Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Frankenthal (ots) – Eine 53-Jährige befand sich am Samstag 12.09.2020 gegen 12:00 Uhr zum Einkaufen in einem Bekleidungsgeschäft in der Wormser Straße. Währenddessen befand sich ihr Portemonnaie die ganze Zeit über in ihrer Handtasche.

Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse dann während des Einkaufes aus der Tasche. Neben einer Bankkarte und Bargeld befanden sich auch die Ausweisdokumente in der Handtasche.

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Der Fahrer eines roten Lkw des Herstellers “MAN” parkte am 11.09.2020 seinen Lkw gegen 08:00 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße 6 in Frankenthal. Gegen 11:30 Uhr stellte er einen frischen Unfallschaden an der Frontstoßstange der Zugmaschine fest.

Es konnten blaue Lackanhaftungen an der Fahrertür und Stoßstange gesichert werden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles.

Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Frankenthal (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den eingesetzten Beamten am Samstag 12.09.2020 gegen 02:45 Uhr ein Opel Astra mit auffälliger Fahrweise im Bereich der Carl-Benz-Straße in Frankenthal auf, so dass das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrers ergaben sich Anzeichen auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Ein entsprechender Urintest reagierte positiv auf THC. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 Promille. Im Fahrzeug wurde außerdem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der 19-jährige Fahrer muss sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.