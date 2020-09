Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 13.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Randaliererin beleidigt Polizeibeamte

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine 36jährige Frau aus Neustadt hat am Freitagabend, 11.09.2020, gegen 23.20 Uhr in der Richard-Wagner-Straße zunächst gegen ein Auto getreten. Als die Polizei eintraf, konnte sie am Auto einen Schuhabdruck feststellen. Ob ein Schaden entstand wird noch geprüft. Nachdem die Personalien festgestellt waren beleidigte die offensichtlich alkoholisierte Frau die eingesetzten Polizeibeamten aus dem Taxi heraus, mit dem sie dann die Örtlichkeit verließ. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Neustadt: Vermutlicher Gelddiebstahlversuch vereitelt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr wurde ein 72jähriger in einer Neustadter Bank nach Abhebung eines Geldbetrages am Geldautomaten von einem Mann angesprochen, der ihm sagte, dass er nicht alles Geld aus dem Schacht genommen habe. Der Unbekannte gab ihm dann 10 EUR und forderte den Mann auf, die Karte erneut in den Automaten zu stecken, um das Restgeld zu bekommen. Währenddessen stand der Unbekannte sehr nah bei dem 72jährigen. Dieser brach die Transaktion ab. Nachdem die Karte aus dem Automaten kam nahm der Unbekannte die Karte geschickt an sich. Der Geschädigte bemerkte dies und verhinderte, dass der Täter die Bank verließ. Auf Forderung bekam der Geschädigte seine Karte zurück. Die Polizei vermutet, dass bereits bei der ersten oder der zweiten Transaktion die PIN ausgespäht wurde und mit der EC-Karte das Konto geplündert werden sollte. Die Person soll schlank gewesen sein, 185-190 cm groß und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei rät, bei der PIN-Eingabe unbedingt vorsichtig und nicht nachlässig zu sein. Schauen sie sich vor PIN-Eingabe um, ob Personen genügend Abstand halten. Bedecken sie bei der PIN-Eingabe das Tastenfeld.

Neustadt: Geldbeutel aus der Handtasche entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Opfer eines Taschendiebes wurde am Samstag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr eine 64jährige Neustadterin. Diese war in der Fußgängerzone in Neustadt in mehreren Geschäften unterwegs. Während sie im Ersten noch bezahlte und die Geldbörse in die Umhängetasche steckte, war er später verschwunden. Offenbar haben ihn geschickte Diebe unbemerkt aus der Handtasche gestohlen.

Neustadt, Lambrecht: Versuchte Betrügereien am Telefon

Neustadt/Weinstraße – Lambrecht (ots) – Erneut häufen sich die Telefonanrufe an ältere Menschen, in denen ihnen entweder ein Gewinn versprochen wird, oder bei denen ein Abo abgeschlossen werden soll. In einem Fall wurde letzte Woche einer Frau aus Lambrecht versprochen, bei der Kündigung eines vermeintlichen Lotterie-Abos zu helfen, dafür müsse man dann nur noch drei Monate das Abo zahlen. Die Abbuchungen konnten hier verhindert werden. In einem anderen Fall wurde einer 70jährigen eine hohe Gewinnausschüttung versprochen, die allerdings erst nach Überweisung einer Summe von 1500 EUR erfolgen könne. Die Polizei rät hier dringend zur Vorsicht. Überweisen oder geben sie niemals Geld, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. Wenden sie sich beim geringsten Zweifel an ihre Polizeidienststelle.

Elmstein: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Elmstein (ots) – Prellungen und vermutlich auch Frakturen erlitt ein 43jähriger Neustadter, der am Samstagmittag kurz vor halbdrei auf der L 499 mit seinem Motorrad unterwegs war. Von Elmstein Richtung Mückenwiese fahrend verlor er in einer langgezogenen Linkskurve wegen vermutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über die Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus.

Bad Dürkheim: Rennradfahrer bedrängt, beleidigt und verfolgt

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 12.09.2020, gegen 08:00 Uhr ereignete sich im Innenstadtbereich Bad Dürkheims eine Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer. In der Weinstraße Nord auf Höhe des Riesenfasses betätigte der Autofahrer mehrfach die Hupe und beleidigte durch die geöffnete Seitenscheibe zusammen mit seiner Beifahrerin den Radfahrer. Hierbei missachtete der Autofahrer den seitlichen Mindestabstand zu dem Radfahrer. Im weiteren Verlauf wurde der Radfahrer durch den PKW verfolgt. Im Bereich des Römerplatzes in Höhe der Einmündung zur Kirchgasse kam es zu mehreren Abdrängversuchen seitens des Autofahrers. Der Radfahrer musste hierbei auch nach rechts auf den Gehweg ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Im Anschluss setzte sich der Autofahrer wieder vor den Radfahrer und blockierte den Gehweg mit seinem PKW. Der Radfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um nicht zwischen PKW und Hauswand eingequetscht zu werden. Auf dem Stadtplatz folgte der PKW dem Radfahrer entgegen der dortigen Einbahnstraße. Der Autofahrer flüchtete anschließend in Richtung des Stadtteils Seebach. Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung sowie Beleidigung wurden eröffnet, die Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere auf dem Römer- und Stadtplatz anwesende Personen, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: „Virtueller Wurstmarkt“ verläuft ohne Vorkommnisse

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 11.09. bis 21.09.2020 hätte der 604. Dürkheimer Wurstmarkt stattgefunden. Aufgrund der derzeitigen Covid19-Situation war durch die Stadt Bad Dürkheim die virtuelle Ersatzveranstaltung „Mein Worschdmarkt Dehääm“ konzipiert worden. Dieses digitale Alternativprogramm fand am Samstag, 12.09.2020, anstelle des „realen“ Dürkheimer Wurstmarktes statt. Aus polizeilicher Sicht ergaben sich keine Vorkommnisse im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung.