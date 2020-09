Mannheim: Dennis Tiano erlangt DFB/UEFA-Torwarttrainer A-Lizenz

Mannheim – Seit vergangenen Sonntag zählt der Torwarttrainer des SV Waldhof, Dennis Tiano, offiziell zu den rund 50 fachspezifisch am höchsten qualifizierten Torwarttrainern Deutschlands. An diesem Tag erhielt er die Benachrichtigung, dass er den zwölfmonatigen Elitelehrgang zur DFB/UEFA-Torwarttrainer A-Lizenz erfolgreich absolviert hat.

Mit 15 weiteren Torwarttrainern absolvierte Tiano in insgesamt sechs Modulen und unter der Führung der Lehrgangsleiter Marc Ziegler und Michael Fuchs, Inhalte aus verschiedenen Bereichen. Die praktischen Inhalte wurden an der Sportschule Schöneck vermittelt. Coronabedingt fand ein Teil der theoretischen Ausbildung ebenso mittels Fernstudiums statt, wie das Anfertigen der Diplomarbeit.

„Hinter mir liegt ein sehr intensives Jahr in welchem ich mich unglaublich weiterbilden konnte. Etwas Stolz ist selbstverständlich dabei, wenn man nun auch auf dem Papier zu dem Kreis der Lizenzinhaber gehört. Für mich war der gesamte Lehrgang sehr wertvoll und hat mich schon jetzt weitergebracht. Wichtig ist es natürlich, die gelernten Inhalte nun auch in die tägliche Arbeit einzubringen und sich stetig weiterzubilden. Es gibt in unserem Bereich nicht den Zustand „ausgelernt“ zu haben“, bleibt der 34-jährige Dennis Tiano auch weiterhin wissbegierig.

Die DFB/UEFA-Torwarttrainer A-Lizenz wird der neue Standard auf Profiniveau und soll langfristig in den ersten drei deutschen Ligen für alle Torwarttrainer verpflichtend sein. Für Torwarttrainer ist sie das Äquivalent zur Fußballlehrer-Ausbildung.