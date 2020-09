Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Ausstellungsstücke entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.09.2020 wurde in einem Dentallabor in Bad Dürkheim der Diebstahl von mehreren Gebissausstellungsstücken bemerkt. Diese Meisterstücke waren in einer Vitrine im Eingangsbereich ausgestellt. Wie und zu welchem Zeitpunkt die bislang unbekannten Täter die Gegenstände aus der Vitrine entwendeten ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Durch das in den Werkstücken verarbeitete Zahngold entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.09.2020 zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr wurden im Bereich Bad Dürkheim und Wachenheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der Kontrolle in der Salinenstraße in Fahrtrichtung Krankenhaus hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Auch bei der Geschwindigkeitsmessung in Ungstein in der Altenbacherstraße in Fahrtrichtung Kanalstraße, konnte keine Verstöße festgestellt werden. Dies lag aber offensichtlich auch am Gegenverkehr, welcher die PKW mit Lichthupe im Gegenverkehr warnte. Bei der anschließenden Kontrolle in Ungstein in der Kirchstraße in Fahrtrichtung Kallstadt mussten 4 Fahrzeugführer verwarnt werden. Bei erlaubten 30km/h lag der Spitzenreiter bei 55 km/h. Die letzte Kontrolle wurde in Wachenheim in der Friedelsheimerstraße am Schwimmbad aufgebaut. Hier wurden 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Auch hier wurde bei erlaubten 30km/h der Spitzenreiter mit 55 km/h gemessen.

Weisenheim am Berg: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Weisenheim am Berg (ots) – Am 11.09.2020 zwischen 10:05 Uhr und 10:20 Uhr wurde ein Fahrzeug der Post Im Winkel in Weisenheim am Berg am rechten Fahrbahnrand abgestellt. In dieser Zeit wurde der rechte Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Können Sie Hinweise zur Tat geben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Versuchter Diebstahl

Haßloch (ots) – Nicht gelungen ist Unbekannten der Diebstahl einer Traktorbatterie auf dem Gelände des Bundes für Umwelt und Naturschutz in der Gewanne Multergraben zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim. Zwischen Montagabend und Donnerstagmittag versuchten die Diebe die Haube eines Schleppers gewaltsam zu öffnen, was ihnen letztlich nicht gelang. Beim Eindringen auf das Gelände wurde ein Maschendrahtzaun beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Falsches Gewinnversprechen: Aufmerksame Seniorin lässt sich nicht täuschen

Haßloch (ots) – Einer lebensälteren Dame aus Haßloch wurde am 10.09.2020 telefonisch ein hoher 5-stelliger Geldbetrag als Gewinn versprochen. Dazu müsse sie zunächst lediglich 200 Euro überweisen. Die Seniorin roch den Braten und die Betrugsmasche. Sie beendete das Gespräch und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Das Versprechen hoher Gewinne ist eine bekannte Masche, die Betrüger in unterschiedlichen Varianten immer wieder anwenden. Eines haben die Betrugsversuche immer gemeinsam: Vor einer Gewinnübergabe bzw. Auszahlung eines Gewinns ist zunächst eine Gegenleistung zu erbringen, beispielsweise eine Bearbeitungsgebühr zu bezahlen oder eine kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen. Der versprochene Gewinn wird niemals ausbezahlt. Zielgruppe der Betrüger sind zumeist ältere Menschen. Leisten sie keine Zahlungen um einen versprochenen Gewinn zu erhalten und geben sie keine persönlichen Informationen wie Kontodaten oder Kreditkartennummern weiter. Lassen Sie sich nicht täuschen und erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.

Gönnheim: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Gönnheim (ots) – Im Zeitraum vom 10.09.2020 um 17:00 Uhr bis 11.09.2020 um 07:25 Uhr kam es am Mitfahrerparkplatz an der L527 zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Dabei wurde ein Verkehrsschild mit dem Schriftzug „#qerdenken“ besprüht. Konnten in dem Zeitraum verdächtige Personen gesehen werden? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.