Tätersuche nach Schlägerei

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 12.09.2020 kam es gegen 02:45 Uhr im Bereich der Rohrlachstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei schlugen 2 bislang unbekannte Täter auf einen 40-jährigen Passanten ein, wodurch dieser Verletzungen im Gesichtsbereich davontrug und anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Einer der Täter soll eine weiße Jacke getragen haben. Beide wären nach der Auseinandersetzung in Richtung Schanzstraße davon gelaufen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den Flüchtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Email piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Frühstück geraubt – Festnahme

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstagmorgen 12.09.2020 gegen 08:30 Uhr, wurden einem 61-jährigen Ludwigshafener die frisch gekauften Brötchen und Brezeln durch einen 29-jährigen Täter in der Drachenfelsstraße in Ludwigshafen gewaltsam entrissen.

Der alkoholisierte Täter flüchtete im Anschluss in Richtung des Zedtwitzparks und konnte dort nach kurzer Fahndung durch die Polizei mitsamt des Raubgutes festgestellt werden. Ihm wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb der Täter einige Stunden im Polizeigewahrsam.

Körperliche Auseinandersetzung – Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend 12.09.2020 gegen 22:00 Uhr, kam es bei einer Feierlichkeit im Bliesbad in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Security-Mitarbeitern und zwei alkoholisierten Gästen. Hierbei wurde ein 46-jähriger Gast durch die beiden 52- und 42-jährigen Türsteher aufgrund eines nicht getragenen Mund-Nasen-Schutzes bei Betreten der Sanitäranlagen vor das Bliesbad begleitet. Dort soll einer der Türsteher auf den Gast eingeschlagen haben.

Ein weiterer 48-jähriger Gast eilte zur Hilfe und wurde von dem zweiten Türsteher zurückgedrängt und soll ebenfalls geschlagen worden sein. Die beiden Gäste wurden hierbei leicht verletzt. Aufgrund einer Menschentraube um das Geschehen wurden 2 weitere Gäste im Getümmel ebenfalls leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. Telefon: 0621-963-0.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am späten Freitagnachmittag 11.09.2020 gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Maudacher Straße/Höhe Hochfeldstraße, in Folge von Unachtsamkeit ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 38-jährige Autofahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel den 34-jährigen Motorradfahrer, wodurch es in der Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam und der Motorradfahrer stürzte. Durch den Sturz wurde die Person leicht verletzt.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste bis zur Reinigung der Fahrbahn der Verkehr temporär umgeleitet werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Arbeitsunfall im Werksteil Nord

BASF SE

Ludwigshafen (CH) – Am Samstag 12.09.2020 kam es gegen 0:05 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall.

Bei Routinearbeiten benetzte sich ein BASF-Mitarbeiter mit einer Produktschmelze von Triphenylphosphin und zog sich dabei starke Verbrühungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt der BASF in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Triphenylphosphin-Schmelze ist ein Vorprodukt für die Herstellung von Vitamin A. Es ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet:

• Verursacht schwere Augenschäden

• Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

• Kann allergische Hautreaktionen verursachen

• Schädigt die Organe (zentrales Nervensystem, peripheres Nervensystem) nach längerer oder wiederholter Exposition.

Die zuständigen Behörden sind informiert.

Diebstahl eines Pedelec

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am vergangenen Donnerstagabend 10.09.2020 gegen 19:00 Uhr wurde in Ludwigshafen, in der Edigheimer Straße, ein Pedelec entwendet. Selbiges wurde durch die 48-jährige Geschädigte vor dem LIDL-Einkaufsmarkt verschlossen abgestellt. Nach dem Einkauf bemerkte die Geschädigte das Fehlen des Rades.

Das Pedelec ist in schwarzer Farbe und hat auf dem Gepäckträger einen Korb mit pinkfarbenem Blumenkranz. Möglicherweise wurde das Pedelec am Freitag im Bereich der Edigheimer Straße gesichtet. Dieses sei von einer jungen Frau geführt worden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Email piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Ohne Helm und volltrunken unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Freitagabend 20.03.2020 gegen 19:00 Uhr wurde ein 32-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades, aufgrund des von ihm während der Fahrt nicht getragenen Helms und insbesondere fehlenden Versicherungskennzeichens an dem von ihm geführten Fahrzeug, einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße im Stadtteil Rheingönheim unterzogen.

Im Rahmen dessen konnten am Fahrzeug umfangreiche technische Umbauten festgestellt werden, welche die Endgeschwindigkeit des Fahrzeugs nicht unerheblich veränderten.

Der 32-Jährige, der zudem mit 2,2 Promille eine deutliche Alkoholisierung aufwies, ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und das Kleinkraftrad zwecks Gutachtenerstellung sichergestellt.