Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) – Ohne Fahrerlaubnis war am Freitagabend 11.09.2020 gegen 21:40 Uhr, ein 31-jähriger Rollerfahrer in der Waldseer Straße unterwegs. Der Mann räumte gegenüber den Polizeibeamten ein, für den 90 km/h schnellen Roller keine erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Da er zudem unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Speyer (ots) – Am Samstagabend 12.09.2020 gegen 22:15 Uhr kam es in der Habsburgerstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein Anwohner prallte beim Ausparken mit seinem Audi gegen einen parkenden Opel und flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den Verkehrsunfall beobachtet und die Polizei verständigt.

Durch diese wurde nach dem flüchtenden PKW gefahndet, der PKW jedoch nur unbesetzt parkend an einer nahegelegenen Tankstelle festgestellt. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte als Fußgänger etwa 30 Minuten später auf seinem Nachhauseweg festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizei versuchte er sich vergebens in einem Garten zu verbergen.

Der 35-jährige Mann aus Speyer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,28 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 2000 Euro.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Am Donnerstagmittag gerieten drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in Verdacht einen Diebstahl in einem Geschäft in der Maximilianstraße begangen zu haben. Dieser Verdacht konnte zwar nicht bestätigt werden, jedoch fanden die hinzugerufenen Polizisten in der Tasche des 17-Jährigen ein Tütchen mit Cannabis. Gegen den jungen Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert mit E-Bike unterwegs

Speyer (ots) – Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr leitete die Polizei am späten Freitagabend 11.09.2020 um 22:00 Uhr gegen einen 67-jährigen Mann ein. Der Fahrer eines E-Bikes kam einer Polizeistreife in der Petschengasse entgegen, als er schließlich an der rot geschalteten Ampel im Kreuzungsbereich zur Wormser Landstraße stehen blieb und hierbei zu Fall kam.

Nachdem die Polizisten dem Mann zur Hilfe geeilt waren, stellten sie schnell den Grund für seinen Sturz fest: Der Mann war alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.