Zahlreiche Wildunfälle

Westpfalz (ots) – Die Polizei in der Westpfalz hat am Donnerstag zahlreiche

Wildunfälle registriert.

Auf der Bundesstraße 37 zwischen Frankenstein und Hochspeyer kollidierte am

frühen Morgen eine 47-jährige Autofahrerin mit einem Reh. Das Tier lief nach dem

Unfall davon. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Ebenfalls am Donnerstagmorgen sprang auf der Landesstraße 504 zwischen

Waldleinigen und Kaiserslautern ein Reh über die Fahrbahn. Der 65-jährige

Autofahrer erfasste das Tier mit seinem Wagen. Es blieb zunächst kurz liegen,

konnte anschließend aber weglaufen. Die Beifahrertür wurde mehrfach leicht

eingedrückt.

Auf der Landesstraße 395 von Ramsen nach Enkenbach-Alsenborn verendete am

Donnerstagabend ein Wildschwein. Das Tier wurde vom Auto eines 22-Jährigen

erfasst, nachdem es auf die Straße lief. Der Fahrer konnte den Unfall nicht mehr

verhindern. Das Auto hatte keine größeren Schäden.

Wildunfälle passieren das ganze Jahr, doch gerade während der sogenannten

Brunftzeit von September bis Januar und von Juli bis August, wenn die Tiere auf

„Brautschau“ sind, muss häufiger mit Wildwechsel auf den Straßen gerechnet

werden – damit steigt auch das Unfallrisiko.

Die größte Unfallgefahr droht während der Morgen- und Abenddämmerung, in der

Nacht und bei Nebel. Deshalb: Seien Sie auf der Hut und fahren Sie langsam und

konzentriert. Behalten Sie den Wald- beziehungsweise Straßenrand im Blick und

seien Sie bremsbereit. Taucht ein Tier am Straßenrand oder auf der Fahrbahn auf,

sofort abbremsen, abblenden und hupen! Achtung: Ein Tier kommt selten allein.

Rechnen Sie immer mit „Nachzüglern“.

Die Polizei kann Ihnen nach einem Wildunfall auf Wunsch eine sogenannte

Wildunfallbescheinigung ausstellen. Diese benötigen Sie gegebenenfalls zur

Schadensregulierung mit der Autoversicherung. |elz

Mülleimer brennt – Auto und Hausfassade beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Am Stophelspfad und in der Friedenstraße haben in der

Nacht zum Freitag Mülleimer gebrannt. Während in der Friedenstraße der

Abfallbehälter vollständig abbrannte und sonst keinen weiteren Schaden

verursachte, beschädigte in der Straße Am Stophelspfad das Feuer eines

brennenden Eimers ein Fahrzeug und eine Hauswand. Die Feuerwehr löschte den

Brand. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Zahlreiche Wildunfälle

Westpfalz (ots) – Die Polizei in der Westpfalz hat am Donnerstag zahlreiche

Wildunfälle registriert.

Auf der Bundesstraße 37 zwischen Frankenstein und Hochspeyer kollidierte am

frühen Morgen eine 47-jährige Autofahrerin mit einem Reh. Das Tier lief nach dem

Unfall davon. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Ebenfalls am Donnerstagmorgen sprang auf der Landesstraße 504 zwischen

Waldleinigen und Kaiserslautern ein Reh über die Fahrbahn. Der 65-jährige

Autofahrer erfasste das Tier mit seinem Wagen. Es blieb zunächst kurz liegen,

konnte anschließend aber weglaufen. Die Beifahrertür wurde mehrfach leicht

eingedrückt.

Auf der Landesstraße 395 von Ramsen nach Enkenbach-Alsenborn verendete am

Donnerstagabend ein Wildschwein. Das Tier wurde vom Auto eines 22-Jährigen

erfasst, nachdem es auf die Straße lief. Der Fahrer konnte den Unfall nicht mehr

verhindern. Das Auto hatte keine größeren Schäden.

Wildunfälle passieren das ganze Jahr, doch gerade während der sogenannten

Brunftzeit von September bis Januar und von Juli bis August, wenn die Tiere auf

„Brautschau“ sind, muss häufiger mit Wildwechsel auf den Straßen gerechnet

werden – damit steigt auch das Unfallrisiko.

Die größte Unfallgefahr droht während der Morgen- und Abenddämmerung, in der

Nacht und bei Nebel. Deshalb: Seien Sie auf der Hut und fahren Sie langsam und

konzentriert. Behalten Sie den Wald- beziehungsweise Straßenrand im Blick und

seien Sie bremsbereit. Taucht ein Tier am Straßenrand oder auf der Fahrbahn auf,

sofort abbremsen, abblenden und hupen! Achtung: Ein Tier kommt selten allein.

Rechnen Sie immer mit „Nachzüglern“.

Die Polizei kann Ihnen nach einem Wildunfall auf Wunsch eine sogenannte

Wildunfallbescheinigung ausstellen. Diese benötigen Sie gegebenenfalls zur

Schadensregulierung mit der Autoversicherung. |elz

Auto unerlaubt „ausgeliehen“

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat sich zwischen Mittwochabend und

Donnerstagmorgen unerlaubt einen weißen Opel Corsa aus einem Hof in der

Steinstraße „ausgeliehen“.

Die Besitzerin stellte das Fehlen ihres Pkws am Donnerstagmorgen fest. Sie hatte

das Auto abends im Hof abgestellt. Morgens war es weg.

Nachdem sie ihr Kind in den Kindergarten gebracht hatte, fand sie das Auto in

der Nähe ihrer Einfahrt wieder. Nach ihren Angaben waren circa 180 Kilometer

gefahren worden.

Im Rahmen der Anwohnerbefragung, fand sich eine Zeugin. Sie hatte einen Mann

beim Abstellen des Fahrzeuges beobachtet. Er trug eine beige Basecap. Eine

genauere Beschreibung konnte sie nicht abgeben.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Einen erheblichen Schaden hat ein unbekannter

Fahrzeugführer am Mittwoch an einem Pkw in der Max-Planck-Straße verursacht.

Der Verantwortliche fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Der

beschädigte Corsa parkte ab 7:45 Uhr auf dem Parkplatz in der Max-Planck-Straße.

Als die Halterin gegen 16:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den

Schaden an der linken hinteren Seite. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass

der Unfallverursacher den grauen Wagen beim Ein- oder Ausparken mit seinem

Fahrzeug streifte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Handtasche aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der

Jenaer Straße ein Auto aufgebrochen. Die Diebe sahen es auf eine Handtasche ab,

die im Wagen lag. Vermutlich mit einem Stein schlugen sie eine Seitenscheibe des

Fahrzeugs ein. Die Langfinger griffen sich die Tasche mitsamt Geldbeutel und

machten sich auf und davon. Der gesamte Schaden wird von der Polizei auf mehrere

hundert Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des

Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Limousine aufgebockt und Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag auf dem

Mitfahrerparkplatz im PRE-Park Verdächtiges beobachtet haben. Unbekannte haben

zwischen 8 Uhr und 14 Uhr einen 21 Jahre alten VW Passat aufgebockt. Die Diebe

montierten an der dunkelblauen Limousine den Katalysator und den Mitteltopf der

Abgasanlage ab. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens

2.000 Euro. Ein Zusammenhang mit weiteren Katalysator-Diebstählen (wir

berichteten) ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet um

Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf