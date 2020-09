Unfall mit schwerverletzter Rollstuhlfahrerin

Unfallort: Radweg an der Lahn, Gemarkung 35781 Weilburg Unfallzeit: Donnerstag, 10.09.2020, 17:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 90 Jahre alte Frau aus Weilburg von einer Betreuungsperson in ihrem Rollstuhl auf dem Radweg von Weilburg in Richtung Kirschhofen geschoben. Dabei wurde ein Hund mitgeführt. In Höhe der Guntersau kam der Rollstuhl nach rechts von dem Radweg ab und rollte die Böschung in Richtung Lahn herunter. Die Frau fiel aus dem Rollstuhl und schlug mit dem Kopf auf einem Stein auf. Hierbei wurde sie schwer verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Pkw Limburg, Auf dem Schafsberg, 10.09.2020

(ho)Im Verlauf des Donnerstags sind Unbekannte auf einem Parkplatzgelände in der Straße „Auf dem Schafsberg“ in einen geparkten Pkw eingebrochen. Der Wagen war dort etwa zwischen 06.00 Uhr und 14.30 Uhr abgestellt. Die Täter zertrümmerten die Scheibe der Fahrertür und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Dort entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld sowie privaten Papieren und flüchteten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Zu schnell auf der B 417, Hünfelden, Fahrtrichtung Wiesbaden, 10.09.2020, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr

(ho)Beamte des regionalen Verkehrsdienstes der Limburger Polizei haben gestern Vormittag Geschwindigkeitskontrollen auf der B 417 im Bereich von Hünfelden durchgeführt. Dabei wurden innerhalb von 2 Stunden insgesamt 289 Fahrzeuge gemessen, von denen 37 teilweise viel zu schnell unterwegs waren. Ein Fahrzeugführer wurde mit 128 Stundenkilometern gemessen und muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Oberbrechen, Frankfurter Str., (B 8), Fahrtrichtung Bad Camberg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.