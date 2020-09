Ludwigshafen: Stadtnotizen 11.09.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

„Was war und was könnte (wieder) sein?“ – Eine visionäre Führung durch die Ludwigshafener Innenstadt mit der VHS

Der Ludwigshafener Historiker Dr. Klaus Becker, Stadtarchiv Ludwigshafen, bietet am Samstag, 26. September 2020, von 10 bis 13 Uhr eine „visionäre Stadtführung“ als Kurs der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen an unter dem Titel „Was war und was könnte (wieder) sein?“. Los geht es an der VHS, im Bürgerhof. Die Führung geht unter anderem durch Ludwigstraße, Wredestraße, Bismarckstraße, zum Rathausplatz und über den Ludwigsplatz. Dr. Becker wird die sozialgeschichtlichen Aspekte der Innenstadt dabei beleuchten. Ihre nahezu flächendeckende Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges machte einen nahezu vollständigen Neuaufbau ab 1948 notwendig. Der Referent wird im Rahmen des Rundganges durch das „Freilichtmuseum der 1950er Jahre“ den verbliebenen Charme der Ludwigshafener Innenstadt aufzeigen und mögliche Zukunftsperspektiven zur Diskussion stellen. Auch die Teilnehmer sind aufgerufen ihre Visionen von einer schöneren Innenstadt mit beizusteuern. Die Teilnahme kostet 14 Euro. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr. Eine Anmeldung an der VHS ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

Die Kunst der Tropfenbilder – VHS bietet Kurs zu „Liquid Art Photography“ an

Fotograf Ulrich Oberst bietet am Samstag, 26. September 2020, von 9 bis 18 Uhr für und in der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen einen Kurs zur „Liquid Art Photography“ an unter dem Titel „Die Kunst der Tropfenbilder“. Nur wenige kennen die für das menschliche Auge kaum sichtbaren, magischen Skulpturen, die das Wasser bilden kann. Mithilfe der Fotografie und dem passenden Zubehör ist es möglich, den entscheidenden Bruchteil einer Sekunde im Bild einzufrieren und damit die schönsten Wasserformationen festzuhalten. Die Teilnehmenden sollten ihre eigene Kamera mit Makroobjektiv, passendem Systemblitz und möglichst stabiles Stativ mitbringen sowie geladene Akkus und ausreichend Speicherkarten. Die Kursgebühr beträgt 69 Euro. Weitere Informationen zum Kurs gibt es auch bei Susanne Schlindwein von der VHS unter der Telefonnummer 0621 504-2625. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Nummer 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Alte Obstsorten neu entdecken – Vortrag und Exkursion der VHS

„Alte Obstsorten und ihre Bedeutung für die Artenvielfalt“ unter diesem Titel lädt die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Samstag, 26. September 2020, um 9 Uhr zu einer Exkursion zu den Streuobstwiesen in Meckenheim. Auf die Teilnehmer wartet eine sortenreiche Obstwiese mit über 300 Apfel-, Birnen-, Mirabellen- und Zwetschgenbäumen. Referent Rainer Rausch (Pomologen Verein) führt über das Areal, das einer Vielfalt von Tieren und Pflanzen Lebensraum bietet und lässt die Teilnehmenden natürlich auch von den Früchten probieren. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Der Treffpunkt ist um 8.40 Uhr am S-Bahnhof Mitte an der Rolltreppe zu Gleis 1 (Erkennungszeichen: grüner Schirm mit Marienkäfern). „Alte Obstsorten wieder und neu entdecken – Informationen, Tipps für die Gartenpraxis und Verkostungsmöglichkeit“ heißt der Vortrag von Dr. Philipp Eisenbarth vom Pomologen Verein, den er am Montag, 5. Oktober 2020, um 19 Uhr im Vortragssaal der VHS hält. Streuobstwiesen und alte Obstsorten verschwinden zunehmend. Warum ist es wichtig, sie zu erhalten und auch im heimischen Garten anzubauen? Der Referent erläutert die ökologische Bedeutung von Streuobstwiesen und die Notwendigkeit des Erhalts alter Obstsorten mit ihrer geschmacklichen Vielfalt und als Beitrag zur Biodiversität. Im Anschluss an den Vortrag können die Zuhörer alte Apfelsorten probieren. Die Teilnahme am Vortrag kostet fünf Euro. Für beide Kurse, Vortrag und Exkursion, ist eine vorherige Anmeldung notwendig unter Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

Textilplottern: Trikots

Im Kurs „Textilplottern“ am Freitag, 18. September 2020, 17 bis 20 Uhr, im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, geht es dieses Mal um Trikots. Erklärt wird der Umgang mit dem Plotter und der Software, so dass die Teilnehmenden anschließend selbst fantastische Geschenke oder nützliche kleine Helfer zaubern können. T-Shirts, am besten aus Baumwolle, sollten mitgebracht werden. Die Kosten betragen 5 Euro, Anmeldungen unter Telefon 0621 504-2608 und im Internet auf www.ideenw3rk.de.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Literatur bei Tisch – Tipps im Turm

In Zusammenarbeit mit der Protestantischen Kirche für Ludwigshafen „Am Lutherplatz“ lädt die Stadtbibliothek am Freitag, 18. September 2020, 19.30 Uhr, wieder zu Antipasti und Buchtipps in den Lutherturm, Maxstraße 33, ein. In entspannter Atmosphäre können in der Reihe „Literatur bei Tisch – Tipps im Turm“ Bücher weiterempfohlen und Tipps gesammelt werden. Egal ob Kochbuch, Krimi oder Klassiker, die einzige Bedingung ist, dass das Buch in der Stadtbibliothek Ludwigshafen auszuleihen ist. Der Eintritt inklusive Antipasti kostet 6 Euro; Informationen und Anmeldung unter Telefon 0621 504-3301 oder 0621 65 82 07 21.

Sollte die Veranstaltung auf Grund der aktuellen Pandemie-Lage nicht stattfinden dürfen, wird sie als Zoom-Meeting durchgeführt. Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Torten dekorieren an der VHS

Die Grundlagen des Torten-Dekorierens kann man am Samstag, 26. September 2020, von 10 bis 17 Uhr an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen lernen. Man bringt eine eigene Biskuit-Grundlage mit, die man im Kurs unter Anleitung füllt und mit Fondant eindeckt. Anschließend kann nach Lust, Laune und persönlichen Vorlieben essbar und bunt dekoriert werden. Das Rezept für den Biskuit wird bei der Kursanmeldung mitgeteilt. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro. Anmeldeschluss ist Sonntag, 20. September 2020. Die Teilnehmerzahl ist auf fünf begrenzt. Die Anmeldung ist möglich unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.

Ludwigshafen verzichtet 2021 auf Neujahrsempfänge

Wegen der derzeit herrschenden Corona-Pandemie und angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Infektionsentwicklungen wird Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck 2021 auf einen Neujahrsempfang verzichten. Stattdessen wird sie am 6. Januar 2021 – dem ursprünglich geplanten Termin für den Neujahrsempfang – über einen Live-Stream ihre Neujahrsansprache halten, welche die Bürger dann im Internet verfolgen können. Bei ihrer Ansprache wird sie dennoch um Begleitung der Vertreter der Bäckerinnung Pfalz-Rheinhessen und der Schornsteinfegerinnung Pfalz und Rheinhessen anfragen. Auch die Ortsvorsteher haben vereinbart, ebenfalls auf eigene Neujahrsempfänge zu verzichten und planen ebenso wie die Oberbürgermeisterin – wenn es die Pandemieentwicklung zulässt – Bürgerempfänge im Verlauf des Jahres dann gegebenenfalls im Freien.

„Diese Entscheidung ist uns allen nicht leichtgefallen, aber mit Blick auf die immer noch grassierende Corona-Pandemie und deren unberechenbare Entwicklung ist diese Entscheidung einfach notwendig und vernünftig“, betont Steinruck. „Es geht darum, Menschen vor Corona-Infektionen zu schützen und deshalb mögliche Verbreitungsherde wie Großveranstaltungen auch weiterhin zu unterlassen.“

Technische Störung führt zu Einschränkungen bei Dienstleistungen und Erreichbarkeit

Wegen einer Leitungsstörung bei einem externen Anbieter ist die Stadtverwaltung derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Davon sind auch die Dienstleistungen der Stadtverwaltung betroffen, bei denen es aufgrund der Störung zu Einschränkungen kommt. Betroffen sind unter anderem Netzwerkanwendungen, die für die Bearbeitung von Bürgerdienstleistungen notwendig sind, aber auch der Versand und das Erreichen von externen E-Mails ist aktuell nicht möglich. Der zuständige Provider arbeitet bereits an der Behebung des Problems.

Greifvögel hautnah im Wildpark

„Wer bist denn du? Waldkauz, Falken und Co hautnah“, so lautet der Titel einer Greifvogelveranstaltung für Kinder ab sechs Jahre und Erwachsene am Sonntag, 27. September, von 14 bis 15.30 Uhr im Wildpark Rheingönheim.

Ob Bussarde, Milane oder Turmfalken, manchmal kann man sie am Feld, im Wald oder mitten in der Stadt beobachten. Aber wie sieht es mit den lautlosen Jägern der Nacht aus? Was sind Gewölle, wie unterscheiden sich die Federn, wie ihre Lebensweise? All diese Fragen beantworten die Falkner Vivien Traxel und Maik Heublein, von der Nabu Greifvogelstation Haßloch. Auch echte Vögel sind mit dabei.

Die Kosten betragen neben dem Eintritt zwei Euro pro Person. Um eine Anmeldung vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks wird gebeten.

Die für Sonntag, 27. September, im Jahresprogramm angekündigte Veranstaltung, „Hirsche für Kinder“ findet nicht statt.

Miroir – Malerei in der Rudolf-Scharpf-Galerie

Eine öffentliche Führung durch die aktuelle Ausstellung „Miroir – Malerei in der Rudolf-Scharpf-Galerie“ mit Ursula Dann gibt es am Sonntag, 20. September 2020, 15 Uhr, in der Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54. Eintritt und Führung sind kostenlos. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das Museum um eine telefonische Voranmeldung unter 0621 504-3411. Nur falls Plätze frei bleiben, ist eine spontane Teilnahme direkt vor Ort möglich. Als Sicherheitsmaßnahme erhebt das Museum von jeder teilnehmenden Person die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail). Diese Daten werden nach Ablauf von vier Wochen wieder vollständig gelöscht.