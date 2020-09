Versuchte Räuberische Erpressung mit Schußwaffe

Germersheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 13.09.2020 versuchten 2 bisher unbekannte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe die Handtasche einer 26-jährigen Frau in der Klosterstraße in Germersheim zu entwenden. Nachdem die Geschädigte gegen 02.00 Uhr in ihr Auto gestiegen war, traten die beiden Täter an das Fahrzeug der Geschädigten und forderten die Herausgabe ihrer Handtasche.

Als ein anderes Fahrzeug an der Örtlichkeit vorbeifuhr, flüchteten die beiden Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Einer der beiden Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover und ein Tuch um seinen Mund. Beide Täter sollen einen jugendlichen Slang gesprochen haben.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Geschädigter ist weggefahren

Leimersheim (ots) – Am Samstagvormittag 12.09.2020 ereignete sich gegen 09.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Oberen Hauptstraße in Leimersheim. Ein 55-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hierbei touchierte der Golf-Fahrer aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands eine am rechten Fahrbahnrand abgestellte helle Limousine.

Nachdem der 55-Jährige einen Schaden an seinem rechten Außenspiegel festgestellt hatte, begab er sich zurück an die Unfallstelle. Das beschädigte Fahrzeug war allerdings nicht mehr festzustellen.

Zeugen, die Hinweise zu dem geschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Versammlungslagen vor der Verbandsgemeindeverwaltung

Kandel (ots) – Am Samstag 12.09.2020 versammelten sich in der Zeit zwischen 14-17 Uhr ca. 70 Versammlungsteilnehmer vom Frauenbündnis Kandel auf dem Platz der Verbandsgemeindeverwaltung und demonstrierten zum Thema “Meinungsfreiheit-Demokratie-Grundrechte”.

Zur gleichen Zeit fand in unmittelbarer Nähe eine stationäre Gegendemonstration von “Kandel gegen Rechts” mit dem Thema “Wir zeigen Gesicht” von ca. 100 Teilnehmern statt. Die beiden angemeldeten Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich und störungsfrei.

Die Polizei prüft derzeit einen Sachverhalt im Zusammenhang mit Fotoaufnahmen, bei dem es auch zu einem Platzverweis kam.

Weiterhin werden Inhalte von Plakaten von beiden Versammlungen hinsichtlich einer möglichen Beleidigung überprüft.

Im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen wurde zudem eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Eine Strafanzeige wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes gegen einen Veranstaltungsteilnehmer der Versammlung “Meinungsfreiheit-Demokratie-Grundrechte” wurde erstattet.

Die Polizei unterstützte die Versammlungsbehörde/Ordnungsbehörde bei der Überprüfung von Verstößen gegen die Versammlungsauflagen bzw. gegen die gültige CoBelVO (Tragen von Mund-/Nasenschutz).

Entsprechende Bußgeldbescheide werden von den zuständigen Behörden geprüft und veranlasst.