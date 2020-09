Groß-Gerau

15-Jähriger attackiert und bestohlen – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Ein 15-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstagabend (10.09.) gegen 20.30 Uhr, im Bereich Friedrich-Ebert-Anlage/Ecke Jahnstraße von einem Unbekannten zunächst angesprochen und anschließend geschlagen. Hierbei fiel der 15-Jährige vom Rad und verletzte sich leicht. Der Tatverdächtige griff sich das Mobiltelefon des Jungen und flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtige befand sich in einer Gruppe von circa 5 Personen, die allesamt etwa 18 Jahre alt waren. Er ist 1,70 Meter groß und hat einen auffälligen Hautausschlag im Gesicht. Der Angreifer war mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunklen Adidas-Mütze bekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

35-Jähriger von Unbekannten mit Messer attackiert – Zeugen gesucht

Biebesheim (ots) – Ein 35-jähriger Mann ist nach eigenen Angaben am Donnerstagabend (10.09.), gegen 19.20 Uhr, in der Fußgängerunterführung des Bahnhofs von 2 Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Abgesehen hatten es die Täter offenbar auf das Mobiltelefon des 35-Jährigen. Sie flüchteten ohne Beute. Der Angegriffene, der den Vorfall erst rund vier Stunden später meldete, gab gegenüber der Polizei an, sich seinerseits ebenfalls mit einem Messer gewehrt und hierbei vermutlich einen der Angreifer im Bauchbereich verletzt zu haben.

Laut dem Mann soll es sich bei den Tätern um zwei Männer mit dunkler Hautfarbe handeln.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35)

unter der Telefonnummer 06142/6960.

Senior übergibt 70.000 Euro an Enkeltrickbetrüger/Kripo ermittelt und sucht Zeugen-Wer kann Hinweise zur Geldabholerin geben?

Rüsselsheim (ots) – Eine etwa 25 Jahre alte und circa 1,65 Meter große Frau mit dunkelblonden Haaren und weißer Bluse bekleidet, nahm am Donnerstagnachmittag (10.09.) gegen 16.45 Uhr, in der Thüringer Straße, im Bereich der dortigen Kirche, 70.000 Euro in einem Briefumschlag aus den Händen eines sehr betagten Seniors in Empfang und verschwand anschließend mit dem Geld.

Zuvor war dem älteren Herrn von einem Kriminellen, der sich am Telefon als angeblicher Enkel ausgab, suggeriert worden, dringend Geld für ein neues Auto zu benötigen. Man vereinbarte den Übergabeort und zudem, dass eine “Bekannte” des vermeintlichen Enkels das Geld in Empfang nimmt, weil es dem Enkel selber nicht möglich sei.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die die Geldabholerin möglicherweise beobachten konnten. Die Ermittler fragen: Wem ist die beschriebene Person in Tatortnähe aufgefallen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen in diesem Zusammenhang geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Die Polizei warnt nun zudem erneut: Veranlassen Sie keine Geldübergaben nach Telefongesprächen! Vertrauen Sie niemals Fremden ihr Erspartes an! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf und rufen Sie Ihre Enkel unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück!

Darmstadt

Tanken für lau – Drei Serienbetrüger festgenommen

Darmstadt (ots) – Der Frankfurter Polizei kam in den vergangenen Tagen gleich drei Betrügern auf die Schliche. Während für zwei Tatverdächtige, 20 und 26 Jahre alt, bereits vor ein paar Tagen die Handschellen klickten, folgte in der vergangenen Nacht der dritte im Bunde (ebenfalls 20 Jahre alt).

Die Masche ist perfide. In wechselnder Besatzung fuhren die Männer im Rhein-Main-Gebiet verschiedene Tankstellen an, füllten dort den Tank ihrer hochpreisigen Fahrzeuge (VW Golf GTD, BMW GT 640i und Golf VII) großzügig auf und setzten die Fahrt ohne zu bezahlen fort. Die Pkw hatten die Täter im Vorfeld jeweils mit gestohlenen Kennzeichen bestückt. Doch damit nicht genug. Einer der beiden 20-Jährigen verfügt über keine Fahrerlaubnis, so dass ihn hier eine weitere Strafanzeige ereilt.

Die drei Männer stehen im Verdacht seit Mitte Juni im Rhein-Main-Gebiet für eine Betrugsserie verantwortlich zu sein. Bislang hat die Polizei von insgesamt 20 Fällen Kenntnis. Davon wurden zehn Fälle in Frankfurt am Main, sechs Fälle in Darmstadt, zwei Fälle in Wiesbaden und ein Fall in Gießen zur Anzeige gebracht.

Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro. Die drei Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründe wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

3. Polizeirevier lädt zu zwei Fahrradcodierungen ein

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Die Beamten des 3. Polizeireviers in Darmstadt bieten in den kommenden Wochen gleich zwei Termine Fahrradcodierungstermine an. Weil für beide Termine keine Anmeldungen notwendig sind kann es zu Wartezeiten kommen.

Die erste Codierungsaktion findet am Sonntag, den 27.9., zwischen 11 Uhr und 16 Uhr statt.

Der zweite Termin ist für Sonntag, den 18.10., in der Zeit zwischen 11 Uhr bis 16 Uhr, anberaumt.

Die Codierungen werden vor dem Gebäude des 3. Reviers in der Röntgenstraße 41 durchgeführt. Bei schlechtem Wetter besteht eine Ausweichmöglichkeit in die dortige Garage.

Die kostenfreien Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt. Vor diesem Hintergrund ist das Tragen eines Mund-/Nasenschutz sowie das Einhalten der Abstände zwingend erforderlich. Für die zu codierenden Fahrräder sind die Eigentumsnachweise, z.B. der Kaufbeleg, mitzubringen. Minderjährige Fahrradbesitzer sollen durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Besitzer von Pedelecs und E-Bikes werden aufgefordert, den Schlüssel zum Akku des Zweirades mitzuführen, da in vielen Fällen eine Codierung nur nach Entfernen des Akkus möglich ist. Carbonräder sind für die Codierung grundsätzlich nicht geeignet.

Eine Übersicht der aktuell eingestellten Termine für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen können zudem unter dem Link: https://www.polizei.hessen.de/dienststellen/polizeipraesidium-suedhessen/praevention/fahrradcodierung/ eingesehen werden.

Darmstadt-Dieburg

Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich, 2 Schwerverletzte

Babenhausen (ots) – Am Donnerstag 10.09.2020 gegen 14.45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Fahrstraße/Spessartplatz ein Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 21-jährige BMW Fahrer aus Mömlingen den Spessartplatz in Richtung Fahrstraße. Die 57-jährige Smart Fahrerin aus Babenhausen befuhr die vorfahrtsberechtigte Fahrstraße in Richtung Norden. Im Kreuzungsbereich Spessartplatz / Fahrstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Smart. Der Smart wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte mit einem VW eines 37-jährigen Fahrers aus Münster, der die Fahrstraße in entgegengesetzter Richtung befahren hatte, zusammen.

Die Smartfahrerin und der VW Fahrer wurden schwer, der BMW Fahrer leicht verletzt. Sie wurden in unterschiedlichen benachbarten Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg, waren vier Rettungswagen, zwei Notärzte, der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, sowie vier Fahrzeuge der Feuerwehr Babenhausen eingesetzt. Ein Gutachter wurde für die Rekonstruktion des Unfallherganges eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die Unfallstelle für ca. 3 ½ Stunden gesperrt.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Wer vermisst sein rotes Mountainbike BULLS?

Viernheim (ots) – Die Polizei in Viernheim sucht nach dem rechtmäßigen Besitzer eines Mountainbikes der Marke Bulls. Das rote Rad wurde bei einem 30 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen sichergestellt. Der 30-Jährige hatte kurz vor der Kontrolle am 26. Juni, gegen 17.30 Uhr, das Velo vor einem Friseurgeschäft in der Rathausstraße, Bereich Spitalplatz gestohlen.

Bislang hat sich der rechtmäßige Besitzer noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Der Eigentümer oder Zeugen, die wissen, wem das Mountainbike gehört, werden daher gebeten,

sich mit der Polizei in Viernheim in Verbindung zu setzen.

Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06204 / 93770 zu erreichen.

Fahrraddieben keine Chance geben – Polizei lädt zu Fahrradcodierungen ein

Biblis/Bürstadt (ots) – Die Polizei aus Lampertheim lädt interessierte Fahrradbesitzer zu zwei kostenlosen Fahrradcodierungen im Herbst ein. Die Aktionen finden im Rahmen des Stadtradelns in Biblis und Bürstadt statt.

Der erste Termin ist am Samstag 26.09.2020 zwischen 9 Uhr und 13 Uhr am Rathaus in Biblis in der Darmstädter Str. 25. Der zweite Termin findet am Freitag, den 02.10.2020 zwischen 14 Uhr und 18 Uhr am Rathaus in Bürstadt statt.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Lampertheim um vorherige Anmeldung. Diese werden ab Donnerstag, den 17. September, unter der Rufnummer 06206/9440-101 entgegengenommen.

Wichtige Hinweise:

Die Veranstaltungen finden unter der Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt (Mund-/ Nasenschutz, Abstand)

Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich.

Bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel bitte nicht vergessen.

Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss endet mit erheblichen Folgen an Wohnhaus

Lautertal-OT Lautern/B47 (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11.09.) gegen 03:20 Uhr meldete ein Anwohner aus Lautern hiesiger Polizeileitstelle einen allein verunfallten PKW. Dieser war gegen ein Haus geprallt und lag auf der Seite. Der 32-jährige Fahrer aus Heppenheim befand sich allein im Fahrzeug und war eingeklemmt.

Er musste durch die Feuerwehr befreit werden und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Gemäß der polizeilichen Unfallaufnahme hatte er die B47 von Gadernheim kommend in Richtung Lautern befahren. Vermutlich auf Grund seiner deutlichen Alkoholisierung verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Der Schaden an seinem Auto wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Der Schaden am Haus muss noch ermittelt werden. Die Fahrbahn war für fast zwei Stunden gesperrt.

Odenwaldkreis

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Michelstadt (ots) – Am Mittwoch 09.09.2020 kam es zwischen 16-17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Waldschwimmbades in Michelstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger aus dem Odenwaldkreis hatte seinen silberfarbenen 3er BMW ordnungsgemäß abgestellt. Als er später an sein Fahrzeug zurückkehrte, befand sich am rechten hinteren Stoßfänger eine große Delle.

Der Schaden wird vorläufig auf ca. 800 EUR geschätzt.

Der Verursacher des Schadens entfernte sich nach dem Zusammenstoß. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach Tel.: 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

