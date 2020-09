Mannheim: BARBARA SCHÖNEBERGER – „Alles Gute und so weiter“ – am 14. Oktober 2021

Mannheim – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Aufgrund der Corona-Pandemie wird Barbara Schönebergers „Alles Gute und so weiter“-Tour, die eigentlich im Oktober und November 2020 stattfinden sollte, auf das nächste Jahr verschoben. Gemeinsam mit ihrer Band wird Deutschlands beliebteste Moderatorin 2021 in elf deutschen Städten auftreten, so wie es auch geplant war. Sämtliche Nachholtermine stehen nun fest.

Ihr ursprünglich geplanter Auftritt am 10. November 2020 im Rosengarten Mannheim findet nun am 14. Oktober 2021 statt. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Programmatisch knüpft Barbara Schöneberger mit „Alles Gute und so weiter“ an ihre letzte Tournee „Eine Frau gibt Auskunft“ an. Gespielt werden Songs aus dem gleichnamigen Album, darunter auch Titel, die bislang nicht live zu hören waren, sowie neue überraschende Cover- Versionen und Stücke aus ihren Longplayern „Jetzt singt sie auch noch!“, „Nochmal, nur anders“ und „Bekannt aus Funk und Fernsehen“. Durch den Abend führt die Entertainerin selbstverständlich selbst. Zusammengehalten wird ihre kurzweilige Show von jeder Menge Anekdoten aus ihrem bewegten Leben.

Termin: Barbara Schöneberger – „Alles Gute und so weiter“

Do, 14.10.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Preise: ab 45,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.eventim.de, www.bb-promotion.com

01806 – 57 00 70 (0,20 EUR/Min, max. Mobilfunkpreis 0,60 €/ Min.)

Informationen: www.bb-promotion.com

www.instagram.com/barbara.schoeneberger www.facebook.com/barbara.schoeneberger.official