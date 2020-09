Walzbachtal – Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt

Walzbachtal (ots) – Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag gegen 15.10

Uhr auf der Landesstraße 571a beziehungsweise der Wössinger Straße gestürzt und

gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Er trug dabei schwere, offenbar aber keine

lebensbedrohlichen Verletzungen davon und kam mit einem Rettungshubschrauber in

ein Krankenhaus.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Bretten war der Zweiradfahrer von

Jöhlingen in Richtung Wössingen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache stürzte der

Mann in einer Linkskurve, rutschte geradeaus und stieß gegen ein dort

aufgestelltes Gefahrenzeichen.

Am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von

geschätzten 4.000 Euro.

Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Im Einsatz waren

neben drei Rettungswagen zwei Notärzte, einer davon im Hubschrauber, sowie die

Notfallhilfe.

Karlsruhe – Nach wiederholter Ruhestörung in Gewahrsam genommen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Freitag mussten Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Südweststadt mehrfach zu einer Ruhestörung in der Rüppurrer Straße

ausrücken. Anwohner verständigten zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr die Polizei,

da sie vom Lärm aus einer Wohngemeinschaft in ihrer Nachtruhe gestört wurden.

Trotz mehrfachen Ermahnens zur Einhaltung der Nachtruhe, Androhung von

Polizeikosten sowie der Ingewahrsamnahme der Betroffenen wurde die Feierlaune

nicht getrübt. Das Verhalten der 20- und 17-Jahre alten Wohnungsmieter war

während des Gesprächs, über ein Fenster, mit den Beamten durchgängig

uneinsichtig und respektlos. Die Wohnungstür öffneten sie trotz mehrfacher

Aufforderung nicht freiwillig, weshalb sich die Polizei letztendlich mit

Unterstützung der Berufsfeuerwehr Karlsruhe Zugang verschaffte. Das

uneinsichtige Duo wurde in Gewahrsam genommen und muss nun gleich mit mehreren

Anzeigen rechnen.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von

geschätzten 9.500 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am

Donnerstag in Karlsruhe ereignete.

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem VW gegen 16:30 Uhr auf der Nördlichen

Hildapromenade unterwegs. An der Kreuzung zur Stabelstraße missachtete sie die

Vorfahrt eines von rechts kommenden 54-jährigen BMW-Fahrers, weshalb es zum

Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte die

Unfallverursacherin vorsorglich in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste

abgeschleppt werden.

Tatverdächtiger nach versuchtem Tankstelleneinbruch vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Am späten Donnerstagabend wurde gegen 23.10 Uhr versucht, in

ein Tankstellengebäude in der Rastatter Straße in Karlsruhe-Rüppurr

einzubrechen. Ein Tatverdächtiger hatte zuvor den entsprechenden Schlüssel

entwendet und wollte so in den Kassenraum der Tankstelle gelangen. Nachdem die

Alarmanlage ausgelöst hatte, flüchtete er, ohne ins Gebäudeinnere gelangt zu

sein. Entsprechendes Videomaterial der Überwachungskamera wurde sichergestellt.

Bei einem 44-jährigen Mann, der mehrfach im Laufe der Nacht wegen diverser

Ruhestörungen auffällig geworden war, wurden gegen 03.30 Uhr ein Schlüsselbund

und Maskierungsmaterial sichergestellt. Diese Gegenstände stehen vermutlich in

Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in das Tankstellengebäude in der

Rastatter Straße.

Waghäusel – Stopp-Schild missachtet und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von fast 20.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagmittag im

Kreuzungsbereich Waghäusler Straße / Nördliche Waldstraße ereignet hat.

Gegen 12:10 Uhr fuhr die 70 Jahre alte Unfallverursacherin von der Nördliche

Waldstraße in Richtung Waghäusler Straße. Hier übersah sie den von der

Waghäusler Straße in Richtung Kirrlach fahrenden Caddy und kollidierte mit

diesem. Dieser wurde in der Folge nach rechts auf den von der Südliche

Waldstraße kommenden Lkw abgewiesen. Alle drei Fahrzeuge mussten aufgrund des

erheblichen Sachschadens abgeschleppt werden. Der 47-jährige Caddy-Fahrer wurde

bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war

nicht nötig.

Graben-Neudorf – Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Graben-Neudorf (ots) – Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt

rund 13.500 Euro waren am Donnerstag gegen 17 Uhr die Folgen eines

Verkehrsunfalls in der Heidelberger Straße in Graben-Neudorf.

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt im stockenden Verkehr

anhalten. Die nachfolgende 61 Jahre alte Autofahrerin erkannte dies rechtzeitig

und kam dahinter zum Stehen. Schließlich fuhr ein 48-jähriger Pkw-Führer auf und

schob beide vor ihm befindliche Fahrzeuge aufeinander.

Der mutmaßliche Verursacher sowie der 32-Jährige und dessen 26 Jahre alte

Beifahrerin erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Vorsichtshalber

kam die 26-Jährige per Rettungswagen in eine Klinik.

Rheinstetten – Unbekannter entblößt sich vor Frau – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend belästigte ein unbekannter Exhibitionist am

Epplesee eine 35-jährige Frau.

Nachdem sich die Geschädigte gegen 19.45 Uhr am Ufer niedergelassen hatte,

bemerkte sie einen unbekannten Mann, der sich nur wenige Meter entfernt gerade

hinter Ästen nackt auszog. Dann ging er innerhalb weniger Minuten mehrmals in

den See, wobei er auch mit erigiertem Glied vor der Frau vorbeilief. Durch

räuspern und stöhnen versuchte er dabei, auf sich aufmerksam zu machen. Die

35-Jährige lief geschockt zu ihrem Auto, konnte aber aus Angst nicht sofort

losfahren. Wenig später sah sie den unbekannten Mann erneut, als er über den

Parkplatz in Richtung Rheinstetten davonging.

Die Geschädigte beschrieb den Mann als rund 170 bis 180 cm groß, 50 bis 55 Jahre

alt, von unauffälliger Statur und deutschem Erscheinungsbild. Zeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07243 32000 mit dem Polizeirevier

Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Unfall mit hohem Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund

10.000 Euro entstanden ist, kam es am Donnerstagmorgen im Einmündungsbereich der

Kreisstraße 3557 und der Landesstraße 622. Glücklicherweise blieben alle

Unfallbeteiligten dabei unverletzt.

Gegen 07:40 Uhr fuhr der 79 Jahre alte Unfallverursacher von Spielberg kommend

in Richtung L 622. Im Einmündungsbereich übersah er die aus Richtung

Langensteinbach kommende Opel-Fahrerin und prallte mit dieser zusammen. In der

Folge wird die 49-Jährige mit ihrem Opel nach links von der Fahrbahn abgewiesen,

wo sie zunächst den Rohrständer des dortigen Verkehrszeichens überfuhr und

anschließend in der Grünfläche zum Stehen kam. Beide Fahrzeuge waren aufgrund

des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht verletzte Personen waren das Resultat eines

Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 08 Uhr, an der Abfahrt der

L605 zur Pulverhausstraße ereignete. Ein Lkw bremste auf der Abfahrt zur

Pulverhausstraße bis zum Stillstand ab und fuhr anschließend rückwärts. Dabei

fuhr er auf den hinter ihm stehenden VW Polo auf. Die beiden Insassen des VW

Polo wurden leicht verletzt. Der Lkw- Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt

von der Unfallstelle, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Ihn erwartet

nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Karlsruhe – Diebe versuchen in Kindergarten einzudringen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht zum Donnerstag in einen

Kindergarten in der Königsberger Straße gewaltsam einzudringen. Dabei richteten

sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an.

Zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr versuchten die Eindringlinge zuerst ihr Glück

über eine Seiteneingangstür. Als sie merkten, dass ihr Vorhaben scheitert,

gingen sie kurzerhand an ein daneben befindliches Fenster und versuchten hier

die Scheibe zu Bruch zu bringen. Auch hier hatten die Täter kein Glück und

verschwanden ohne Beute in bislang unerkannt, weshalb das Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt auf der Suche ist nach Zeugen. Diese werden gebeten sich mit

dem Revier unter der Telefonnummer 0721 9671821 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Handydieb wird im Schlaf ertappt

Karlsruhe (ots) – Auf kuriose Weise klärte sich am frühen Donnerstagabend der

Diebstahl eines Mobiltelefons auf, weil der Dieb unweit des Tatorts vor einem

Haus eingeschlafen war. Die Ortungsfunktion des Geräts hatte den Bestohlenen

direkt zum Tatverdächtigen geführt, der das Telefon an seinen Besitzer

zurückgab.

Um 16.55 Uhr wurde die Polizei in ein Restaurant in der Kriegsstraße gerufen,

nachdem sich ein randalierender Gast geweigert hatte, das Lokal zu verlassen.

Die Polizeibeamten begleiteten den 48-jährigen Mann ins Freie und die Sache

schien erledigt.

Rund eine Stunde später bemerkten ein Angestellter und ein Gast des Restaurants

den Diebstahl eines hochwertigen Smartphones, das bis dahin im Tresenbereich

gelegen hatte. Über eine Ortungsfunktion stellten sie den Standort des Geräts

unweit ihres Lokals fest. Dort angekommen trafen die beiden den Mann, der zuvor

des Restaurants verwiesen worden war, im Freien schlafend an. Als sie

ferngesteuert die Alarmfunktion des gesuchten Mobiltelefons aktivierten,

klingelte das Gerät in der Tasche des 48-jährigen Beschuldigten. Die

hinzugerufenen Polizisten leiteten noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren wegen

Diebstahlverdachts ein.