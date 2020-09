Kaiserslautern – Zum Auftakt der neuen Drittliga-Saison trifft der 1. FC Kaiserslautern auf Dynamo Dresden.

Hierbei handelt es sich nicht nur um ein Duell von zwei großen Traditionsmannschaften. Darüber hinaus steckt jede Menge Prestige hinter der Bedeutung der Partie. Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf die Chancen, die den beiden Teams in dem Fall zugesprochen werden können.

Schwere Abgänge zu verkraften

Der 1. FC Kaiserslautern steht vor einer schwierigen Saison. Dies liegt besonders am Umbau des Kaders, der im Sommer geleistet werden musste. Mit Florian Pick und Christian Kühlwetter verließen gleich zwei wichtige Leistungsträger den Verein. Sie werden beide in der kommenden Saison eine Spielklasse höher für den 1. FC Heidenheim auflaufen. In der Pfalz stellt sich nun die Frage, wie gut die beiden Abgänge am Ende wirklich kompensiert werden können.

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation möchte der FCK die Abgänge vor allem aus der eigenen Jugend kompensieren. Hier wird sich zeigen, wie schnell sich die jungen Talente tatsächlich in die Mannschaft integrieren und ihren Teil zum sportlichen Gelingen beitragen können. Im Spiel gegen Dresden gehen die großen Buchmacher sogar von leichten Vorteilen für die Gäste aus. Alle Fans haben die Möglichkeit, sich das Spiel live anzusehen. Der passende FC Kaiserslautern Live-Ticker und Live-Stream ist hier auf dieser Seite zu finden.

In der Liga geht der Blick nach oben

Im dritten Jahr in der dritten Liga möchte der FCK endlich seine Ambitionen auf den Aufstieg unter Beweis stellen. Das Spiel gegen Dresden, einen möglichen direkten Konkurrenten, wird somit von entscheidender Bedeutung sein. Es gibt in gewisser Weise die Richtung für alle nachfolgenden Partien vor. Lange nach dem letzten Pflichtspiel könnte sich der Blick des Vereins so wieder nach vorn richten.

Dresden selbst muss sich nach dem Abstieg aus der zweiten Liga ebenfalls erst neu sortieren. Der Verein tauschte zu diesem Zweck mehr als die Hälfte des Kaders aus. Nun wird sich zeigen, wie gut es dem Trainer Markus Kauczinski gelingt, sein Team wieder in die Spur zu bringen und es auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Dies dürfte für den weiteren Erfolg ganz entscheidend sein.

Hoffnung auf Pokal-Gelder

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison trifft der 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal auf den SSV Jahn Regensburg. Auch im Pokal stehen die Roten Teufel dabei durchaus unter Druck. In einer Saison, in der über weite Strecken keine Einnahmen mit dem Verkauf von Tickets generiert werden können, müssen andere Methoden genutzt werden. Die Preisgelder, die im DFB-Pokal ausgeschüttet werden, wären ein echter Lichtblick für den klammen Verein.

Doch auch gegen den Jahn geht der FCK nicht als Favorit ins Rennen. Stattdessen stellte der Zweitligist schon mehrfach unter Beweis, wie wichtig für ihn ein gutes Abschneiden im Pokal ist. Dennoch wird auch diese Partie auf dem Betzenberg schon jetzt mit großer Spannung erwartet. Schließlich handelt es sich um die ersten Indikatoren dafür, mit welcher neuen Energie der Verein aus der langen Zwangspause starten und seine sportlichen Ziele weiter verfolgen kann.