Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Tumultartige Auseinandersetzungen und Körperverletzungen – mehrere Verletzte – Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr kam es vor

dem Jugendzentrum in der Güterstraße zu tumultartigen Auseinandersetzungen

zwischen zwei Kinder- bzw. Jugendgruppen. Dabei soll ein 13-Jähriger von sechs

bis sieben Tätern angegriffen worden sein. Als das Opfer und seine Begleiter zu

Fuß in die Hauptstraße flüchteten, wurden sie durch die unbekannten Täter vor

der Wohnungstüre eingeholt. Der 13-Jährige soll dann erneut mit Gürteln und

Faustschlägen angegriffen worden sein. Dabei erlitt er mehrere Prellungen. Als

die Familie ihm zur Hilfe eilte, soll es zu körperlichen Auseinandersetzungen

und den unbekannten Tätern gekommen sein. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Als die Täter bemerkten, dass die Polizei verständigt wurde, flohen sie zu Fuß

und mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Gegen 21.45 Uhr wurde in dem Anwesen in der Hauptstraße erneut eine tätliche

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet, die teilweise mit

Stöcken und Gürteln bewaffnet aufeinander losgehen würden. Beim Eintreffen der

Polizei herrschten immer noch tumultartige Szenen und eine aufgebrachte

Stimmung. Zwei Anwohner wiesen Verletzungen auf, ein 63-Jähriger eine

Stichverletzung im Rücken, und eine 61-jährige Frau, die ein Kopfplatzwunde

hatte. Die Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in verschiedene Kliniken

eingeliefert. Zeugen teilten mit, dass mindestens 20 Personen auf dem Parkplatz

vor dem Wohnhaus erschienen seien und sich Zutritt zum Haus verschafft hätten.

Diese sollen mit Stöcken, Baseballschlägern und Schlagstöcken sowie eventuell

mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Die Polizei war mit insgesamt elf Streifenwagen vor Ort, eine Fahndung nach den

bislang unbekannten Tätern verlief erfolglos. Die weiteren Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung hat der Ermittlungsdienst des Polizeireviers

Wiesloch übernommen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Drogeneinfluss; hoher Sachschaden, Drogen im Auto zudem sichergestellt

Hockenheim (ots) – Am frühen Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr ereignete sich in

der Lussheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund

10.000.- Euro entstand. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer war in einen Kreisverkehr

eingefahren und wollte ihn an der Ausfahrt am Südring in Richtung Ringstraße

verlassen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr die Verkehrsinsel und

prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er zunächst noch weiter,

blieb jedoch rund 100 Meter weiter liegen, da die Ölwanne des Autos aufgerissen

war und sich das Motoröl bis dahin auf der Fahrbahn verteilte. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter

Drogeneinfluss stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beeinflussung,

allerdings mittels mehrerer verschiedener Drogen. Darüber hinaus wurden im

Fahrzeug des 33-Jährigen geringe Mengen Marihuana und LSD aufgefunden und

sichergestellt. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er

aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in einer Klinik stationär

aufgenommen. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen des

Polizeireviers Hockenheim hinsichtlich des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Riskantes Überholmanöver – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nur durch die schnelle Reaktion eines

69-jährigen Autofahrers konnte am Dienstag gegen 12:00 Uhr eine Kollision auf

der L546 verhindert werden. Der Mann fuhr mit seinem BMW von Reilingen in

Richtung Neulußheim als er wegen einem landwirtschaftlichen Fahrzeug seine

Geschwindigkeit verringern musste. Aufgrund der Verkehrssituation war ein

überholen nicht möglich. Plötzlich setzte ein hinterherfahrender LKW zu einem

Überholmanöver an und fuhr an dem BMW vorbei, als er einen entgegenkommenden

Smart bemerkte und daraufhin zurück auf die rechte Spur zog. Nur durch eine

Gefahrenbremsung konnte der Autofahrer eine Kollision mit dem LKW knapp

verhindern, ebenso konnte durch die Reaktion auch der Zusammenstoß des LKW mit

dem entgegenkommenden Smart verhindert werden.

Zeugen und Geschädigte, speziell der erwähnte Smart Fahrer, werden gebeten sich

beim Polizeiposten St. Leon-Rot, unter der Telefonnummer 06227-881600, oder beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Mittwoch, 17:15 Uhr, und

Donnerstag, 06:15 Uhr, wurde in der Neugasse am Sportplatz ein Auto beschädigt.

Bislang unbekannte Täter zerkratzen einen dort geparkten Audi auf der rechten

Fahrzeugseite. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Waibstadt, unter der Telefonnummer 07263-409630, oder beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Sinsheim: Hanfstauden sichergestellt; Ermittlungsverfahren gegen 60-jährigen Mann eingeleitet

Sinsheim – Wegen des Verdachts, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen

zu haben, ermittelt der Polizeiposten Angelbachtal gegen einen 60-jährigen Mann.

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde am Mittwochnachmittag ein Grundstück im

Ortsteil Weiler durchsucht. Dort wurden unter einer Vielzahl von Tomatenstauden

auch zwei über 2,50 Meter hohe Hanfstauden fest- und anschließend

sichergestellt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Angelbachtal dauern an.