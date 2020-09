Trippstadt – Unter dem Motto „Ton, Steine, Erden“ zeigt das Haus der Nachhaltigkeit bis zum 18. Dezember seine letzte Ausstellung in diesem Jahr.

In der Präsentation geben Handwerkerinnen und Handwerker einen Einblick, welch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten irdene Materialien bieten. Zu sehen sind steinerne Büsten, Tier- und Pflanzenformen sowie das Maßwerkdetail eines Kirchenfensters, keramische Gebrauchsgegenstände und experimentelle Einzelobjekte, Mosaikarbeiten sowie Wandkonstruktionen und Bauteile aus Lehm.

Die Präsentation kann ab sofort bei freiem Eintritt in den Räumen des Johanniskreuzer Infozentrums besucht werden. Sie ist in Kooperation mit der Beratungsstelle Formgebung der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz entstanden. Die Objekte stammen aus den Händen von Meisterschülerinnen und Meisterschülern aus Kaiserslautern, Studierenden und Lehrbeauftragten der Universität Landau sowie arrivierten Meisterinnen und Meister ihres jeweiligen Fachs aus der Pfalz und dem saarländischen Bexbach.