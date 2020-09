Frankfurt: Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers

Frankfurt-Ostend (ots) – (wie) – Am Donnerstag 10.09.2020 kam es gegen 19 Uhr zu einer Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers in der Schielestraße, der nach kurzer Flucht dingfest gemacht werden konnte. Gegen den 30-Jährigen bestand zusätzlich der Verdacht, dass er sich nicht im Bundesgebiet aufhalten darf.

Eine Streife des 5. Polizeireviers sah in einem Hinterhof eines Anwesens in der Schielestraße nach dem Rechten und stellte dort eine Personenansammlung fest, die sich um einen Radfahrer versammelt hatte. Beim Erblicken der Polizei flüchteten alle. Die Polizei konnte nach eingeleiteter Fahndung den verdächtigen Radler mitsamt Fahrrad auf einem angrenzenden nahe liegenden Grundstück unter einem Gebüsch kauernd festnehmen.

Bei der nun anschließenden Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war, sondern auch das Handy, welches der 30-jährige Mann bei sich hatte. Obendrein hatte er 0,4 Gramm Crack und 755 Euro Bargeld bei sich. Fahrrad, Handy, Drogen und Bargeld stellte die Polizei sicher.

Gegen ihn laufen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Aufenthaltsgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Tanken für lau – Drei Serienbetrüger festgenommen

Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden (ots) – (em) Der Frankfurter Polizei kam in den vergangenen Tagen gleich drei Betrügern auf die Schliche. Während für zwei Tatverdächtige, 20 und 26 Jahre alt, bereits vor ein paar Tagen die Handschellen klickten, folgte in der vergangenen Nacht der dritte im Bunde (ebenfalls 20 Jahre alt).

Die Masche ist perfide. In wechselnder Besatzung fuhren die Männer im Rhein-Main-Gebiet verschiedene Tankstellen an, füllten dort den Tank ihrer hochpreisigen Fahrzeuge (VW Golf GTD, BMW GT 640i und Golf VII) großzügig auf und setzten die Fahrt ohne zu bezahlen fort. Die Pkw hatten die Täter im Vorfeld jeweils mit gestohlenen Kennzeichen bestückt. Doch damit nicht genug. Einer der beiden 20-Jährigen verfügt über keine Fahrerlaubnis, so dass ihn hier eine weitere Strafanzeige ereilt.

Die drei Männer stehen im Verdacht seit Mitte Juni im Rhein-Main-Gebiet für eine Betrugsserie verantwortlich zu sein. Bislang hat die Polizei von insgesamt 20 Fällen Kenntnis. Davon wurden zehn Fälle in Frankfurt am Main, sechs Fälle in Darmstadt, zwei Fälle in Wiesbaden und ein Fall in Gießen zur Anzeige gebracht.

Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro. Die drei Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründe wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Verdächtiger Geruch führt zu Drogenfund

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(wie) – Am Mittwoch 09. September 2020 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem unerwarteten Fund von 76,55 Gramm Marihuana. Eine Streife des 12. Polizeireviers war in einer anderen Sache in der Oberwiesenstraße unterwegs, als ihnen vor einem Wohnhaus ein verdächtiger Geruch in die Nase stieg.

Eine kurze Ermittlung und einen Dursuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft später, konnte die Wohnung ausgemacht, betreten und alle dort Anwesenden, zwei Männer im Alter von 38 und ein Mann im Alter von 44 Jahren, kontrolliert werden. Die Polizei stellte neben 76,55 Gramm Marihuana noch zwei Marihuana-Pflanzen sowie Marihuana-Samen sicher.

Die Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen die Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bundesautobahn 3: Neun Verletzte bei Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 10. September 2020 gegen 21.10 Uhr, befuhren die 24-jährige Lenkerin eines Hyundai i30, der 20-jährige Fahrer eines Ford Focus und die 32-jährige Fahrerin eines Opel Astra die Bundesautobahn 3 in Richtung Köln.

In Höhe von Neu-Isenburg war zu diesem Zeitpunkt eine Nachtbaustelle eingerichtet, weswegen sich dort der Verkehr zurückstaute. Aus diesem Grund bremsten die 24-Jährige und der 20-Jährige ihre Fahrzeuge ab. Die Fahrerin des Opel bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des Focus.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren besetzt mit jeweils drei Personen, welche alle leicht verletzt wurden. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, konnten aber nach Erstversorgung wieder entlassen werden.

Der Gesamtsachschaden an den Unfallfahrzeugen dürfte sich auf etwa 15.000 EUR belaufen.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 10. September 2020 gegen 16.05 Uhr, befuhren ein Pkw und zwei Lkw in dieser Reihenfolge die BAB 5 auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Darmstadt. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bad Homburg staute sich der Verkehr zurück, sodass der 45-jährige Fahrer des Pkw bis zum Stillstand abbremsen musste. Auch der 38-jährige Fahrer des nachfolgenden Lkw bremste sein Fahrzeug ab.

Dem 49-jährigen Fahrer eines Kippers gelang dies jedoch nicht mehr und er prallte in das Heck des vor ihm stehenden Lkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles auf den Pkw geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 47.000 EUR beziffern.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise nur die 39-jährige Beifahrerin in dem Pkw leicht verletzt.

Frankfurt: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt-Ostend (ots)-(wie) – Am Mittwoch 9. September 2020 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Widerstand gegen zwei Polizeibeamte in der Hanauer Landstraße. Gegen 21:45 Uhr bemerkten die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Landstraße eine im Treppenhaus schreiende, fremde, männliche Person. Weil diese Person die Anwohner bereits sehr aggressiv anging, riefen sie die Polizei.

Die Polizei traf den mutmaßlichen Randalierer, einen 50-jährigen Mann, vor dem Haus an. Als die Streife den augenscheinlich Alkoholisierten kontrollieren wollte, schlug dieser unvermittelt mit der Faust in Richtung eines Polizeibeamten, der dem Schlag ausweichen konnte. Die Streife fixierte den Mann am Boden und kontrollierte ihn. Da der Mann sich daraufhin nicht mehr ansprechbar zeigte, wurden Rettungskräfte hinzugezogen, die ihn vorsorglich ins Krankenhaus verbrachten.

Die polizeilichen Maßnahmen waren damit beendet. Kaum im Krankenhaus angekommen, zeigte sich der Mann wieder munter und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizeibeamten sind nicht verletzt worden. Eine Strafanzeige gegen den 50-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen