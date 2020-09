Katzweiler – Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern teilt mit, dass ab dem 14.09.2020 die Straßenbauarbeiten im Bereich des Bahnüberganges Schafmühle bei Katzweiler beginnen.

Ziel der Baumaßnahme ist es, den Bahnübergang durch eine technische Aufrüstung mittels Schranken- und Lichtsignalanlage den Bahnübergang auf den neusten technischen Stand zu bringen. Dazu ist es erforderlich im Bereich der B270 Linksabbiege- und Rechtsabbiegespuren herzustellen; die B270 wird zur Hangseite hin verschoben.

Hierfür wird am 16.09.2020 die derzeitig stehende Baustellenampel weiter Richtung Hirschhorn vorgezogen. Der Ausbau in diesem Bereich macht eine komplette Sperrung des Bahnüberganges sowohl für Fahrzeugverkehr als auch für Fußgänger und Radfahrer erforderlich. Anlieger der Schafmühle müssen über den vorab hergestellten Wald- und Wirtschaftsweg die Baustelle umfahren. Dies gilt ebenfalls für Fußgänger und Radfahrer, welche bereits in der Ortschaft Hirschhorn auf ausgeschilderte Radwege geleitet werden.

Der Autoverkehr auf der B 270 wird während der gesamten Bauzeit am Baufeld vorbeigeleitet. Teilweise gelingt dies mit zwei Fahrspuren dennoch muss auch teilweise mit einer halbseitigen Sperrung gerechnet werden.

Die Arbeiten starten mit dem Vorarbeiten zum Freilegen des Baugeländes und der Herstellung einer provisorischen Umfahrung. In der zweiten Bauphase wird die Böschung entlang der B 270 abgetragen. Zum Schluss erfolgt der Straßenbau.

Für den Bau der provisorischen Umfahrung sind ca. zwei Wochen eingeplant. Die Gesamtbauzeit ist bis Frühjahr 2021 angesetzt.

Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde die Fa. Franz Lehnen GmbH aus Sehlem beauftragt.

Die Baukosten belaufen sich auf rd. 1,0 Millionen Euro und werden vom Bund (50%), von der Deutschen Bahn (33,3%) und von dem Land Rheinland-Pfalz (16,7%) getragen.

Der LBM bedankt sich bereits im Voraus für die Geduld und das Verständnis der Verkehrsteilnehmer sowie der Anlieger für die Beeinträchtigungen. Fahrradfahrer und Fußgänger werden gebeten die Baustelle zu meiden und den Ausschilderungen zu folgen.