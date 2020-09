Mannheim/Ulm: Autodiebstahl; Täterfestnahme; Kripo ermittelt

Mannheim/Ulm (ots) – In der Nacht zum Donnerstag brachen bislang unbekannte

Täter den Bürocontainer einer Kfz-Werkstatt in der Boehringer Straße im

Stadtteil Waldhof auf und entwendeten daraus zunächst mehrere Fahrzeugschlüssel.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand passte offenbar einer der Schlüssen zu einem

6er BMW, den der oder die Täter anschließend entwendeten.

Nach Bekanntwerden des Diebstahls wurde der schwarze Sportwagen in den

polizeilichen Fahndungssystemen zur Sicherstellung ausgeschrieben. Im Zuge der

überregionalen Fahndung fiel das Fahrzeug am frühen Donnerstagabend, kurz vor 19

Uhr, Beamten des Polizeireviers Ulm-West auf. Es war mit zwei Personen, einem

30-jährigen Mann und einer 36-järhigen Frau, beide aus Mannheim, besetzt. Bei

der Fahrzeug und Personenkontrolle wurde zudem festgestellt, dass am Auto

gestohlene Waiblinger-Kennzeichen angebracht sind. Beide Personen wurden

vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und kriminaltechnisch

untersucht.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an wurden von der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg übernommen.

Mannheim-Seckenheim: Versuchte schwere Brandstiftung mit Molotow-Cocktail; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen kam es zum Brand auf einem Balkon eines

Mehrfamilienhauses im Karolingerweg im Stadtteil Seckenheim. Ein bislang

unbekannter Täter warf gegen 4.30 Uhr zwei Molotow-Cocktails auf den Balkon,

worauf sich eine Sitzgarnitur entzündete. Eine Bewohnerin, die auf das Feuer

aufmerksam wurde, warf die Sitzgarnitur beherzt über die Brüstung in den Hof,

erlitt dabei aber leichte Brandwunden. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte

letztendlich das Feuer, sodass es keinen weiteren Schaden anrichten konnte. Nach

den ersten Erkenntnissen, war es rund eine Stunde vor der Tat zu einem ähnlichen

Vorfall gekommen. Ein Unbekannter hatte bereits gegen 3.15 Uhr einen Brandsatz

auf den Balkon geworfen, der jedoch keinen Schaden anrichtete. Die

Brandentdeckerin hatte auch schon zuvor den Vorfall bemerkt. Die Hintergründe

der Tat sind noch unklar. Aufgrund der Sachlage ist davon auszugehen, dass das

Inbrandsetzen der Sitzgarnitur dazu geeignet war, ohne das Eingreifen der

Bewohnerin einen größeren Schaden an dem 16-Parteienhaus anzurichten. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen rund um den Karolingerweg gemacht haben, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Sprinterkontrollen im Rahmen der Einsatzmaßnahmen #SichereNeckarstadt

Mannheim (ots) – Am Donnerstagvormittag wurden gezielt Kleintransporter und

deren Fahrer im Stadtteil Neckarstadt einer Kontrolle unterzogen – knapp ein

Drittel mussten beanstandet werden.

Im Rahmen der Konzeption „Sichere Neckarstadt“, führten in der Zeit von 7:00 Uhr

bis 13:00 Uhr mehr als 40 Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion,

darunter auch Spezialisten im Bereich der Dokumentenprüfung, ganzheitliche

Verkehrskontrollen von Sprintern und Kleintransportern durch.

Bei den Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 64 sog. Sprinter aus dem fließenden

Verkehr auf das Areal des Verkehrsdienstes Mannheim in der Hochuferstraße

gelotst und dort ganzheitlich unter dem Einsatz von Radlastwaagen kontrolliert.

Auch die Fahrer und ihre Dokumente wurden genauestens überprüft. Insgesamt

mussten 19 Fahrzeuge beanstandet werden. Neben elf Verstößen gegen die

Straßenverkehrs- und Zulassungsordnung wurden auch drei Verstöße gegen das

Gefahrgut- und Abfallrecht festgestellt. Die Insassen der Fahrzeuge und deren

Dokumente wurden ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden elf Verstöße

gegen geltende Sozialvorschriften festgestellt. Ein Fahrer konnte keine

Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten der Kriminalpolizei stellten bei der

akribischen Überprüfung der Dokumente zudem vier Fälschungen von Ausweisen und

Führerscheinen fest.

„Die Beanstandungsquote ist noch immer hoch, allerdings zeigen unsere

andauernden Kontrollmaßnahmen bereits erste Wirkungen“, so Jürgen Becker,

Einsatzleiter der Kontrollstelle und Leiter des Verkehrsdienstes Mannheim.

Die Konzeption „Sichere Neckarstadt“ wurde im Oktober 2019 ins Leben gerufen und

dient der Erhöhung des Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum, speziell im

Stadtteil Mannheim-Neckarstadt. Die Einsatzmaßnahmen werden auch zukünftig

intensiv und facettenreich fortgesetzt.

Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung; Einhaltung der Maskentragepflicht im ÖPNV

Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag führte das Polizeipräsidium

Mannheim die zweite Sonderkontrolle zur Einhaltung der Maskentragepflicht im

öffentlichen Nahverkehr durch – diesmal in Mannheim. Mehr als 40

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte kontrollierten im Zeitraum von 16:00 Uhr bis

22:00 Uhr an Haltestellen und in den Beförderungsmitteln im Stadtbezirk. Dabei

wurde die Polizei tatkräftig vom Ordnungsdienst der Stadt Mannheim sowie 20

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RNV unterstützt. Es zeigte sich erneut,

dass ein Großteil der Reisenden sich verantwortungsbewusst verhält und die

geltende Corona-Bestimmungen beachtet. In mehr als 170 kontrollierten

Straßenbahnen missachteten allerdings 18 Personen die einschränkende Regelung

und wurden zur Anzeige gebracht. Neben Heidelberg, wo erst am Mittwoch die

Einhaltung der Maskentragepflicht kontrolliert wurde, war auch in Mannheim

festzustellen, dass viele Personen angaben, nicht zu wissen, dass das Tragen

einer Mund-Nasen-Bedeckung auch an Haltestellen vorgeschrieben ist. Mehr als 200

Wartende mussten mit gezielten Ansprachen ermahnt werden. Einzelne, die

unverbesserlich die Maskentragepflicht missachteten, wurden auch konsequent zur

Anzeige gebracht. Hier sehen nun 23 Betroffene einem

Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. Auch zukünftig werden die Kontrollen in

den Stadtbezirken Heidelberg und Mannheim sowie dem Rhein-Neckar-Kreis

fortgesetzt.

Mannheim: Brand einer leerstehenden Gartenhütte; Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Zeugen gesucht

Mannheim – Am Donnerstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, kam es auf dem

Gelände eines ehemaligen Autohauses in der Fahrlachstraße zunächst aus

unbekannten Gründen zum Brand einer Gartenhütte. Das Feuer breitete sich auch

auf dürre Gebüsche in der näheren Umgebung der Hütte aus. Durch die starke

Rauchentwicklung war die Rauchsäule des Feuers auch weithin sichtbar. Die

Berufsfeuerwehr Mannheim und die Freiwillige Feuerwehr Neckarau meldeten nach

etwas mehr als einer Stunde „Feuer aus!“

Nach den ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Gartenhütte um ein

leerstehendes Gebäude, weshalb der Sachschaden gering sein dürfte.

Die Brandursache ist nach wie vor unklar; Brandstiftung ist jedoch nicht

ausgeschlossen, zumal am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, auf demselben Gelände

ein Reifen und Müllrückstände. Die Berufsfeuerwehr Mannheim rückte erneut mit

einem Löschzug an und löschte das kleine Feuer.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich vor oder

nach den tatrelevanten Zeiten im Bereich des ehemaligen Autohauses in der

Fahrlachstraße aufgehielten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Mannheim, Schwetzingerstadt: Wohnung nach Brand vorerst unbewohnbar

Mannheim – Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, rückten Polizei und

Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Tattersallstraße in Mannheim aus. Vor

Ort konnte der Brand schnell in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses

ausfindig gemacht werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr betreten und der

Brand konnte bereits gegen 19.50 Uhr vollständig gelöscht werden. Es entstand

ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die

weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.