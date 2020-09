Venningen: „Kerwe dehääm 2020“ – Venninger Feuerwehr ermöglicht Kerwe mal anders

Venningen – Schöne Stunden im Feuerwehrzelt auf dem Alten Schulhof – so oder so ähnlich lauten die Überschriften, wenn lokale Medien über die Venninger Kerwe berichten. 2020 machte die Corona-Pandemie der Feuerwehr Venningen einen Strich durch die Rechnung. Die Wehr fand eine kreative Lösung und verlegte die Kerwe in die heimischen Gärten und Wohnzimmer.

Ein Blick zurück: Ende Juni beschloss die Feuerwehr den traditionellen Kerweausschank auf dem Alten Schulhof abzusagen. Zu hoch wurde das Risiko bewertet, dass sich Gäste mit dem Corona-Virus anstecken und sich ausgehend von der Kerwe Infektionsketten bilden. Zeitgleich beschäftigte sich bereits ein Planungsteam mit alternativen Möglichkeiten der Umsetzung einer Venninger Kerwe 2020 „mal anders“.

Die grundsätzliche Idee war schnell gefunden: Traditionelle Kerwegerichte und -getränke sollen über einen Lieferservice zu den VenningerInnen gebracht, die Kerwe auf zwei Tage am ersten Septemberwochenende verkürzt werden. Die entsprechenden Voraussetzungen und Vorgaben konnten nach Rücksprache mit Behörden umgesetzt werden, sodass der Feinplanung dieser Aktion Anfang Juli nichts mehr im Weg stand.

Mitte August wurde die Venninger Bürger mittels Anschreiben und Bestellzetteln informiert. Innerhalb weniger Tage fanden über 130 Bestellzettel den Weg zurück in das Feuerwehrhaus, auf denen rund 950 Bestellungen notiert waren. Ein überwältigender Zuspruch und Ansporn zugleich, den Lieferservice bestmöglich umzusetzen.

Nachdem die Bestellungen sortiert, Zahlbeträge eingetragen und Lieferzeiten zugeordnet waren, wurden die Bestellzettel den Haushalten zurückgebracht. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Ausliefern mit verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen geplant, die zeitgleich und nach verschiedenen Straßen aufgeteilt, die Lieferung ermöglichten.

Um bestmögliche Qualität zu gewährleisten, wurden die warmen Gerichte erst in den Straßen vor den Augen der Gäste zubereitet. Dazu wurden unter anderem Warmhaltebehälter mit Wasserbad und Einkochapparate in den Fahrzeugen mitgeführt. Wenngleich der Aufwand groß war, konnten so alle Gerichte von Kerwebraten mit Semmelknödeln über Currywurst mit Pommes oder Fleischknöpfe mit Meerrettich frisch und heiß serviert werden. Kalte Gerichte, wie beispielsweise Salatteller oder Wurstsalate transportierte die Wehr gut gekühlt in eigens dafür gebauten Transportgestellen. Eine logistische Meisterleistung, die Dank der engagierten Feuerwehr und ihren Helfern gemeistert werden konnte. Um Verpackungsmüll zu vermeiden, wurden die Gerichte auf den Tellern der Feuerwehr serviert.

Ein paar Zahlen: Die 900 Bestellungen verteilten sich gleichmäßig auf die beiden Lieferzeiten Samstagabend und Sonntagmittag. Die etwa 450 Bestellungen pro Tag konnten mit drei Fahrzeugen in rund 2 Stunden abgewickelt werden. In dieser Zeit wurden 600 Essen frisch bei den Haushalten angerichtet, weitere 200 Salatteller und Wurstsalate im Feuerwehrhaus zubereitet. Für die Fleischknöpfe am Samstag wurden rund 25 Liter Meerrettichsoße selbst zubereitet. Für den Kerwesonntag wurden durch die Feuerwehrfrauen 600 Semmelknödel und 60 Liter Bratensoße hausgemacht. Eine aufwendige Arbeit, die eine ganze Woche Vorbereitung erforderte. Nebenbei wurden noch über 100 Getränkegedecke verteilt.

Der Süßwarenstand auf dem Kirchenvorplatz rundete die „Kerwe dehääm“ ebenso ab wie die zahlreichen Dorffahnen, die das Dorf schmückten. Viele nutzten die „Kerwe mal anders“, um die schönen Stunden im Feuerwehrzelt in den heimischen Garten zu verlagern. Die Abholung der Teller erfolgte unmittelbar nach dem Essen, wobei der kostenlose Verdauungsschnaps in einer einem Atemschutzgerät nachempfundenen Apparatur ausgeschenkt wurde.

„Was ihr leistet, ist nicht zu überbieten“, „Corona, kinnschd verrecke! Awwer´s Feierwehresse, des duht gut schmecke! Danke!“ – waren nur zwei von vielen positiven Rückmeldungen, welche die Feuerwehr erreichten. Die Kerwe 2020 wird sicherlich als eine besondere Kerwe in der Geschichte des Kerweausschanks der Feuerwehr Venningen in Erinnerung bleiben. Trotzdem waren sich alle einig: Schöne Stunden im Feuerwehrzelt auf dem Alten Schulhof, die sollte es 2021 dann doch wieder geben.