Mannheim: Virtuelles Gemeinschaftsgefühl beim engelhorn sports Frauenlauf Mannheim 2020

Mannheim – Am heutigen Freitagabend, 11. September 2020, war es soweit und die fleißigen Frauenläuferinnen des virtuellen engelhorn sports Frauenlauf Mannheim sind „gemeinsam alleine“ auf die Strecke gegangen. Hochgefühle vor dem Start, Frauenpower entlang der 6 km-Laufstrecke, großer Jubel im Ziel und Glückwünsche vom Moderator – in diesem besonderen Jahr gab es all das rein virtuell!

In Zeiten von Hygiene- und Abstandsregeln haben sich unglaubliche 909 Teilnehmerinnen danach gesehnt beim virtuellen engelhorn sports Frauenlauf Mannheim endlich wieder ihre Frauenpower unter Beweis zu stellen. „Mit dem virtuellen Veranstaltungskonzept möchten wir zeigen, wie wichtig sportliche Motivation und Zusammenhalt auch oder gerade in schwierigen Zeiten sind. Wir als Veranstalter sind sehr froh, unsere Partner und Sponsoren an unserer Seite zu wissen. Insbesondere die enorme Unterstützung und der Zuspruch der knapp Tausend Frauenläuferinnen bestärkt und motiviert uns in unserem Tun. Nach der erfolgreichen virtuellen Auflage des Frauenlaufs wünschen wir uns dennoch im nächsten Jahr wieder zusammen an der Startlinie zu stehen und zu feiern“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport GmbH.

Ob mit oder ohne Zeitnahme, um Punkt 18 Uhr fiel der offizielle, virtuelle Startschuss für den engelhorn sports Frauenlauf Mannheim. Läuferinnen auf Zeit wurden mit der App „viRACE“ und der Stimme des Moderators Hartwig Thöne während des Laufs virtuell begleitet und angefeuert. Ansagen über das Renngeschehen wie „Deine Mitläuferin ist 10 Sekunden vor dir! Jetzt nochmal Gas geben!“ oder „Ist der Luisenpark heute Abend nicht besonders schön. Von hier aus kannst du schon den Fernsehturm sehen, oder?“ zauberten die einzigartige Frauenlauf-Atmosphäre herbei und ließen das Event aufleben.

Wer lieber zeitlich flexibel laufen möchte, kann noch bis Sonntag, 13. September eine frei gewählte Distanz absolvieren. Das Laufergebnis wird dann ganz einfach mit einer beliebigen Tracking-App, Laufuhr o.ä. per E-Mail an frauenlauf-mannheim@nplussport.de nachgewiesen. Die Teilnehmerinnen erscheinen anschließend ohne Zeit in der Teilnehmerliste. Dabei sein ist alles – auch die Läuferinnen ohne Zeitnahme zählen zur Wertung „Größtes Team“ und unterstützen damit ihre Laufpartnerinnen.

Im Ziel angekommen sorgte die erfrischende Zielverpflegung von ERDINGER Alkoholfrei sowie die Finisher-Medaille für die richtige After-Run-Stimmung nach dem Frauenlauf. Die verschwitzten Zielfotos und lustigsten Videomitschnitte der Teilnehmerinnen mit den Hashtags #frauenlaufmanneim und #frauenlaufgoesvirtual wurden auf der Social Wall auf der Veranstaltungs-Webseite zu einem kunterbunten Abbild aller Lauf-Erlebnisse vereint. Via Facebook- Livestream wurden auf dem altbekannten Veranstaltungsgelände am TSV Mannheim die größten Teams prämiert. Die schnellsten Läuferinnen wurden mit Wertgutscheinen vom Titelsponsor engelhorn sports für ihre Leistungen reich belohnt. Mit einer beeindruckenden Zeit von 22.30 Minuten sicherte sich Merle Brunnée den ersten Platz der schnellsten Läuferinnen. Ungeschlagen in der Kategorie „Größtes Team“ bleibt in diesem Jahr engelhorn sports mit 29 virtuellen Läuferinnen. Mit der Prämierung des kreativsten Zielfotos warb BAUHAUS mit einer Gewinnspiel-Aktion und verloste fünf Mal 100 € Einkaufsgutscheine sowie ein Laufshirt in der passenden Größe. Ob vor, während oder glücklich nach dem Lauf: Die Teilnehmerinnen sollen so ihrer Freude am Laufen Ausdruck verleihen.

Gemeinsam alleine laufen für den guten Zweck – Solidarität und Zusammenhalt sind in diesem Jahr besonders wichtig. Beim virtuellen engelhorn sports Frauenlauf Mannheim wurde aus diesem Grund 1 € pro Teilnehmerin an regionale Vereine und den offiziellen Charity-Partner, Plan International Deutschland e.V. gespendet. Darüber hinaus konnten die Läuferinnen bei der Online-Anmeldung eine beliebige Extra-Spende leisten und erhielten für ihr Engagement eine besondere Startnummer.