Bad Dürkheim: Herbstferienprogramm 2020 am Pfalzmuseum – „Von den Sinnen zum Messen“ und „Wald und Wetter“

Bad Dürkheim – Das Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum, in Bad Dürkheim bietet in den kommenden Herbstferien zwei Programme an.

An Fünftklässler richtet sich das 2-tägige Programm „Von den Sinnen zum Messen“ am 12. und 13. Oktober, jeweils von 10-15 Uhr. Dieses Programm greift die Kerninhalte des ersten Themenfeldes im Lehrplan des Faches Naturwissenschaften auf und veranschaulicht es mit Experimenten und Aktivitäten. Am zweiten Tag bauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst einfache Geräte, beispielsweise ein Zeitmessgerät oder eine Waage, und führen Messungen zu den Sinnen durch. Auch die Sonderausstellung „365 Augen – Blicke des Lebens“ und die EYES ON-Angebote am „Forschen-Tisch“ im Ausstellungsbereich beziehen wir in das Programm ein.

Leitung: Monika Kallfelz. Kosten: 12 € pro Kind. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06322/9413-31 (montags-freitags) oder an M.Kallfelz@pfalzmuseum.bv-pfalz.de. Termin: 12.10. und 13.10.2020, zweitägig, 10:00-15:00 Uhr.

Bitte Verpflegung mitbringen.

In der Ferien-Forschungswerkstatt „Wald und Wetter“ für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren erkunden wir gemeinsam den Herbstwald und schauen uns an, welche Einflüsse das Wetter und das Klima auf den Wald haben. Dafür messen wir selbst Wetterdaten und finden heraus, wie sich Auswirkungen von Wetterphänomenen im Wald von denen in anderen Lebensräumen unterscheiden. Wir nehmen Boden und Pflanzen ganz genau in Augenschein und suchen nach Spuren von Wetterphänomenen. In der Gesamtschau überlegen wir, welche Einflüsse kurzzeitige Wetterereignisse und langfristige Klimaveränderungen auf den Wald haben können. Leitung: Dorothee Suray und Birte Schönborn.

Kosten: 8 € pro Kind. Anmeldung erforderlich unter 06322/9413-31 (montags-freitags) oder an B.Schoenborn@pfalzmuseum.bv-pfalz.de. Termine: 13.10., 14.10. und 15.10.2020, eintägig, 10:00-15:00 Uhr. Bitte dem Wetter angepasste Kleidung anziehen und Rucksackverpflegung mitbringen.