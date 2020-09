Bundespolizei schnappt Handydieb

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Am Bahnhof in Gießen wurde am Dienstag (08.09.) ein 36-Jähriger, durch die Bundespolizei, kontrolliert. Der Mann hatte sich nicht an ein bestehendes Rauchverbot gehalten. Bei der Fahndungsüberprüfung kam heraus, dass er mehrfach wegen Diebstahls aufgefallen war. Bei der anschließenden Durchsuchung, im Bundespolizeirevier Gießen, fanden die Beamten ein Smartphone. Dies wurde vor ca. vier Wochen als gestohlen gemeldet.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Algerier ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Danach durfte der 36-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag (10.September) zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr den Außenspiegel eines Daihatsu in der Ebelstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den grauen Daihatsu am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Baumaschine fährt in VW

Am Donnerstag (10.September) gegen 12.15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann mit einer Baumaschine eine Baustelle auf einem Parkplatz in der Nordanlage. Eine 63-jährige Frau in einem VW fuhr aus der Tiefgarage raus und überquerte den Parkplatz. Offenbar übersah der 61-Jährige den VW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 58-jähriger Mann aus Gießen in einem Mercedes und ein 39-Mann aus Gießen in einem Fiat befuhren hintereinander am Donnerstag (10.September) gegen 16.00 Uhr die Marburger Straße in Richtung Lollar. An einer roten Ampel bremste der 58-Jährige.

Diesen Bremsvorgang bemerkte der 39-Jährige offenbar zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn schnappt Straftäter

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Keinen gültigen Fahrschein konnte ein 44-jähriger Korbacher bei der Kontrolle in einer Regionalbahn vorzeigen. Der Zug war am Donnerstag (10.09.) auf der Fahrt von Frankfurt/Main nach Kassel. Beim Halt im Bahnhof Gießen wollte der Mann flüchten. Drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn stellten sich ihm jedoch entgegen.

Beim Festhalten des Mannes trat dieser einem Bahnmitarbeiter, versehentlich, auf den Fuß. Der Nordhesse konnte der Bundespolizei in Gießen übergeben werden. Die Bundespolizei in Kassel leitet gegen den Mann nun ein Strafverfahren wegen dem Verdacht des Erschleichens von Leistungen ein.

Duftwasser im Hosenbein

Gießen: Weite Hosenbeine einer Jogginghose nutzte ein Mann am Donnerstag (10.09) offenbar zum Verstauen von Diebesgut. Der 56-Jährige ohne festen Wohnsitz verließ gegen 12.30 Uhr ein Kaufhaus im Seltersweg, ohne die beiden Flaschen Parfum zu bezahlen. Diese hatte er in den Säumen seiner Hose verstaut. Ein Ladendetektiv bemerkte die Tat und stellte den Dieb. Das Duftwasser im Wert von knapp 115 Euro behielt das Kaufhaus ein.

Den Wohnsitzlosen nahm die Polizei fest. Bei ihm fanden die Beamten ein Messer, was sich strafverschärfend auswirkte. Er musste die Nacht in der Zelle verbringen und wurde am nächsten Morgen einem Richter vorgeführt. Dieser entschied, dass der Mann in Haft blieb. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-0 in Verbindung zu setzen.

Reifen beschädigt

Gießen: Beim Anfahren mit seinem PKW in einer Seitenstraße der Grünberger Straße bemerkte ein 60-Jähriger am Donnerstag (10.09.) gegen 10.15 Uhr, dass mit den Reifen seines Autos etwas nicht in Ordnung sein konnte. Als der Mann nachsah, fand er alle vier Reifen seines grauen Mercedes ohne Luft.

Offenbar wurden sie mutwillig beschädigt während der PKW zwischen Mittwoch (09.09.) gegen 16 Uhr und dem Donnerstag Vormittag dort parkte.

Hinweise nimmt die Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-3755 entgegen.

Zeugen nach Raub vor Spielhalle gesucht!

Wettenberg: Die Angestellte einer Spielhalle “Auf der Höll” in Wißmar verschloss das Lokal und machte gegen 03.50 Uhr Feierabend. Auf dem Parkplatz hielt ein Mann der 33-Jährigen ein Messer vor und forderte Bargeld. Die Angestellte gab dem Räuber 100 Euro aus ihrer Geldbörse, woraufhin der Mann zu Fuß flüchtete. Die Frau kam mit dem Schrecken davon.

Der Räuber soll ca. 35 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er sei mit einer Jeans und einer hellbauen Jacke bekleidet gewesen. Ein Halstuch habe sein Gesicht verdeckt.

Die Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen