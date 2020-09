Neustadt: Öffnungszeiten der Stadtbücherei weiter eingeschränkt

Neustadt an der Weinstraße – Während des Lesesommers waren die Öffnungszeiten der Stadtbücherei Neustadt eingeschränkt (drei statt sechs Tage). Doch auch nach dem Lesesommer ist nur an drei Tagen pro Woche geöffnet, so die Stadtverwaltung in Facebook.

Die momentan eingeschränkten Öffnungszeiten sind wie folgt:

Montag: 10 bis 16 Uhr

Mittwoch: 13 bis 19 Uhr

Freitag: 10 bis 16 Uhr

Nach Angaben der Stadtverwaltung erarbeitet die Stadtbücherei ein neues Konzept. Sobald dieses feststeht, informieren wir darüber.