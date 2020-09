Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Eisenberg – Am 10.09.20, um 19:46Uhr, kam es auf der B 47, im Bereich der Fischerhütte, zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Motorrad die B 47 von Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Hettenleidelheim. Kurz vor der Fischerhütte übersah sie ein Stauende und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz berührte sie einen weiteren, am Stauende wartenden Motorradfahrer. Beide Motorradfahrer erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die B 47 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht

Ilbesheim – In der Zeit vom 08.09.20, 13:00Uhr, bis zum 09.09.20, 08:00Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte einen ordnungsgemäß, am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Diebstahl von Geldbörse

Kirchheimbolanden – Am 10.09.20, gegen 11:30Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Kirchheimbolander Einkaufsmarktes zu einem Diebstahl. Hierbei wurde einer Dame, welche gerade ihre Einkäufe in ihrem PKW verstaute, die Geldbörse entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Einbruchsdiebstahl

Hennweiler, Am Markt – Im Zeitraum vom 09.09.2020, 16.00 Uhr bis 10.09.2020, 14.00 Uhr wurde in die Gemeindelagerhalle der Ortsgemeinde Hennweiler, in der Straße Am Markt eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen hierzu ein Fenster zu einem Werkstattraum ein und gelangten so in das Innere der Lagerhalle. Nach ersten Erkenntnissen wurden der/die Täter bei der Tatausführung durch die Alarmanlage gestört, so dass lediglich mehrere Gerätschaften im unmittelbaren Bereich des beschädigten Fensters entwendet wurden. Darunter befanden mehrere Ladegeräte der Marke „Makita“, mehrere Winkelschleifer, eine Stichsäge, ein Autoladegerät sowie ein Fremdstarter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.