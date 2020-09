Kaiserslautern: Deutsch-Amerikanisches Freundschaftskonzert 2020 findet nicht statt

Kaiserslautern – Das für den 03.10.2020 um 20:00 Uhr in der Fruchthalle geplante, traditionelle Deutsch-Amerikanische Freundschaftskonzert der U.S. Army Europe Band & Chorus muss leider aufgrund coronabedingter Auflagen von der U.S. Army abgesagt werden. Dies betrifft auch andere Army-Events in den nächsten Monaten.

Die Band hofft sehr auf eine normale Durchführung im kommenden Jahr und plant, in den nächsten Wochen eine spezielle „Studio“-Aufführung“ in einer eigenen Einrichtung zu filmen, die am Abend des 03. Oktober auf den Social Media Kanälen der U.S. Army ausgestrahlt werden kann.