Betriebserlaubnis durch Tieferlegung und Felgentausch erloschen

Speyer (ots) – 11.09.2020, 00:05 Uhr – Eine Ordnungswidrigkeitenverfahren leitete die Polizei gegen den 48-jährigen Fahrer und Halter eines BMW 320i ein, den sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das an dem BMW verbaute Tieferlegungsfahrwerk als auch die montierten Felgen waren nicht im Fahrzeugschein eingetragen. Auch erfolgte keine erforderliche Änderungsabnahme. Durch die vorgenommenen Veränderungen ist damit die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen.

Mit technisch veränderten Rollern ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) – 10.09.2020, 20:50 Uhr – Am Donnerstag gegen 20:50 Uhr führt die Polizei eine Verkehrskontrolle mit zwei jugendlichen Rollerfahrern an der Kreuzung Waldseer Straße / Spaldinger Straße durch, nachdem an einem Roller das Abblendlicht nicht funktionierte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass beide Roller technisch verändert wurden, um die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen.

Die zwei 15-Jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis räumten bei der Kontrolle ein, dass ihrer Mofas durch technische Veränderungen statt der max. zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h nun ca. 60 km/h schnell fahren. Hierdurch wurde die Fahrzeugart der Mofas geändert. Sie sind nunmehr als Leichtkrafträder einzustufen, für deren Betrieb die Jugendlichen keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnten.

Gegen sie wurden deshalb Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Eltern der Beiden wurden über das Verhalten ihrer Sprösslinge in Kenntnis gesetzte. Sie holten diese an der Kontrollörtlichkeit ab und kümmern sich um die Wiederherstellung des Ursprungzustandes der Zweiräder.

Verkehrsunfallflucht Bussardweg

Speyer (ots) – 09.09.2020, 14:30-16:30 Uhr – Am Donnerstag kam es im Bussardweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Toyota Yaris beschädigt wurde. Dieser parkte im Tatzeitraum zwischen Drossel- und Rotkehlchenweg am Fahrbahnrand und wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. An der Fahrerseite des Toyota entstand so ein Schaden von ca. 2.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, dies Hinweise auf den Schadensverursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierter Lkw-Fahrer muss stehen bleiben und wird wegen Trunkenheitsfahrt beanzeigt

Speyer (ots) – 10.09.2020, 13:02 Uhr – Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheitsfahrt gem. § 24a StVG leitete die Polizei am Donnerstag gegen einen 55-jährigen Lkw-Fahrer ein. Einem Angestellten einer Firma, bei welcher der Lkw ablud, war Alkoholgeruch bei dem Fahrer aufgefallen. Die polizeiliche Überprüfung vor Ort bestätigten die Feststellung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Daraufhin wurde bei dem ausländischen Berufskraftfahrer eine Evidential-Test durchgeführt.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde zudem eine Sicherheitsleistung iHv. 600EUR zur Wahrung der Kosten des Ordnungswidrigkeitenverfahrens bei dem Betroffenen erhoben.

Verkehrskontrollen in der Dudenhofer Straße

Speyer (ots) – 11.09.2020, 00:30-01:05 Uhr – In den frühen Morgenstunden des Freitags richtete die Polizei Speyer zwischen 00:30-01:05 Uhr in der Dudenhofer Straße eine Kontrollstelle ein. Hierbei ergaben sich drei Verwarnungen aufgrund von Beleuchtungsmängeln, und nicht mitgeführter Warnweste bzw. Warndreieck. Zudem wurden drei Mängelberichte ausgestellt.

Bei einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin aus Schifferstadt konnten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,38 Promille feststellen. Ihr wurde aus präventiven Aspekten deshalb die Weiterfahrt untersagt.

Der Fahrzeugschlüssel wurde an ihren nüchternen Mitfahrer übergeben.