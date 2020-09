Schlägerei in der Hauptstraße – Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 13.09.2020 gegen 02:45 Uhr, wurde die Polizei durch mehrere Notrufe über eine Schlägerei in der Hauptstraße informiert. Vor Ort konnten zwei leicht verletzte Personen angetroffen werden, die nach einem Streit von einer Gruppe aus ca. 10 Personen angegriffen wurden.

Zur weiteren Klärung des Tathergangs werden Zeugen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr.: 06235-4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp zu wenden.

PKW Fahrer mit 3,15 Promille

Altrip (ots) – Am Samstagabend 12.09.2020 gegen 23:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Autofahrer, der ihm in Schrittgeschwindigkeit auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der auffällige Fahrer befuhr die Ortstraße in Richtung Altrip und konnte auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße angetroffen werden.

Der 52-Jährige stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,15 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins wurden angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet.

Rollerdiebstahl

Limburgerhof (ots) – Am Samstag 12.09.2020 in der Zeit von 06-16:15 Uhr wurde ein am Bahnhofsplatz an den Fahrradständern, abgestellter Motorroller entwendet. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Roller der Marke Taizhou im Wert von etwa 1.100 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Samstag 12.09.2020 wurde zwischen 11:15-11:45 Uhr auf dem Netto-Parkplatz an der Hauptstraße ein weißer VW angefahren und beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gartenlaube

Neuhofen (ots) – Zwischen Mittwoch 09.09.20 und Samstag 12.09.20, brachen bislang unbekannte Täter die Tür einer Gartenlaube in der Heinestraße auf. Es wurden diverse Elektrogeräte und Werkzeuge in einem Gesamtwert von etwa 700 EUR entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Weißer SUV gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Die 70-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes C 200 parkte ihr Fahrzeug am 12.09.2020 gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Südring in Bobenheim-Roxheim neben einem weißen SUV. Als sie gegen 12:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel fest.

Weiße Lackanhaftungen konnten festgestellt werden, so dass besagter SUV als unfallverursachendes Fahrzeug wahrscheinlich scheint. Der Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Die Polizei sucht daher Zeugen des Unfalles. Telefon: 06233 313-0.

Einbruchsdiebstahl

Harthausen (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 11.09.2020 in ein Geschäft in der Raffeisenstraße in Harthausen ein. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag, 19:30 bis Freitag, 07:30 Uhr verdächtige Fahrzeuge oder auffällige Personen im Bereich der Raiffeisenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich entweder telefonisch unter 06232-1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.