Korbach: Die Polizei-News

Scheiben eines Buswartehäuschens mit Gullideckel eingeworfen – Polizei sucht Zeugen

Allendorf/Eder (ots) – Am Freitagmorgen 28.08.2020 gegen 05:30 Uhr, wurden in der Bahnhofstraße die Scheiben eines Buswartehäuschens mit einem Gullideckel eingeworfen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei in Frankenberg ergaben, dass es sich um einen Täter gehandelt haben dürfte.

Zur gleichen Zeit wurde aber in der Nähe noch eine weitere Person gesehen, die mit der Tathandlung vermutlich nichts zu tun hatte, die Tat aber beobachtet haben könnte. Diese Person und auch weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Garage – hoher Sachschaden – Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) – In der Zeit von Donnerstagabend 10.09.2020, 19:00 Uhr bis Freitagmorgen 11.09.2020, 04:30 Uhr, wurde “Im Gänsewinkel” eine Garage eines Garagenkomplexes mit Brachialgewalt aufgebrochen und ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht.

Aus der Garage entwendeten der oder die Täter lediglich einen Motorradhelm im Wert von 200 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

BMW 335i vor dem Haus entwendet – Polizei bittet um Hinweise

Vöhl (ots) – In der vergangenen Nacht zwischen 23-06:20 Uhr, wurde in der Henkelstraße durch unbekannte Täter ein älterer grauer BMW Coupe 335i mit den amtlichen Kennzeichen WA-R 335 entwendet. Der Fahrzeugbesitzer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen vor seinem Haus abgestellt. Als er es Donnerstagmorgen 10.09.2020 wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang noch nicht zum Erfolg.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

