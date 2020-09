Friedberg: Die Polizei-News

Vorfahrtsverletzung sorgt für hohen Sachschaden

Wölfersheim: Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag (10.09.) gegen 15 Uhr in der Friedensstraße. Beim Linkseinbiegen in die vorfahrtsberechtigte Seestraße, übersah der Fahrer eines weißen Opel offenbar einen rechts von der Seestraße nahenden Kleinlaster.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, so dass am Opel die Fahrzeugfront im Wert von ca. 5.000 Euro, am Kleinlaster ebenfalls die Frontpartie im Wert von ca. 5.500 Euro beschädigt wurde. Sowohl der 65-jährige Kleinwagenfahrer, als auch der 58-jährige Führer des Mercedes-LKW blieben unverletzt.

Im Vorbeifahren Spiegel beschädigt und geflüchtet

Altenstadt: Auf der Fahrt durch die Vogelsbergsstraße touchierte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (09.09.) einen geparkten BMW. Dabei ging der linke Außenspiegel des blauen Modells der 3er-Reihe zu Bruch. Der aus Richtung Lindheim kommende Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro.

Laptop und Spardose erbeutet

Bad Vilbel: Durch ein Fenster auf der Hausrückseite stieg am Mittwoch (09.09.) offenbar ein Einbrecher in eine Wohnung im Riedweg ein. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr hebelte der Dieb das Fenster auf und entwendete ein Laptop und eine Spardose.

Die Beute hat einen Wert von ca. 500 Euro. Am Fenster entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

