Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld

Ein 77-jähriger Mann aus Friedewald befuhr am 12.09.2020 gegen 19.15 Uhr mit seinem Transporter die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Sorga. In Höhe des Wilhelmshofes verlor er vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte die rechts befindliche Leitplanke und hielt dann an der dortigen Bushaltestelle an. Der Mann wollte nun von der Unfallstelle flüchten und gab Vollgas. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte gerade noch ausweichen, jedoch mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw einer 33 Jahren alten Frau aus Plattenburg stieß er zusammen. Die Frau wurde genauso wie ihr 21-jähriger Mitfahrer aus Schenklengsfeld leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Der Schaden am Transporter des Unfallverursachers beträgt ebenfalls 10.000,- Euro. Dieser versuchte nun noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. Gegen ihn wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Der entstandene Schaden an der gestreiften Leitplanke beträgt 600,- Euro.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Niederaula

Verkehrsunfallflucht, Niederaula Freitag, 11.09.2020 13:00 Uhr bis 13:20 Uhr

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Hersfelder Straße beschädigte ein PKW beim Ausparken einen PKW Audi A3 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel-Nr. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei (www.Polizei.Hessen.de)

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Niederaula Am 11.09.2020 gegen 11.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem Pkw mit Wohnwagen die Straße Wehrsteg in Richtung Ziegenhainer Straße. Plötzlich löste sich der Wohnwagen vom Zugfahrzeug und rollte rechts gegen einen Zaun. An dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe 400,- Euro. Der Schaden an dem Wohnwagen beläuft sich auf 1000,- Euro.

Meldungen vom Wochenende

Zeugenaufruf im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall auf der K 60 vor Heimertshausen

Fulda

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall vor Heimertshausen sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines roten PKW, der der Motorradgruppe kurz vor Heimertshausen auf der K 60 entgegen kam. Der Fahrer wird gebeten, sich dringend mit der Polizeistation in Alsfeld in Verbindung zu setzen. Die Unfallzeit war am 12.09.2020 gegen 13.30 h. Es handelte sich um eine Gruppe von fünf Motorradfahrern.

1. Zeugen gesucht – Verkehrsunfallflucht, 500,- Euro Fremdschaden

Ein 32-jähriger Mann aus Schmalkalden parkte seinen PKW, einen schwarzen Audi A 6, in der Zeit von Samstag, dem 12.09.2020, zwischen 11.10 Uhr und 14.30 Uhr ordnungsgemäß in Fulda, Keltenstraße, auf dem Parkplatz Kaiserwiesen in Höhe des dortigen Spielzeugfachgeschäftes. Als der 32-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte musste er einen frischen Schaden am Heck seines PKW`s feststellen. Der Schaden beläuft sich auf 500,- Euro.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher oder Unfallverursacherin flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten, diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Ein 70-jähriger Mann aus Künzell befuhr am Samstag, dem 12.09.2020, gg. 10.15 Uhr mit seinem PKW, einem Toyota Aygo, in Fulda den rechten von zwei Fahrspuren der Bardostraße aus Fahrtrichtung Von Schildeck-Straße kommend in Fahrtrichtung Sickelser Straße.

Auf der linken Fahrspur, neben dem PKW des 70-Jährigen in gleicher Fahrtrichtung fahrend, fuhr ein 83-jähriger Mann aus Fulda mit seinem PKW Hyundai. Im Zuge eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsel prallte der 83-Jährige im weiteren Verlauf dann seitlich gegen den PKW des 70-Jährigen. Der 83-Jährige jedoch setzte seine Fahrt ungeachtet dessen fort.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte 83-Jährige Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers und das Fahrzeug des 70-Jährigen wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2300,- Euro.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben könnten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

Radfahrerin gestürzt – leichtverletzt

Eine 21-jährige junge Frau aus Fulda befuhr am Samstag, dem 12.09.2020, gg. 09.12 Uhr mit ihrem Fahrrad die L 3139 aus Richtung Lehnerz kommend in Richtung Niesiger Straße. Im Bereich des dortigen Gefällstückes kam die 21-jährige – ohne Fremdbeteiligung – mit ihrem Fahrrad plötzlich ins Schleudern und stürzte im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn.

Durch den Sturz zu Boden wurde die junge Frau glücklicherweise nur leichtverletzt.

Mit multiplen Schürfwunden wurde sie vorsorglich durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie nach medizinischer Versorgung wieder entlassen werden konnte.

An dem Fahrrad der jungen Frau entstand kein Schaden.

Tödlicher Motorradunfall auf der B 62 bei Kirtof

Fulda

Gegen 13.30 Uhr kam es heute auf der K 60 in Richtung Heimertshausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der tödlich verletzte Motorradfahrer war in einer Gruppe von fünf Motorradfahrern in Richtung Heimertshausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und geriet nach rechts in die Schutzplanke.

Rettungskräfte bemühten sich um den verletzten Fahrer, der jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Neben den Rettungskräften und der Polizei wurde an der Unfallstelle auch ein Gutachter zur Unfallursachenermittlung hinzugezogen. Die K 60 war für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitag, dem 11.09.2020, befuhr ein mit 2 Personen besetzter Sprinter gg. 12:10 Uhr die B458 in Fahrtrichtung Hilders. Zwischen Friesenhausen und der Kreuzung Steinwand kam er ohne Fremdbeteiligung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. Vermutlich durch zu starkes Gegenlenken kam das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte das Fahrzeug über den angrenzenden Straßengraben in die Böschung und wurde dadurch auf die benachbarte, höhergelegene Wiese katapultiert, wo es schließlich zum Stehen kam. . Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe austraten, wurde die Feuerwehr Poppenhausen / Steinwand alarmiert. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, mussten aber vor Ort nicht behandelt werden. Am Sprinter entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 8000 EUR Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Da kleinere Bereiche des kontaminierten Erdreiches abgetragen werden müssen, ist von einem Gesamtschaden von ca. 8550,-EUR auszugehen.

Unfall mit Leichtverletztem Radfahrer

Am Freitag, dem 11. September gegen 18:17 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Fulda mit seinem VW die Petersberger Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung „Am Bahnhof“ missachtete er nicht den Vorrang einens ebenfalls in gleicher Richtung fahrenden 36 Jahre alten Radfahrers. Dieser stieß dann seitlich gegen PKW, verletzte sich leicht und wurde vorsorglich durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

Unfallmeldungen aus dem Bereich der Polizeistation Fulda

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Fulda ereigneten sich Laufe des heutigen Tages, Freitag – 11.09.2020 -, mehrere Verkehrsunfälle mit Personen – und Sachschäden

1.) Verkehrsunfall in Eberburg – Thalau | Kollision mit Ampelanlage

Ein 81 – jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem benachbarten Landkreis Bad Neustadt (Bayern) befuhr um 13:20 h mit seinem PKW der Marke Mitsubishi die Bundesstraße 279 aus Richtung Eichenzell – Döllbach kommend in Fahrtrichtung Gersfeld. Aus bisher unbekannten Gründen ordnete sich der Verkehrsteilnehmer in Höhe der Ortslage Ebersburg – Thalau zunächst auf die Rechtsabbiegerspur ein und stieß in der Folge frontal gegen einen Ampelmast im Kreuzungsbereich zur Bonfiatiusstraße (L 3258). Hierbei wurde der Fahrzeugführer verletzt; er musste durch den Rettungsdienst im Christoph 28 mit einem unklaren Verletzungsbild in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR; die beschädigte Ampelanlage wurde durch die hinzugerufene Straßenmeisterei einer Prüfung unterzogen; beschädigte Bauteile der Ampel mussten gegen Herabstürzen gesichert werden.

2.) Fulda – Innenstadt | PKW stößt mit Fußgängerin beim Abbiegen zusammen

Gegen 14:45 h befuhr eine 24 – jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Gemeinde Petersberg mit einem Ford in Fulda die Sturmiusstraße. Beim Abbiegen nach links in die Rabanusstraße kam es zwischen dem Fahrzeug und einem 72 – jährigen Fußgänger zum Zusammenstoß, der die Fahrbahn querte. Der Fußgänger wurde vom Fahrzeug erfasst, stürzte zu Boden und wurde hierbei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Fußgänger hierbei eine Beinfraktur sowie eine Platzwunde am Kopf zu. Der Verletzte wurde in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht.

3.) Fahrradfahrer stürzt auf Feldweg im Bereich des Polizeiposten Neuhof

Zudem kam es um 15:45 h im Bereich der Gemeinde Neuhof zum Sturz eines Radfahrers. Dieser erlitt hierbei multiple Hautabschürfungen und wurde mit Verdacht auf eine Fraktur in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr der Radfahrer zusammen mit einem weiteren Radfahrer den Wirtschaftsweg „Alte Heerstraße“ aus Richtung Neuhof kommend in Fahrtrichtung Fulda. Der Unfall ereignete am Beginn des Waldes; hier befindet sich ein Übergang von asphaltierter Fahrbahn in einen geschotterten Waldweg. Dies erkannte der Zweiradfahrer augenscheinlich unzureichend bzw. zu spät und stürzte.eitag – 11.09.2020 -, mehrere Verkehrsunfälle mit Personen – und Sachschäden

