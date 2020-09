Mannheim – Autofahrer müssen im Bereich der Kurt-Schumacher-Brücke von Montag, 14. September 2020, bis Dienstag, 22. September 2020 mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Brückensubstanz wird in dieser Zeit jeweils für vier Tage die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim bzw. in Fahrtrichtung Ludwigshafen in der Zeit von 9.00 Uhr – 15.00 Uhr gesperrt werden.