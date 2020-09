Verkehrssicherheitswoche ‘ROADPOL Safety Days’

Präsidialbereich (ots) – Nächste Woche vom 16.-22.September 2020 findet die europaweite Aktion ‘ROADPOL Safety Days’ statt. Jeden Tag sterben in Europa 70 Menschen im Straßenverkehr. Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verstarben im vergangenen Jahr 31 Menschen, im ersten Halbjahr 2020 waren es elf Menschen. Ziel dieser Aktion ist es die Zahl der Verkehrstoten an einem Stichtag auf null zu reduzieren.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wird sich auch an der Aktion beteiligen und verschiedene Kontrollen u.a. mit den Schwerpunkten Ablenkung im Straßenverkehr und Geschwindigkeit durchführen. Auch Sie können mitmachen und ein Versprechen abgeben. Dieses können Sie hier downloaden: https://www.roadpolsafetydays.eu/pledge-other-languages . Durch Ihr rücksichtsvolles Verhalten können Sie sich und andere schützen und so die Verkehrssicherheit erhöhen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.roadpol.eu.

Unfall im Gegenverkehr – Fahrbahnsperrung für Bergungsarbeiten

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstag 10.09.2020 gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 524, in Richtung Auffahrt zur B9 zwischen Mutterstadt und Limburgerhof, zum Zusammenstoß zweier PKWs, die sich entgegen fuhren. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für circa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.