispielen zu kommen. Die kostenlosen Runden sind sehr gut dazu geeignet, um direkt die nächsten Prämien zu erspielen. Der passende Gutscheincode für Sunmaker ist auch hier zu finden.

Bekannt ist aber auch das große Angebot an Sportwetten, das die Seite ihren Nutzern zur Verfügung steht. So ist es mit dem gleichen Account möglich, noch eine ganz andere Seite der Plattform zu erkunden. Auch für die Welt der Sportwetten ist übrigens noch ein gesonderter Bonus auf der Plattform verfügbar. So starten die Spieler auch hier mit einem echten Gewinnvorsprung an ihrer Seite.

Das Lapalingo

Für jede Menge Aufsehen sorgte in den letzten Jahren auch das Lapalingo. Dies liegt nicht zuletzt am hohen Bonus, über den sich die Spieler der Seite freuen dürfen. Bis zu 500 Euro wandern zusätzlich auf den Account, da sich die erste Einzahlung verdoppelt. Als wäre das noch nicht genug, gibt es noch weitere 20 Freispiele, die einfach abgegriffen werden können. Gute Chancen also, um den Kontostand von Anfang an auf einem ordentlichen Niveau zu halten.

Das Lapalingo ist ebenfalls sicher in der EU lizenziert und aus dem Grund keine schlechte Entscheidung. Die Malta Gaming Authority ist schon seit Jahren für die Regulierung des Angebots verantwortlich. Da es bis dato noch nie zu Einschränkungen des Betriebs kam, ist davon auszugehen, dass der Anbieter weiterhin alle Auflagen einhält. Dafür sprechen auch die sicheren Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel PayPal, Neteller oder MasterCard, die mit der Ausnahme von Apple Pay auf der Plattform zur Verfügung stehen. Ein sicherer Start ist so auf alle Fälle möglich.