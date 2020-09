Darmstadt

Herrenloser Koffer auf dem Luisenplatz

Darmstadt (ots) – Aufgrund eines herrenlosen Koffers in Höhe des Monuments “Langer Lui” mussten Teile des Luisenplatzes abgesperrt und von Personen und Fahrzeugverkehr geräumt werden.

Der verdächtige Koffer wurde durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes untersucht und als ungefährlich eingestuft. Der Besitzer ist weiterhin unbekannt.

Es waren 7 Streifenwagenbesatzungen zur weiträumigen Absperrung des Luisenplatzes eingesetzt. Die Sperrung war nach ca. 2 Stunden beendet. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Groß-Gerau

Gernsheim: Schwimmer im Rhein vermisst

Gernsheim (ots) – Aufgrund von Verständigungsproblemen mit den beteiligten Personen, bei welchen es sich um pakistanische Staatsangehörige handelt, kam es zu nicht unerheblichen Fehlinterpretationen bei der Sachverhaltsschilderung. Nach aktuellem Erkenntnisstand begaben sich die Personen am Sonntag 13.09.2020 gegen 14 Uhr, auf Rheinland-Pfälzer Seite des Rheins in Höhe Eich, bis zu den Knien in das Wasser.

Der leider immer noch vermisste 20 Jahre alte Mann, ebenfalls pakistanischer Staatsangehöriger, ging etwas weiter in das Wasser hinein und schließlich unter. Die 3 verbliebenen Männer bezeichnen sich selbst wie auch die vermisste Person als “wenig gute Schwimmer”.

Vor Ort befindet sich ein Großaufgebot von Feuerwehren, Rettungsdienst, DLRG und Polizei auf der Suche nach einem vermissten Schwimmer im Rhein. Zur Unterstützung sind auch die Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber der Hessischen Landespolizei im Einsatz. Im Einsatz befinden sich die Feuerwehren aus Biebesheim, Büttelborn, Gernsheim, Riedstadt, Stockstadt und Trebur, Rettungskräfte der DLRG, des DRK, die Notfallseelsorge und der Gefahrenabwehrkreis

Groß-Gerau. Die Suchmaßnahmen dauern aktuell noch an. (Stand 17 Uhr)

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag 11.09.2020 zwischen 07-16 Uhr in der Kolpingstraße Ecke Friedensstraße in Kelsterbach. Hier beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren ein vermutlich weißes Fahrzeug, den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten silbernen Mercedes mit dem amtlichen deutschen Kennzeichen GG-ST 2211 an der vorderen linken Fahrzeugseite.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

Verkehrsunfall – Trunkenheitsfahrt

Gernsheim (ots) – Am Samstag 12.09.2020 befuhr gegen 23:50 Uhr ein 46 Jahre alter Biebesheimer die Wormser Straße in 64579 Gernsheim in Richtung Biebesheim am Rhein. In Höhe der Hausnummer 4 kam der 46-jährige Mann mit seinem Pkw, nach derzeitigem Ermittlungsstand, in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einer 21-jährigen Gernsheimerin, welche mit ihrem Pkw entgegenkam.

Durch den Aufprall wurden beide Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem 46-jährigen Fahrer wurde dort eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, da ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle einen Wert von 2,13 Promille ergab.

Versuchter Raubüberfall auf Wettbüro

Bischofsheim (ots) – Ohne Beute entkamen 2 männliche Täter, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13.09.2020) gegen 0.40 Uhr ein Wettbüro in der Darmstädter Straße in Bischofsheim überfielen. Sie betraten die Räumlichkeiten, riefen “Überfall, Überfall” ohne erkennbaren Akzent und schlugen den alleine in den Räumlichkeiten befindlichen 39-jährigen Bediensteten nieder. Da den Täter nicht gelang, die Kasse zu öffnen, flüchteten sie ohne Geld zu Fuß in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männliche Täter, normale Statur, dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben und waren mit einer Pistole bewaffnet. Ein Täter trug schwarze, einer weiße Handschuhe.

Die Fahndung der Polizei blieb bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an das K10 in Rüsselsheim unter 06142-6960.

Darmstadt-Dieburg

Lkw fährt auf Krad auf – Kradfahrerin schwer verletzt

Münster-Altheim/B26 (ots) – Am Freitag 11.09.2020 gegen 15.56 Uhr ereignete sich auf der B26, in Höhe der Baustellenampel ein Verkehrsunfall, zwischen einem Lkw, einem Krad, und einem Pkw, bei dem die Kradfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhren die 49- jährige Audifahrerin aus Babenhausen, die 43-jährige Motorradfahrerin aus Ober-Ramstadt und der 41-jährige Lkw Fahrer aus Reinheim, hintereinander die B26 aus Richtung Babenhausen kommend in Richtung Dieburg.

An der Baustellenampel in Höhe des Sportplatzes Altheim mussten die Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Der Lkw fuhr auf die bereits stehende Motorradfahrerin auf, die wiederum auf den stehenden Audi geschoben wurde.

Die Motorradfahrerin kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhause geflogen. Der Lkw Fahrer und die Audi Fahrerin blieben unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg, eine Streife der Pst. Ober-Ramstadt waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie zehn Fahrzeuge der Feuerwehr Dieburg eingesetzt.

Ein Gutachter wurde für die Rekonstruktion des Unfallherganges eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die Unfallstelle für ca. 3 Stunden gesperrt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Linienbus nach starkem Abbremsen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag, den 10.09.2020 gegen 14:15 Uhr ereignete sich in der Landgraf-Georg-Straße in 64285 Darmstadt in Höhe der Haltestelle “Jugendstilbad” ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein Linienbus der Linie MO1 (von Ober-Ramstadt in Richtung Darmstadt – Hauptbahnhof) musste verkehrsbedingt so stark und abrupt abbremsen, dass mehrere Fahrgäste im Linienbus zu Fall kamen und sich hierbei verletzten. Im Linienbus ging außerdem im Innenraum eine Trennscheibe aus Glas zu Bruch, was den Busfahrer allerdings nicht hinderte, seine Fahrt fortzusetzen, ohne sich zuvor nach dem Gesundheitszustand seiner Fahrgäste zu erkundigen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Vorfall gesehen oder sich gar im Bus befunden und eventuell ebenfalls verletzt haben. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier Darmstadt, Tel.: 06151 969-3610, E-Mail: 1.Revier.ppsh@polizei.hessen.de.

Frontalzusammenstoß, 1 Schwerverletzter, 2 Leichtverletzte

Babenhausen/B26 (ots) – Am Samstag 12.09.2020 gg. 23.27 Uhr ereignete sich auf der B26/Ortsausgang Babenhausen, im Wald kurz vor der Firma S+K, ein Frontalzusammenstoß bei dem 3 Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 24-jährige Peugeotfahrer aus Heusenstamm, die B26 von Babenhausen nach Aschaffenburg. Die 39-jährige Kia Fahrerin aus Groß-Umstadt befuhr mit ihrem Kleinkind die B26 von Aschaffenburg kommend nach Babenhausen. Kurz vor der Firma S+K befand sich der Peugeot am Überholen, als es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia kam.

Der Peugeotfahrer wurde schwer, die Kiafahrerin und ihr 2-jähriges Kind leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von 35.000 EUR.

Neben drei Streifen der Polizeistation Dieburg waren, eine Streife des Ordnungsamtes Babenhausen, fünf Streifen der Bayerischen Polizei, sechs Rettungswagen, drei Notärzte, sechs Fahrzeuge der Feuerwehr Dieburg, sowie weitere Fahrzeuge der Feuerwehr in Stockstadt, eingesetzt.

Ein Gutachter wurde für die Rekonstruktion des Unfallherganges eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die Unfallstelle für ca. 5 Stunden gesperrt.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des überholten Pkws, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall L 3120, Juhöhe

Heppenheim (ots) – Am Freitag, den 11.09.2020, gegen 15:24 Uhr, verunfallte ein Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkungen auf der Landstraße 3120, Gemarkung Heppenheim. Der 24-jährige Fahrer aus Weinheim befuhr die Strecke von der Juhöhe in Richtung Heppenheim und kam in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den darauffolgenden Sturz erlitt das geführte Kraftrad der Marke Kawasaki einen Totalschaden.

Der Rettungshubschrauber verbrachte den schwer Verletzten in die Unfallklinik nach Ludwigshafen. Lebensgefahr würde nach Erstangaben der Rettungskräfte vor Ort nicht bestehen.

